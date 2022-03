Comment partager la connexion de son smartphone Android avec un PC ou un autre appareil ?

Votre Wi-Fi est en panne ? Vous êtes en voyage et vos amis n'ont pas de forfait comprenant de data à l'international ? Vous vous sentez l'âme charitable d'un fournisseur d'accès ? Alors apprenez à passer votre smartphone en mode modem afin de créer un partage de connexion Internet entre votre téléphone et un ordinateur, que ce soit en Wi-Fi ou en USB, ou un autre appareil.

Il n’est pas toujours possible de trouver une connexion potable pour surfer depuis son ordinateur. Dans ces moments, profiter de son forfait 4G peut parfois sauver la mise et permettre de confirmer un rendez-vous par mail, charger un itinéraire, ou juste travailler correctement dans des conditions acceptables. Pour cela, il existe deux méthodes, le partage de connexion en Wi-Fi, et le partage en USB. Pratique pour dépanner un ami ou pour connecter votre ordinateur si vous ne trouvez pas de réseau Wi-Fi acceptable.

Par sa simplicité, ce tutoriel s’adresse principalement aux néophytes d’Android.

Le tutoriel a été réalisé avec un Galaxy Z Flip 3 qui tourne sous One UI 4 (Android 12). La méthode peut légèrement varier selon le modèle de votre smartphone, mais les étapes restent globalement les mêmes, que votre smartphone soit fabriqué par Samsung, Huawei, Honor, OnePlus ou n’importe quel autre constructeur Android.

Partage de connexion en Wi-Fi

Le plus simple pour passer son téléphone en mode modem est de partager sa connexion via Wi-Fi.

Pour cela, il suffit de se rendre dans les Paramètres de l’appareil, puis dans Connexions (certains appareils proposeront directement un menu Wi-Fi) et de cliquer sur Point d’accès mobile et modem.

Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid

Il suffit alors de cliquer sur Point accès Mobile pour activer le partage de connexion. N’importe quel appareil peut alors s’y connecter, à condition d’avoir le mot de passe, comme pour n’importe quel point d’accès.

Si vous appuyer sur Point accès Mobile, il est possible de changer le nom du point d’accès et de configurer le mot de passe nécessaire pour se connecter (ce qui est vivement conseillé). Il est également possible, sur certains appareils, de modifier les bandes de fréquences compatibles ou encore de programmer une désactivation au bout d’un certain temps.

Source : Frandroid Source : Frandroid

Notez qu’une fois que le partage de connexion est correctement configuré dans les paramètres de votre Android, vous pouvez l’activer ou le désactiver depuis cet écran, mais aussi bien souvent depuis le volet des raccourcis en haut de votre interface. Il suffit de chercher la tuile Pt accès mobile (pour un Samsung, le nom peut varier sur d’autres modèles). Cela vous permet d’activer ou de désactiver à la volée ce partage Wi-Fi. En restant appuyé sur cette même tuile, vous accèderez d’ailleurs aux réglages cités plus haut.

Il est également possible de partager sa connexion via un câble USB, mais nous vous conseillons la méthode par Wi-Fi qui est bien plus simple et qui fonctionne tout aussi bien. Si vous souhaitez tout de même passer par un câble, vous trouverez la manipulation ci-dessous.

Partager sa connexion en USB

Pour ceux qui préfèrent les méthodes à l’ancienne, vous pouvez aussi partager votre connexion 3G/4G à un ordinateur directement en USB, ce qui a en outre l’intérêt de recharger le téléphone en même temps, ce qui n’est pas un luxe au vu du coût énergétique du partage de connexion. La manipulation est à nouveau très simple puisqu’il faut pour cela se rendre à nouveau dans le menu Point d’accès mobile et modem des paramètres du téléphone. Si ce dernier est branché en USB à un ordinateur, l’option Modem USB sera alors active.

Sur Windows ou Linux, le téléphone devrait alors être directement reconnu comme point d’accès et donc apparaître dans les connexions disponibles dans le panneau de configuration comme s’il s’agissait d’un modem branché en Ethernet. Sous Mac OS X en revanche, la manipulation n’est pas automatique et il est donc conseillé de passer par un partage Wi-Fi.

Voilà qui devrait vous permettre de finir votre travail dans le train ou de passer pour le héros de la soirée en fournissant une connexion à vos amis au réseau mobile moins performant que le vôtre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.