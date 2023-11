Apple : les SOS d’urgence par satellite deviendront payants un peu plus tard

Depuis l'iPhone 14, Apple propose une fonction pouvant sauver des vies : le contact avec les urgences par satellite. Cette fonction jusque-là gratuite devrait devenir payante, mais un peu plus tard.

Comment Apple va-t-elle faire payer une fonction qui permet de sauver des vies ? L’événement arrivera dans le futur, mais la firme a décidé de le repousser un peu.

En 2022, avec le lancement de l’iPhone 14, Apple a dévoilé la fonction SOS d’urgence par satellite. Elle permet, en particulier lorsque vous ne captez aucun réseau mobile, de contacter les services d’urgence par satellite. Ce dernier pourra également vous géolocaliser. Une fonction qui pourrait donc sauver des vies, en particulier en pleine montagne, en plein désert, ou plus simplement dans l’une des zones blanches encore existantes en France.

Apple repousse l’échéance

Lors de la présentation de l’iPhone 14, Apple avait prévenu : « ce service sera fourni gratuitement pendant deux ans à compter de la date d’activation d’un nouvel iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max ». Autrement dit, deux ans après la date d’activation du dit iPhone 14, le service deviendra payant, sans que l’on connaisse exactement les modalités.

Visiblement, Apple non plus ne sais pas vraiment comment faire payer ses clients. La firme qui a réalisé 97 milliards de dollars de bénéfice sur la dernière année doit sans doute faire très attention en rendant payante une fonction dont le seul objectif est de sauver des vies. Si une personne non abonnée venait à décéder, on imagine l’image terrible que cela pourrait donner.

Apple a donc annoncé le 15 novembre qu’elle ajoutait un an de service gratuit pour les utilisateurs d’iPhone 14. Tous les modèles d’iPhone 14 activés avant le 15 novembre à 9h00 (heure de Paris) bénéficieront d’une année supplémentaire de connexion par satellite sans frais.

Cela devrait aligner la fin de la gratuité avec les iPhone 15 lancé à la rentrée, où Apple propose également deux ans de services gratuits. Rendez-vous en 2025 pour découvrir comment Apple souhaite facturer ce service. La firme pourrait notamment choisir de l’intégrer à son service Apple One.