150 Go, réseau Orange et prix mini : ce forfait mobile est là jusqu’à ce soir seulement

150 Go d’internet mobile, 5G incluse, Ă partir de 8,99 euros par mois, au choix sur le rĂ©seau d’Orange ou de SFR. Voici une offre qui mĂ©rite le dĂ©tour pour qui cherche un forfait solide et accessible.

Le forfait l’Écho proposĂ© par YouPrice inclut 150 Go d’internet en 4G/5G avec appels, SMS et MMS illimitĂ©s, pour 8,99 euros par mois sur le rĂ©seau de SFR, ou 9,99 euros sur le rĂ©seau d’Orange. Comme toujours chez cet opĂ©rateur, l’abonnement est sans engagement, avec une carte SIM facturĂ©e 5 euros Ă l’activation. La 5G est incluse, tout comme 14 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM.

L’Écho en bref :

150 Go de data 4G/5G

14 Go utilisables en UE et DOM

RĂ©seau au choix : Orange ou SFR

Appels, SMS, MMS illimités

Sans engagement, carte SIM Ă 5 euros

Le forfait est proposé actuellement à 8,99 euros (SFR) et 9,99 euros (Orange) sur le site de YouPrice.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez YouPrice YouPrice Forfait 5G

L’Echo

150 Go 8.99€ /mois SIM Ă 5€ DĂ©couvrir YouPrice Forfait 5G

L’Horizon

250 Go 10.99€ /mois SIM Ă 5€ DĂ©couvrir YouPrice Forfait 4G

Le Neo

100Go 6.99€ /mois SIM Ă 5€ DĂ©couvrir Tous les forfaits mobile

Parfait pour tous les usages

Avec 150 Go par mois, ce forfait couvre largement un usage soutenu : streaming HD, navigation fluide, appels en visio ou gaming en ligne. Il peut aussi ĂȘtre utilisĂ© comme point d’accĂšs pour un ordinateur ou comme solution internet dans un logement non fibrĂ©.

Cela dit, 150 Go peuvent fondre rapidement en cas de gros tĂ©lĂ©chargements, notamment de jeux sur Steam ou de fichiers lourds. Pour un usage classique (vidĂ©os, rĂ©seaux sociaux, messagerie, utilisation d’internet) il faudra en faire beaucoup pour atteindre la limite.

L’un des atouts de ce forfait rĂ©side dans son absence d’engagement, ce qui permet de le rĂ©silier facilement Ă tout moment si une offre plus intĂ©ressante se prĂ©sente.

Un forfait 5G simple, compatible eSIM et utilisable Ă l’étranger

La 5G est incluse de base et s’active automatiquement, Ă condition de disposer d’un smartphone compatible et d’ĂȘtre situĂ© dans une zone couverte. Pour les abonnĂ©s qui choisissent le rĂ©seau Orange, il est Ă©galement possible d’opter pour une eSIM, une option plus moderne qui facilite l’activation sur les tĂ©lĂ©phones rĂ©cents. Ceux qui prĂ©fĂšrent une carte SIM physique pourront l’obtenir au moment de la commande, moyennant des frais uniques de 5 euros. Attention cependant l’eSIM est facturĂ©e Ă 1€ par mois supplĂ©mentaire pour profiter de cette technologie, ce qui est un peu dommage pour cett.

À l’étranger, le forfait intĂšgre 14 Go de data utilisables depuis l’Union europĂ©enne et les DOM. Une enveloppe qui suffit largement pour consulter ses mails, utiliser un GPS, Ă©changer sur les messageries ou faire un peu de navigation pendant un dĂ©placement professionnel ou un sĂ©jour occasionnel. Aucun surcoĂ»t imprĂ©vu ni option imposĂ©e : la tarification reste stable, claire et sans mauvaise surprise.

À noter toutefois : l’eSIM entraĂźne un surcoĂ»t de 1 euro par mois, ce qui peut sembler regrettable pour une technologie appelĂ©e Ă devenir un standard dans les prochaines annĂ©es.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

