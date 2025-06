Le réseau Orange à moins de 8 euros ? Ce forfait fait mieux que les offres officielles

YouPrice propose actuellement un forfait 100 Go sur le rĂ©seau d’Orange pour seulement 7,99 euros par mois. Un tarif attractif pour profiter d’un des meilleurs rĂ©seaux 4G du marchĂ©, avec en bonus une version encore moins chĂšre sur le rĂ©seau de SFR. Une aubaine pour ceux qui cherchent un bon rapport qualitĂ©-prix sans sacrifier la qualitĂ© de couverture.

Le NĂ©o 100 Go est une offre sans engagement proposĂ© par l’opĂ©rateur YouPrice. Ce forfait se distingue surtout par la possibilitĂ© de choisir entre deux rĂ©seaux : Orange et SFR. Une flexibilitĂ© qui reste trĂšs rare sur le marchĂ©, notamment quand on cherche Ă profiter du rĂ©seau d’Orange sans passer par les offres souvent plus onĂ©reuses de l’opĂ©rateur historique.

Ce forfait permet ainsi d’économiser jusqu’à 60 % par rapport Ă des offres Ă©quivalentes proposĂ©es directement par Orange.

Ce forfait en bref

100 Go d’internet en 4G

RĂ©seau Orange ou SFR au choix

14 Go en UE et DOM

Appels, SMS, MMS illimités

Sans engagement

Actuellement, le forfait est proposĂ© Ă 7,99 euros sur le rĂ©seau d’Orange et 6,99 euros sur le rĂ©seau de SFR.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez YouPrice YouPrice Forfait 5G

Le Start

30 Go À partir de 3.99€ /mois DĂ©couvrir YouPrice Forfait 5G

Le ZĂ©nith

200 Go 10.99€ /mois SIM Ă 5€ DĂ©couvrir YouPrice Forfait

Le NĂ©o

100 Go 6.99€ /mois SIM Ă 5€ DĂ©couvrir Tous les forfaits mobile

À qui s’adresse ce forfait ?

Enfin un super flux, sans superflu Pas besoin de tĂ©lĂ©phone et de dĂ©codeur TV ? Avec B&YOU Pure Fibre, payez uniquement pour l’essentiel, sans engagement. Une offre 100 % fibre, 0 superflu, pour ceux qui veulent le meilleur
 et rien d’autre.

Ce forfait vise clairement les utilisateurs Ă la recherche d’un bon compromis entre prix et couverture rĂ©seau. Avec 100 Go par mois, il rĂ©pond aux besoins des personnes qui consomment beaucoup de donnĂ©es mobiles sans nĂ©cessairement avoir besoin de 5G. Le rĂ©seau d’Orange reste Ă ce jour l’un des plus fiables en France.

La version de SFR, lĂ©gĂšrement moins chĂšre, conviendra Ă ceux qui disposent d’une bonne couverture locale sur ce rĂ©seau, mais c’est bien la version Orange qui attire l’attention ici : peu de MVNO offrent encore la possibilitĂ© de s’y connecter, surtout Ă ce prix.

Ce que ce forfait permet Ă l’étranger et option eSIM

En plus des 100 Go utilisables en France mĂ©tropolitaine, le forfait comprend 14 Go Ă utiliser dans les zones UE et DOM, ce qui reste dans la norme du marchĂ©. Il propose Ă©galement l’eSIM, un avantage pratique pour les utilisateurs de smartphones rĂ©cents.

À noter toutefois que cette option est facturĂ©e 1 euro supplĂ©mentaire par mois, ce qui, cumulĂ© sur l’annĂ©e, rend le forfait lĂ©gĂšrement moins attractif.

Le forfait est sans engagement, avec une carte SIM facturĂ©e 5 euros Ă la commande. Une configuration qui permet de tester le service sans contrainte et de changer d’offre facilement si besoin.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait

100 Go Appels illimitĂ©s 100 Go en France 26 Go en Europe 6.99€ /mois DĂ©couvrir Prixtel Forfait

OxygĂšne 200 Ă 250 Go Appels illimitĂ©s 200 Go – 250 Go en France 15 Go en Europe À partir de 8.99€ /mois DĂ©couvrir Forfait Mobile B&You

200 Go Appels illimitĂ©s 200 Go en France 30 Go en Europe 9.99€ /mois DĂ©couvrir Tous les forfaits mobile

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.