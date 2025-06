Au classement des meilleurs opérateurs mobiles, Orange domine toujours, mais les zones rurales trinquent

L’autorité de contrôle des télécoms vient de publier un comparatif de la qualité des services mobiles en France métropolitaine. Et si Orange domine à peu près tous les classements, la qualité du réseau est très inégale dans l’Hexagone.

Crédit : TDC Network

La « France des zones blanches » est peut-être un cliché un peu éculé, mais force est de constater que tout le territoire n’est pas égal dans son accès à l’Internet mobile. C’est ce que nous apprennent les résultats de la campagne de mesures 2024 menée par l’Arcep sur les 4 grands opérateurs mobiles.

Comme chaque année, l’autorité compare Free, Orange, Bouygues et SFR pour savoir qui offre la meilleure qualité de service en France métropolitaine. Et si tous les opérateurs s’en sortent plutôt bien en ville, à la campagne c’est une autre histoire.

Les meilleurs forfaits sans engagement Prixtel Forfait

Oxygène 150 à 200 Go Appels illimités 150 Go – 200 Go en France 25 Go en Europe À partir de 6.99€ /mois Découvrir B&You Forfait voyage eSIM

150 Go Appels illimités 150 Go en France 40 Go en Europe 14.99€ /mois +47 Pays inclus Découvrir RED Forfait

300 Go Appels illimités 300 Go en France 33 Go en Europe 9.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Une fiabilité moindre à la campagne

Enfin un super flux, sans superflu Pas besoin de téléphone et de décodeur TV ? Avec B&YOU Pure Fibre, payez uniquement pour l’essentiel, sans engagement. Une offre 100 % fibre, 0 superflu, pour ceux qui veulent le meilleur… et rien d’autre.

Concernant les appels, que ce soit en zones denses ou en zones intermédiaires, les quatre réseaux affichent une fiabilité de quasiment 90 % à chaque fois. Orange et Bouygues tirent un tout petit peu plus leur épingle du jeu. Dans les zones rurales, par contre, « la qualité des appels est significativement moindre pour tous les opérateurs », note l’Arcep. Si Orange parvient à maintenir un appel sans perturbations dans 82 % des cas, Bouygues, SFR et Free Mobile ne réussissent les tests que dans 75 % des cas.

Il en va tristement de même pour la mesure de l’Internet mobile, saucissonnée en 3 tests distincts (mesurant la fiabilité sur une connexion à 3, 8 et 30 Mbit/s). Les opérateurs voient leurs statistiques s’effondrer dès que l’on s’éloigne des grandes villes. Cet écart tire d’ailleurs leurs moyennes générales vers le bas, surtout dans les tests les plus exigeants.

Crédit : Arcep

Si, sur les connexions à 3 Mbit/s, la fiabilité baisse déjà de 12 à 30 points selon les opérateurs, sur le 30 Mbit c’est l’hécatombe. Les écarts entre zones rurales et zones denses peuvent atteindre quasiment 50 points avec 92 % de fiabilité en zones denses et 45 % en zones rurales pour Bouygues.

Des débits inférieurs sur tous les indicateurs

« En zones rurales, les débits constatés sont inférieurs à ceux des autres zones chez tous les opérateurs pour tous les seuils de cet indicateur », indique l’Arcep, qui note tout de même que « la tendance générale est à l’amélioration des débits dans l’ensemble des zones ». Certaines progressent néanmoins plus lentement que d’autres.

Pour aller plus loin

« Meilleur réseau mobile en France » : des opérateurs soupçonnés d’avoir triché lors des tests de l’Arcep

Dans les communiqués de presse de chacun des opérateurs, relativement peu de place est accordée à cette différence de traitement territorial. Orange se félicite juste d’être « N° 1 dans les zones rurales », Free se vante d’y avoir des « performances remarquables sur les débits descendants et montants » et Bouygues, à l’opposé, remarque que ses efforts sont « particulièrement visibles dans les plus grandes villes françaises ». SFR ne dit rien sur le sujet.

Les meilleurs forfaits pas chers Prixtel Forfait 4G

Le petit 60 à 80 Go Appels illimités 60 Go – 80 Go en France 15 Go en Europe À partir de 4.99€ /mois Découvrir Forfait Mobile B&You

40 Go Appels illimités 40 Go en France 15 Go en Europe 5.99€ /mois Découvrir NRJ Mobile Forfait 4G

6 Go Appels illimités 6 Go en France 6 Go en Europe 2.99€ /mois SIM à 5€ Découvrir Tous les forfaits mobile pas chers