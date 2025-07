Transfert d’eSIM : voici comment transférer facilement une SIM embarquée entre deux smartphones

L’eSIM est aujourd’hui disponible auprès des quatre grands opérateurs et de quelques opérateurs virtuels. Si elle est pratique à installer, son transfert d’un smartphone à l’autre n’est pas forcément évident. La démarche n’est pourtant pas compliquée une fois qu’on la connaît, d’où ce guide.

Disponible depuis quelques années auprès des principaux opérateurs mobiles et de certains MVNO, l’eSIM a comme avantage premier de se passer d’une carte SIM physique (ces petites puces qui peuvent être facilement perdues ou endommagées si on ne fait pas attention…).

Toutefois, on ne pense pas forcément à la question du transfert, et ce n’est que trop tard que l’on se rend compte que transférer une eSIM d’un smartphone à l’autre n’est pas forcément clair. Le processus n’est pas long, mais il n’est pas intuitif non plus.

D’où ce guide pour vous apprendre comment transférer une eSIM d’un smartphone à l’autre, entre Android, iPhone, d’un iPhone vers un Android ou vice-versa… Voici notre dossier pour comprendre un peu mieux le transfert d’eSIM d’un smartphone à l’autre.

C’est quoi une eSIM ?

Contrairement à ce qu’on pourrait penser au premier abord, eSIM n’est pas l’abréviation d’electronic SIM ou de SIM virtuelle, mais d’embedded SIM qui signifie SIM embarquée. Dire qu’il s’agit d’une carte SIM 100 % virtuelle serait toutefois un peu trop simpliste.

Alors que la carte SIM traditionnelle est une technologie devant être intégrée dans un smartphone, une tablette tactile ou une montre connectée pour fonctionner, l’eSIM est déjà présente par défaut dans ces appareils sous forme d’une puce capable de se comporter comme une carte SIM, mais avec la possibilité d’être compatible avec plusieurs opérateurs.

Imaginée au début des années 2010, l’eSIM était autrefois réservée aux montres connectées, les Samsung Gear et Apple Watch de l’époque furent les premiers objets connectés à intégrer cette technologie. Google a ensuite brisé ce plafond de verre avec le Pixel 2, le premier smartphone compatible eSIM. Motorola franchit une nouvelle étape avec son tout premier Razr, un smartphone pliant dont la version américaine fonctionne en 100 % eSIM.

Il faut toutefois attendre 2020 en France pour que les quatre grands opérateurs mobiles proposent des forfaits avec eSIM. Même quelques opérateurs virtuels se sont mis dessus. Globalement, l’eSIM est une solution de plus en plus adoptée par les abonnés mobiles, au point où certains fournisseurs se sont spécialisés sur cette technologie, en particulier dans le cadre de voyages à l’étranger. On présage même à long terme la fin de la carte SIM physique, quand bien même ce ne sont pas encore tous les smartphones qui sont compatibles avec l’eSIM.

Les conseils avant de transférer une eSIM

Avant d’aller plus loin dans ce guide, il faut bien s’assurer que le smartphone qui s’apprête à recevoir l’eSIM soit bien compatible avec cette technologie. Nous en avons d’ailleurs la liste dans ce comparatif, presque 200 smartphones y sont comptabilisés, souvent des modèles récents et haut de gamme. Au niveau de l’OS, ces smartphones doivent tourner au moins sous iOS 12.1 ou Android 10. Ce qui n’est pas compliqué de nos jours.

Il faut enfin que l’opérateur mobile propose le transfert d’eSIM, notamment dans le cas d’un transfert entre Android et iOS ou vice-versa. C’est le cas chez les principaux opérateurs, à savoir SFR, Orange, Free Mobile et Bouygues Télécom. Du côté des opérateurs virtuels, il vaut mieux vérifier au préalable.

Comment transférer une eSIM ?

Transférer une eSIM sur iPhone

Si vous vous êtes offert un iPhone flambant neuf mais ignorez comment transférer une eSIM depuis l’ancien modèle, voici la marche à suivre. Il faut d’abord s’assurer que le nouveau smartphone soit compatible eSIM, ce qui ne devrait pas être un problème puisqu’ils le sont tous depuis les iPhone XR et XS. Par ailleurs, il est possible de configurer une eSIM sans connexion internet depuis l’iPhone 14.

Entre deux iPhone, la solution la plus simple pour transférer une eSIM reste la fonction Quick Transfer. Sur le nouvel iPhone, il faut se rendre dans les réglages, le menu Données cellulaires puis sélectionner Ajouter une carte eSIM.

