4G : voici la carte de France des zones blanches à couvrir en 2020

Le gouvernement a publié par arrêté une liste des nouvelles zones que Free Mobile, Bouygues Telecom, SFR et Orange devront couvrir cette année avec un réseau 4G.

Depuis plusieurs années, le gouvernement a revu sa politique de renouvellement des fréquences 4G pour proposer aux opérateurs un « new deal ». Ce nouveau contrat octroie aux opérateurs des économies substantielles sur l’attribution des fréquences 4G, mais leur donne de nouvelles obligations en échange. Parmi ces obligations, on retrouve la couverture en 4G des zones blanches trop longtemps laissés pour compte, car considérées comme peu, ou pas, rentable.

Carte de France des zones à couvrir en 4G

Le gouvernement a publié une liste des 484 nouvelles zones que les opérateurs devront couvrir cette année. Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile vont devoir travailler pour apporter des antennes sur ces zones, en plus des 600 déjà définis en 2018 et des 762 sites définis en 2019. On peut noter qu’il y a une baisse du nombre de sites imposés par le gouvernement, peut-être pour tenir compte de la crise sanitaire actuelle. On est en tout cas très loin des 5 000 sites concernés en totalité par le New Deal.

Cette carte permet d’identifier succinctement les zones où le gouvernement impose une meilleure couverture réseau 4G aux opérateurs. Pour plus de précision, il faut se référer à la liste complète publiée le 27 mai 2020 au Journal officiel. La liste précise par département, chaque commune concernée par un site prioritaire et quels sont les opérateurs concernés par ce site.

Ce déploiement devra se poursuivre alors que les opérateurs devraient aussi commencer à proposer leur réseau 5G dès cette année dans certaines régions.