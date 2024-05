Voici direct-to-cell, la nouvelle technologie de Starlink pour remplacer la 4G et 5G sur n’importe quel téléphone

SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk spécialisée dans le spatial, vient de faire une démonstration majeure de sa technologie direct-to-cell. L'idée est simple : permettre d'utiliser son smartphone pour passer des appels et se connecter à Internet, même sans connexion 4G ou 5G. Et cette fonctionnalité serait compatible avec l'ensemble des smartphones du marché.

On sait que SpaceX permet d’accéder à Internet grâce à ses abonnements Starlink, même au fin fond d’une zone reculée, grâce à la connexion satellitaire. En 2023, l’entreprise d’Elon Musk avait annoncé un partenariat avec l’opérateur américain T-Mobile pour déployer le direct-to-cell.

Cette technologie permet à n’importe quel smartphone Android et iOS de se connecter directement aux satellites de Starlink, sans avoir d’antenne spécifique. SpaceX utilise une technologie spéciale dans ses nouveaux satellites qui permettent de réaliser cette prouesse. Ce n’est donc pas du tout la même technologie que les appels satellitaires d’Apple (qui arrivent sur Android 15) qui nécessitent une puce spéciale dans les iPhone pour communiquer directement avec le satellite.

Direct-to-cell : ça fonctionne

La bonne nouvelle, c’est que SpaceX vient de réaliser une démonstration d’un appel vidéo, via une connexion direct-to-cell à ses satellites. Le tout sur un smartphone du marché non modifié pour l’occasion. La vidéo se trouve sur X (ex-Twitter) et justement, l’appel a été passé via la fonction appel vidéo de la plateforme.

First video call on @X completed through @Starlink Direct to Cell satellites from unmodified mobile phones! We're excited to go live with @TMobile later this year 🛰️🌎 pic.twitter.com/v4nA5B75EX — SpaceX (@SpaceX) May 21, 2024

Plus tard, en 2024, il sera même possible d’envoyer des SMS et de passer des appels plus traditionnels (via des numéros de téléphone classiques), grâce à un partenariat avec T-Mobile aux États-Unis. De quoi permettre d’utiliser son smartphone pour communiquer, y compris dans les zones blanches. Et il y en a beaucoup aux États-Unis, du fait de la grandeur du territoire. T-Mobile annonce que 20 % du territoire n’est pas couvert par un opérateur.

Et en Europe ?

Cette technologie aurait également du sens en Europe et notamment en France. Même si les zones blanches, qui n’ont aucune couverture mobile, se réduisent au fur et à mesure, il en reste encore. Une fonction pratique pour utiliser son smartphone en montagne, par exemple, sans avoir besoin de passer par de coûteux téléphones satellitaires.

Rappelons que la fonction de connexion satellite sur l’iPhone permet seulement « d’envoyer des messages aux services d’urgence, demander une assistance routière et partager votre position avec vos proches« . La fonction ne permet pas de communiquer librement. En cause : un coût élevé pour Apple lors de l’utilisation de cette fonction par son client.

Comme l’indique SpaceX dans un papier technique, pour être compatible, il suffit que le smartphone intègre une antenne 4G, avec les bandes de fréquences habituelles. Pas besoin de modification de ce côté-là. Comme on peut le voir sur la photo, c’est le satellite qui a été modifié, et qui accueille une antenne bien particulière pour réussir à communiquer avec les smartphones rester sur terre, depuis son orbite.