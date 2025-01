Voici le meilleur forfait mobile 5G des soldes d’hiver : 180 Go pour moins de 9 €/mois

Si vous attendiez les soldes d’hiver pour enfin changer de forfait mobile, avoir plus de Go dans le mois et surtout payer moins cher, alors votre patience pourrait bien être récompensée. Cdiscount mobile propose en effet une offre de 180 Go de 5G à 8,99 euros par mois.

Les soldes d’hiver concernent aussi les forfaits mobile, y compris ceux qui émanent des opérateurs virtuels, ou MVNO, lesquels proposent pourtant tout au long de l’année des offres très peu onéreuses, mais avec des enveloppes très généreuses en données. Chez Cdiscount mobile, on peut par exemple trouver des forfaits 5G pas chers et très bien dotés, et pendant ces soldes, le plus intéressant est sans conteste le forfait 5G de 180 Go proposé à moins de 9 euros par mois.

Que propose ce forfait Cdiscount mobile ?

180 Go de 5G en France métropolitaine

37 Go de 4G en Europe et dans les DOM

Les communications illimitées

Le réseau de Bouygues Télécom

Jusqu’au 16 janvier 2025, le forfait mobile 5G de 180 Go proposé par Cdiscount mobile est affiché à 8,99 euros par mois. Et c’est bien sûr sans engagement.

Une grosse quantité de données pour le mois

Avec ce forfait mobile proposé par Cdiscount mobile, c’est donc d’une enveloppe de 180 Go de 5G que vous pourrez profiter chaque mois. Une quantité plus que suffisante pour scroller indéfiniment sur les réseaux sociaux, bingewatcher votre série préférée sur votre smartphone ou encore jouer en ligne. Vous pourrez également faire du partage de connexion avec plusieurs appareils si besoin. Et pour ne rien gâcher, le réseau 5G offre des débits bien plus rapides et une latence minimisée par rapport à ce que propose la 4G. Veillez bien sûr à ce que votre smartphone soit compatible.

Par ailleurs, si vous voyagez hors de la France métropolitaine, sachez que vous aurez droit à 37 Go de 4G supplémentaires à utiliser dans huit destinations en Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), mais aussi dans les 27 pays de l’Union européenne, en Islande, dans le Liechtenstein et en Norvège.

Le bon réseau de Bouygues

Ce forfait Cdiscount mobile comprend par ailleurs les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Cependant, quelques règles s’appliquent ici : vous ne devez pas dépasser 3 heures par appel, et ne pas contacter plus de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Enfin, l’offre de Cdiscount mobile permet de profiter de l’excellent réseau de Bouygues Télécom. En 4G, l’opérateur couvre plus de 99 % de la population et 96 % de la France métropolitaine, selon l’ARCEP. Côté 5G, Bouygues Telecom se place en troisième place, derrière Orange et SFR, concernant les sites 3,5 GHz, avec 7 408 sites à l’heure actuelle, toujours d’après l’ARCEP.

Notez que vous devrez rajouter 1 euro au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe.

Et si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.

