Voici le meilleur forfait mobile 5G du moment : 90 Go pour 6,99 €/mois seulement, et sur le réseau Bouygues Telecom

Cdiscount Mobile propose 90 Go de 5G à seulement 6,99 euros par mois, une offre sans engagement qui combine un prix attractif, une enveloppe data généreuse et la puissance du réseau 5G de Bouygues Telecom.

Cdiscount Mobile frappe fort avec son forfait 90 Go en 5G à un tarif imbattable de 6,99 euros par mois. En s’appuyant sur le réseau de Bouygues Telecom, reconnu pour sa qualité et sa couverture, ce forfait mobile répond aux besoins des utilisateurs souhaitant profiter des avantages de la 5G sans se ruiner. Que vous soyez un adepte du streaming, un joueur en ligne ou un voyageur régulier, cette offre pourrait bien vous intéresser.

Ce forfait en bref :

90 Go de 5G sur le réseau de Bouygues Telecom

25 Go utilisable en Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

En ce moment, le forfait Cdiscount Mobile propose 90 Go de 5G au lieu de 60 Go au prix de 6,99 euros par mois. Le tout est sans engagement.

Un forfait 5G généreux pour son prix

Ce forfait inclut une enveloppe data de 90 Go en 5G. Il permet de profiter du streaming vidéo en haute définition sans interruption, que ce soit pour regarder des films, des séries ou des vidéos en ligne. Les adeptes des réseaux sociaux bénéficient d’une navigation fluide sur toutes les plateformes, y compris celles nécessitant une forte consommation de données comme Instagram, TikTok ou YouTube. Pour les joueurs en ligne, la 5G garantit une latence réduite et une connexion stable, essentielle pour les jeux multijoueurs ou le cloud gaming.

De plus, 25 Go de data sont inclus pour une utilisation en Europe et dans les DOM, offrant ainsi une continuité de service même lors de déplacements à l’étranger.

L’un des points forts de ce forfait est son absence d’engagement et sa carte SIM à 1 euro, permettant aux abonnés de résilier à tout moment et sans contrainte. Cette flexibilité en fait une option particulièrement adaptée aux étudiants et aux jeunes actifs qui recherchent une offre économique et sans contrainte. Il s’adresse également à ceux qui souhaitent limiter leurs dépenses mobiles tout en profitant d’une connexion performante, sans avoir à s’engager sur le long terme.

À titre de comparaison, sur le réseau Bouygues Telecom, B&You propose 10 Go en 4G pour 6,99 €, soit une offre bien moins avantageuse pour un tarif identique et sur le même réseau.

La très bonne couverture de Bouygues Telecom

Ce forfait permet d’accéder au réseau Bouygues Telecom, dont la couverture en France métropolitaine dépasse 99 % de la population, selon l’Arcep. Cette large couverture assure une connexion stable pour les appels, messages et la navigation Internet, même dans les zones moins denses.

Les tests réalisés par nPerf mettent en avant la réactivité du réseau, notamment grâce à un temps de latence réduit. Cela garantit une expérience fluide pour la navigation, le streaming vidéo et le jeu en ligne, y compris le cloud gaming.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.