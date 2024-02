La Freebox Ultra a un sérieux problème de Wi-Fi, mais pas pour tout le monde

Plusieurs utilisateurs de la Freebox Ultra font état d'un réseau Wi-Fi en berne depuis plusieurs jours. Un dysfonctionnement qui serait lié aux branchements de disques durs externes via le port USB 3 de la box.

La Freebox Ultra arrive progressivement dans les foyers de nombreux français et il faut dire que la nouvelle box de Free nous a convaincue, par sa proposition technique et sa facilité d’utilisation.

Mais comme à chaque nouveau lancement chez Free (et partout ailleurs), de premiers bugs sont à déplorer et l’un d’entre eux touche une certaine catégorie d’utilisateur : le réseau Wi-Fi 2,4 GHz (la bande fréquence la plus répandue) tombe littéralement en panne lorsque vous branchez un disque dur à la Freebox Ultra.

Un disque dur et le Wi-Fi s’effondre

Le dysfonctionnement a été repéré par nos confrères de Numerama, qui constatent que le branchement d’un disque dur via le port USB 3.0 déconnectait purement et simplement de nombreux appareils du réseau Wi-Fi (domotique, aspirateur robot, prise connectée).

De nombreux utilisateurs ont déploré la situation sur le bugtracker officiel de Free, faisant même état du dysfonctionnement avec une simple clé USB. La cause est en réalité toute trouvée : les périphériques USB 3.0 sont connus pour ne pas faire bon ménage avec le Wi-Fi 2.4 GHz, mais aussi le Bluetooth. Tous les appareils sur les bandes de fréquences 5 GHz et 6 GHz, à la portée réduite, ne rencontrent pas ce souci.

Quelles solutions ?

La première solution est d’ailleurs la première qui a permis de détecter le problème : débrancher le ou les périphériques USB 3.0 de votre Freebox Ultra. Et si vous ne pouvez pas faire ça, l’utilisation d’une rallonge USB protégée contre les interférences pallierait en grande partie au problème. Numerama a en effet testé cette solution, ne déplorant plus qu’un seul appareil déconnecté du réseau Wi-Fi une fois le dock HDD éloigné de la Freebox.

Si vous n’utilisez pas Freebox comme un NAS (Serveur de stockage en réseau), alors vous ne serez pas touché par ce problème. Mais la disparition des emplacements internes pour disques dur mécaniques, présents sur la Freebox Delta, provoque maintenant ce genre de dysfonctionnement chez les utilisateurs souhaitant utiliser des disques durs mécaniques. Vous pouvez bien sûr installer un SSD NVMe via l’emplacement présent en dessous du boitier Server, mais leur tarif peut être prohibitif pour de grandes capacités.

Il pourrait alors être nécessaire de se procurer un NAS externe branché en RJ45 pour se prémunir de toute interférence avec son réseau Wi-Fi, mais avec un coût supplémentaire à la clé. En l’état, Free ne peut pas faire grand-chose pour corriger le souci, si ce n’est communiquer de bonnes pratiques pour éviter qu’un simple disque dur externe fasse planter votre réseau Wi-Fi.