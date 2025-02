Une connexion 5G venue du ciel sur tous les smartphones : l’Europe entre dans la danse pour défier Starlink

Et si votre smartphone captait la 5G depuis l’espace ? Eutelsat l’a fait !

Source : Eutelsat

Pouvoir capter la 5G en plein milieu de nulle part, sans antenne ni réseau terrestre, juste avec votre smartphone habituel. Ce n’est plus de la science-fiction. Eutelsat, une entreprise franco-britannique spécialisée dans les satellites, a réussi un test : établir une connexion 5G directe entre un satellite et un smartphone.

Pour aller plus loin

Internet par satellite : quelles sont les meilleures offres disponibles en France ? Voici notre comparatif

Une première mondiale qui fait des vagues

Tout commence avec un test réalisé par Eutelsat, en partenariat avec des pointures comme MediaTek (qui fabrique des SoC pour smartphones) et Airbus Defence and Space. L’idée ? Faire communiquer un satellite en orbite avec un smartphone, sans passer par les antennes classiques au sol. Et ça a marché ! Les satellites utilisés font partie de la constellation OneWeb, que possède Eutelsat.

Ces satellites tournent en orbite terrestre basse, à quelques centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, ce qui rend les connexions plus rapides qu’avec des satellites plus éloignés. Comme ce que propose Starlink.

Source : rohde-schwarz

Là où ça devient intéressant, c’est que cette technologie, appelée 5G NTN (pour Non-Terrestrial Network, ou réseau non terrestre en français), ne demande pas un appareil spécial. Votre bon vieux smartphone pourrait bientôt capter ce signal venu de l’espace. Fini les zones blanches au fin fond de la campagne ou en haute mer ! Ce test, c’est un peu comme une répétition générale pour IRIS2, un méga-projet européen qui prévoit de mettre 288 satellites en orbite d’ici 2030, avec un budget de 10,6 milliards d’euros. L’objectif : une couverture mondiale, rapide et accessible.

Mais pourquoi c’est important ? Parce que ça pourrait enfin marier les réseaux terrestres (ceux des antennes habituelles) et les réseaux spatiaux. Vous passerez d’une tour 5G en ville à un satellite en montagne sans même vous en rendre compte. Et pour les zones reculées, là où poser une antenne coûte un bras, c’est une solution en or.

L’Europe face aux géants de l’espace

Si Eutelsat fait des étincelles avec ce test, c’est aussi une réponse aux mastodontes qui dominent déjà le ciel. Starlink, avec ses 7 000 satellites (et ça grimpe encore), est le roi de l’Internet par satellite pour le moment. Mais d’autres joueurs, comme Amazon avec son projet Kuiper ou la chinoise SpaceSail, veulent aussi leur part du gâteau. L’Europe, elle, ne veut pas être laissée sur le banc de touche. Avec des entreprises comme Eutelsat, elle mise sur une technologie indépendante et compétitive.

Côté technique, comment ça marche ? Les satellites OneWeb utilisent deux bandes de fréquences : la bande Ku pour parler à votre téléphone, et la bande Ka pour discuter avec les stations au sol. Pour ce test, MediaTek a fourni une puce spéciale, et une station de base simulée (appelée gNB dans le jargon) a été mise au point par l’ITRI, un institut de recherche. Tout ça repose sur la norme 5G la plus récente, la 3GPP Release 17, un standard qui garantit que ça fonctionne avec les appareils modernes. Oui, c’est comme le Direct-to-Cell de Starlink.

Pour aller plus loin

Voici direct-to-cell, la nouvelle technologie de Starlink pour remplacer la 4G et 5G sur n’importe quel téléphone

Ce test n’est qu’un début. Avec IRIS2, l’Europe veut une flotte complète d’ici 2030 pour rivaliser avec les gros joueurs. L’idée : rendre la 5G par satellite abordable et universelle, intégrée dans nos forfaits classiques.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

150 Go Appels illimités 150 Go en France 35 Go en Europe 14.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait

Oxygène 100 à 140 Go Appels illimités 100 Go – 140 Go en France 15 Go en Europe À partir de 7.99€ /mois Découvrir Free

Forfait Free 5G 350 Go Appels illimités 350 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois MistralAI inclus Découvrir Tous les forfaits 5G