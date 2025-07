Entre 150 et 400 Mb/s de débits : qu’est ce que Starlink vous permet de faire ?

Si votre logement n’est pas raccordé à la fibre optique ou si vous passez le plus clair de votre temps sur les routes, Starlink a la solution pour vous apporter du haut débit partout, même en rase campagne. En plus, ses kits sont actuellement à prix réduit chez Boulanger.

Au 31 mars 2025, 3,7 millions de logements n’étaient pas encore raccordables à la fibre optique. La Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine ou encore l’Auvergne-Rhône-Alpes sont parmi les régions les plus concernées par ce retard de déploiement.

Par chance, il existe une solution simple, efficace et abordable pour obtenir une connexion à haut débit dans ces zones blanches ou lors de ses excursions en pleine nature : Starlink. Même si les soldes d’été sont passées, il est encore temps de s’équiper à moindre coût, Boulanger affichant les kits de connexion par satellite Starlink à prix réduit.

Internet par satellite Starlink : une connexion à haut débit et à faible latence

Aimer la nature et les lieux reculés n’implique plus de se priver d’une bonne connexion à internet. Fort d’un réseau de plus de 3000 satellites placés à 550 km d’altitude, Starlink permet à tous de profiter d’une connexion à haut débit.

Ronde des satellites Starlink // Source : Starlink

En fonction du kit d’installation choisi, Starlink promet en effet entre 150 et 400 Mb/s de débits, avec en prime une latence modérée, de 40 ms en moyenne. Son niveau dépend étroitement de la météo et du nombre d’utilisateurs connectés simultanément.

Mais lorsque toutes les conditions favorables sont réunies, la latence est capable de descendre sous la barre des 20 ms, soit bien en deçà des 600 ms habituellement constatés avec la plupart des connexions par satellite. Le positionnement en basse orbite des satellites de Starlink explique en grande partie cette différence, les autres fournisseurs ayant placé leurs réseaux à plus de 35 000 km du sol.

Avec de telles performances, vous pouvez continuer à travailler (ou même jouer en ligne) dans votre van ou dans votre maison de vacances isolée.

Des kits clé-en-main et ultra-mobiles

Starlink a concocté une offre pour chaque profil, mais deux d’entre elles sortent du lot par leur rapport qualité-prix : les kits mini et standard.

Carte des zones non raccordables à la fibre optique // Source : ARCEP

De la taille d’une grande feuille de papier et avec un poids plume de 1,1 kg, le kit d’installation mini est parfaitement taillé pour les internautes itinérants. Ce matériel est si compact qu’il rentre aisément dans n’importe quel sac à dos. Et pourtant, il remplit parfaitement sa fonction avec son routeur intégré, son port Ethernet, sa connectivité Wi-Fi 5 et ses 150 Mb/s de débits.

Mieux, ce kit s’avère des plus faciles à paramétrer, puisqu’il suffit de le brancher, de le connecter à l’application Starlink (disponible sur Android et iOS) puis de le pointer vers le ciel.

Aussi abouti soit-il, ce kit s’avère des plus abordables, Boulanger le proposant en ce moment à 224 euros au lieu de 299 euros.

Si vous êtes plutôt sédentaire et recherchez avant tout un abonnement à internet pour votre domicile, le kit standard est tout indiqué. Plus performant que le modèle mini, ce dispositif promet jusqu’à 200 Mb/s de débits et une connectivité locale en Wi-Fi 6.

Même s’il reste mobile, son format est quelque peu plus encombrant que son homologue mini avec ses 59,4 cm de long, ses 38,3 cm de large et ses 5 kg. De plus, contrairement à la version mini, le routeur est à part et prend donc une place supplémentaire dans votre valise. Salué pour ses performances, ce kit Starlink Standard est disponible chez Boulanger à 349,99 euros.

Des abonnements illimités pour accéder à internet par satellite

Une fois équipé de l’un des kits d’installation Starlink, vous devez vous abonner à l’un de ses forfaits pour accéder à internet.

À domicile ou en déplacement, Starlink a une offre pour vous // Source : Starlink

La firme américaine propose alors quatre formules :