Il faut ensuite appuyer sur Transférer depuis un iPhone à proximité et de choisir le numéro à transférer. Par ailleurs, les deux iPhone doivent être en Bluetooth et proches l’un de l’autre. Il faut également faire de temps en temps une manipulation sur l’ancien iPhone pour valider les étapes.

L’eSIM s’activera au bout d’un moment sur le nouvel iPhone et le forfait se désactivera automatiquement sur l’ancien iPhone. Enfin, s’il y a une erreur à ne pas faire, c’est de supprimer l’eSIM de l’ancien iPhone avant que la ligne ne soit transférée sur le nouveau smartphone !

Transférer une eSIM sur Android

Le processus est quasi-similaire que sur iPhone, et les précautions à prendre avant le transfert sont les mêmes (smartphones et opérateurs compatibles eSIM, OS à jour).

Là aussi, il faut se rendre dans les paramètres du nouveau smartphone Android, dans le menu Connexions ou Réseau et Internet selon l’appareil. Rendez-vous ensuite sur Gestionnaire SIM ou Cartes SIM où il y est proposé d’ajouter une eSIM.

Voici un exemple du parcours sur un Samsung Galaxy S24 Ultra :

Dans ce dernier menu, il est donné la possibilité de transférer une eSIM de deux façons :

Un transfert à l’instar de ce qui est fait avec les iPhone, avec les deux appareils proches l’un de l’autre et des instructions à suivre.

Grâce à un QR Code généré sur le nouveau smartphone. L’ancien smartphone doit le scanner afin de valider le transfert de données.

Là aussi, il suffit d’attendre un peu pour que le transfert d’eSIM s’effectue. Une fois l’opération accomplie, la ligne se désactive d’elle-même sur l’ancien téléphone.

Transférer une eSIM entre Android et iPhone

Dans le cas d’un transfert entre smartphone Android et iOS, le processus nécessite plus d’étapes et surtout une intervention de l’opérateur mobile pour désactiver et réactiver l’eSIM à distance. Cette méthode pourrait cependant vivre ses dernières heures car Android 16 ajouterait une fonction pour supprimer cet obstacle au transfert entre iPhone et Android. On attend logiquement qu’il en soit de même sur iOS 26.

Mais en attendant, voici comment transférer une eSIM entre ces deux écosystèmes.

Transférer une eSIM d’Android vers iPhone

Pour ce genre de transfert d’eSIM, il y a ici plus de précautions à prendre qu’avec les deux méthodes précédentes. En plus de veiller à la compatibilité des smartphones et des opérateurs à l’eSIM, il faut contacter son opérateur afin d’obtenir les informations de son eSIM à travers un QR Code ou un code d’activation.

Contrairement aux transferts entre smartphones Android ou iOS, il faut ici désactiver son eSIM en premier lieu. Cela se passe dans le menu Gestionnaire SIM ou Cartes SIM du smartphone Android où il faut sélectionner l’eSIM en question puis la retirer/supprimer.

Le reste se passe sur le nouvel iPhone, dans les réglages, Données cellulaires puis Ajouter une carte eSIM. Cette fois, il faut sélection Utiliser un code QR et scanner celui envoyé par l’opérateur mobile. Il n’y a ensuite plus qu’à attendre que l’eSIM s’active sur le nouvel iPhone.

Transférer une eSIM d’un iPhone vers Android

La méthode est la même que précédemment. Il faut en premier lieu désactiver l’eSIM de l’ancien iPhone dans le menu Données cellulaires et demander un QR Code ou un code de transfert à son opérateur.

Sur le nouveau smartphone Android, il faut se rendre dans les paramètres, le menu de gestion des SIM/eSIM et se rendre sur l’onglet pour ajouter une nouvelle eSIM. Il faut ensuite sélectionner Scanner code QR afin de valider le transfert, soit grâce à un QR Code, soit avec un code d’activation transmis par l’opérateur.

Peut-on transférer une eSIM entre deux montres connectées ?

Au cas où vous vous êtes déjà posé cette question : non, il ne s’agit pas réellement d’un transfert. À ce jour, seuls Orange, sa filiale low-cost Sosh et SFR proposent une option eSIM pour les montres connectées qui partagent le numéro et le forfait d’un smartphone. Free devrait à son tour proposer cette option courant 2025. Chaque profil eSIM est unique par montre et ne peut, de ce fait, être partagé avec une autre montre.

Source : Huawei

La seule manière de « transférer » une eSIM d’une montre connectée à une autre est en désactivant l’option eSIM sur l’ancienne smartwatch et de l’activer pour la nouvelle sur son espace client. Le processus peut toutefois entraîner à nouveau des frais d’activation, ces derniers sont de 10 euros chez les opérateurs susmentionnés.

