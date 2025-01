Voici le meilleur forfait 5G des soldes : 350 Go de 5G sur le réseau Orange pour 10,99 €/mois seulement

Attention, chaud chaud le bon plan sur un forfait mobile en or : YouPrice, avec le réseau Orange, propose un forfait 5G avec 350 Go de données mobiles dont 16 Go pour l’UE et les DOM à seulement 10,99 euros par mois, et sans engagement.

YouPrice est un MVNO, c’est-à-dire un opérateur virtuel qui loue les antennes des quatre opérateurs historiques pour proposer des forfaits moins chers, vu qu’ils n’ont pas à payer les frais d’entretien desdites antennes. Et YouPrice est en plus un acteur assez jeune, mais qu’il ne faut pas négliger puisqu’il travaille surtout avec Orange et SFR, et propose des forfaits à prix cassé, comme ce forfait Le Pulse proposé pendant les Soldes d’hiver 2025 à seulement 10,99 euros par mois pour 350 Go de données mobiles en 5G.

Pourquoi choisir YouPrice plutôt qu’un autre ?

C’est un forfait sans engagement avec une carte SIM à 5 euros

Les 350 Go de données mobiles en 4G/5G proposés, c’est généreux

Appels et SMS/MMS illimités vers la France métropolitaine

Pendant les soldes chez YouPrice, le MVNO propose un forfait 5G 350 Go sur le réseau Orange, sans engagement, le tout pour 10,99 euros par mois. Notez qu’on trouve la même offre sur le réseau SFR.

Que faire avec 350 Go de données mobiles 5G ?

Après avoir regardé le calendrier, on vous le confirme bien : Noël est bel et bien passé et pourtant YouPrice arrive avec une hotte bien remplie. Si vous cherchez un nouveau forfait mobile pour ce début d’année, cette offre va vous régaler puisque vous avez 350 Go de données mobiles chez Orange (la même offre est disponible aussi chez SFR) en 4G/5G en fonction de ce que vous captez chez vous.

En plus, il s’agit d’une offre sans engagement, donc si jamais vous n’êtes plus convaincu, que vous trouvez mieux ailleurs ou toute autre raison : vous pouvez partir sans payer de frais de résiliation ou autre. Mais pourquoi faire ça, alors que vous avez les appels, SMS et MMS illimités, 16 Go à utiliser en voyage et profitez du réseau Orange ? Le cœur a ses raisons que la raison ignore.

Vous bénéficiez du réseau Orange sans restriction

Il ne faut pas penser que c’est parce que YouPrice est un MVNO qu’il est moins puissant. Il utilise le réseau Orange (ou SFR, dans le cas présent) comme si c’était Orange lui-même, donc vous bénéficiez de la 4G/5G de qualité. Attention toutefois, dans ce forfait, vous n’avez pas les appels, SMS et MMS illimités depuis et vers l’international, ni vers les DOM et l’UE. Quand vous êtes dans ces zones, vous avez une enveloppe de 16 Go/mois et les appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine.

Si vous optez pour le réseau Orange, comme c’est conseillé ici, vous pouvez avoir une carte eSIM, une carte virtuelle qui évite d’avoir à attendre un courrier de YouPrice puisque vous pouvez directement activer votre forfait et votre carte très simplement. Petite cerise sur le gâteau : la carte SIM est à seulement 5 euros et non 10 euros, comme chez la plupart des autres opérateurs.

Lorsque vous changez de forfait, pour conserver votre numéro actuel, vous n’avez qu’à communiquer votre numéro RIO. Ce dernier est accessible gratuitement en composant le 3179. Vous devez ensuite le reporter sur la page d’inscription à votre nouvel opérateur, ici YouPrice, ce qui leur permet de garder votre numéro de mobile et de résilier auprès de votre ancien opérateur.

