On connaît la box préférée des français en 2024, et ce n’est pas la Freebox Ultra… Voici le classement des tops et des flops

Comparateur historique des box internet, Zone ADSL&Fibre dévoile chaque année son classement des offres préférées, et des moins préférées, des français. SPOILER ALERT : Si l’année 2024 a beaucoup entendu parler de la Freebox Ultra, ce n’est pas elle qui se trouve en haut du podium.

Sur un sondage mené auprès de 17 000 personnes, le comparateur Zone ADSL&Fibre a évalué les opérateurs mobiles et les opérateurs internet selon la satisfaction de leurs clients. Du côté des forfaits mobiles, le sondage a mis en exergue une nette préférence des français pour les MVNO, mais pour ce qui est des offres internet, c’est plus ambigu. Malgré une note globale qui le fait chuter à la quatrième place, c’est Orange qui propose la box préférée des français : la Livebox 7 dans son offre Livebox Max Fibre.

La Livebox Max Fibre d’Orange est la meilleure offre internet en 2024

Contre toute attente, ce n’est pas la Freebox Ultra qui est la box préférée des français cette année selon Zone ADSL&Fibre, mais la Livebox 7 d’Orange dans l’offre Livebox Max Fibre. Nous avions justement confronté ces deux box dans un comparatif où la Freebox Ultra l’emportait haut la main grâce à son Wi-Fi 7 et aux accès inclus à plusieurs plateformes de SVoD pour un temps illimité.

Avec une note globale de 3,4/5, deux personnes sur trois estimant la qualité du réseau excellente et 58 % des sondés jugeant qu’elle propose un bon rapport qualité-prix (34,99 €/mois les 6 premiers mois, 57,99 €/mois ensuite), elle surpasse de peu la Freebox Ultra. Cette dernière souffrant probablement de son prix, le plus élevé du marché, de sérieux problèmes de Wi-Fi chez certains abonnés et d’autres micro-défauts listés dans nos colonnes.

Zone ADSL&Fibre a également établi un top des meilleures box dans plusieurs catégories :

La box avec le meilleur réseau internet : Livebox Max Fibre

La box avec la meilleure expérience TV : Freebox Ultra

La box avec le meilleur rapport qualité-prix : Freebox Pop

Les pires box internet en 2024

Tout en bas du classement, c’est la Bbox Fit de Bouygues Telecom qui est jugée comme étant la pire box internet de l’année. Selon Zone ADSL&Fibre, elle obtient la note la plus basse sur la qualité du réseau, et la moitié des abonnés déplore un rapport qualité-prix insatisfaisant (19,99 €/mois pendant un an puis 32,99 €/mois). D’autant plus qu’elle ne propose aucun service TV.

Si elle est aussi peu populaire, la verra-t-on prochainement disparaître au profit de la Pure Fibre, une offre single-play avec un débit de 8 Gb/s récemment lancée par l’opérateur ?

Le comparateur propose aussi un flop des pires box dans plusieurs catégories. Voici ce qu’il en ressort :

La box avec le pire réseau internet : Bbox Fit

La box avec la moins bonne expérience TV : SFR Fibre Starter

La box avec le moins bon rapport qualité-prix : SFR Fibre Power

