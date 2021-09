Passer d’Android à l’iPhone : comment transférer ses comptes, photos, contacts et applications

Si passer d'un smartphone Android à un autre est relativement simple, passer à un iPhone signifie changer d'écosystème. Un passage un peu plus complexe, mais qui devient très simple à suivre grâce à notre dossier.

À tous les niveaux de prix, les iPhone d’Apple sont des excellents smartphones. Mais abandonner son smartphone Android pour un appareil sous iOS peut s’avérer complexe. Il faut penser à correctement transférer un maximum de données en passant d’un écosystème à l’autre. Heureusement, certaines applications sont là pour nous faciliter la tâche. Voici comment procéder.

Quel iPhone choisir ?

Si vous n’avez pas encore sélectionné votre iPhone. Nous avons un guide complet pour vous aider dans votre choix. Si à l’origine Apple ne proposait qu’un modèle d’iPhone par an, la marque a désormais un catalogue varié de références plus ou moins récentes, dans des tailles et des coloris différents.

L’application Apple Migrer vers iOS

Apple propose depuis plusieurs années une application très complète et simple à utiliser nommée « Migrer vers iOS ». Pour l’utiliser, il faut déjà être en possession du nouvel iPhone, mais aussi de son smartphone Android évidemment.

Migrer vers iOS (Move to iOS) Télécharger Migrer vers iOS (Move to iOS) gratuitement APK

Son utilisation est très simple, sur l’iPhone au moment de la première configuration de l’appareil on choisit de « migrer des données depuis Android » et on indique ensuite le code affiché à l’écran sur l’application « Migrer vers iOS » sur son smartphone Android.

Cette application permet de migrer : les contacts, les SMS, les photos et vidéos, les favoris, les comptes email et calendrier enregistrés et les applications gratuites installées, si elles existent sur l’App Store. C’est vraiment la solution à privilégier avant tout.

Transférer ses applications

Pour transférer ses applications depuis un smartphone Android vers l’iPhone de façon automatique, il faut passer par l’application « Migrer vers iOS » d’Apple. Sinon, il faut une par une, aller trouver les applications correspondantes sur l’App Store à la main.

Transférer vos photos et vidéos

L’appareil photo est devenu l’une des fonctions les plus appréciées de nos smartphones. Pour ne rien perdre, plusieurs solutions existent pour copier les photos et vidéos de son smartphone Android vers son iPhone.

La première solution est de passer par un système de sauvegarde en ligne. Cela peut être assez long, mais c’est très facile d’usage. On pense à Google Photos ou à Microsoft OneDrive par exemple qui proposent tous les deux de sauvegarder automatiquement l’intégralité des photos et vidéos en ligne. Il suffit ensuite d’installer l’application sur l’iPhone pour pouvoir les récupérer. L’inconvénient de cette méthode, en dehors de la durée, est que cela passe par un transfert des photos sur les serveurs de Google, Microsoft, ou du fournisseur de service de votre choix.

Alternativement, une autre méthode assez simple consiste à transférer les photos et vidéos de votre smartphone Android sur votre PC. Une fois les images et vidéos stockées sur l’ordinateur, il suffit de connecter son iPhone et d’utiliser iTunes pour faire le chemin inverse. Cela prend une nouvelle fois du temps, mais on évite ainsi le transfert sur des services en ligne.

Transférer ses contacts

Le transfert de contacts est sans aucun doute l’opération la plus simple de ce guide. Si vos contacts sont stockés sur un service en ligne comme Outlook, Gmail ou Yahoo, il suffit de connecter directement l’iPhone à ce compte pour récupérer les informations. Pour cela, rendez-vous dans les réglages de l’iPhone, c’est l’icône avec des rouages, puis dans la rubrique « Mail » et dans « comptes », vous allez pouvoir ajouter de nouveaux comptes.

Il vous faudra ensuite vous rendre dans les réglages de l’iPhone, puis dans « mots de passe et comptes » pour lancer la synchronisation des contacts.

Si vos contacts sont sauvegardés sur le téléphone ou la carte SIM, nous vous recommandons de les transférer depuis le smartphone Android sur un compte en ligne avant de transférer ce dernier sur l’iPhone.

Transférer une sonnerie sur iPhone

L’utilisation d’une sonnerie personnalisée est un peu plus complexe sur iPhone que sur Android. Pour installer une sonnerie sur l’iPhone, il faut obligatoirement passer par iTunes.

Pour en savoir plus sur l’installation de sonneries personnalisées sur iPhone, nous vous conseillons notre guide dédié au sujet.

Votre iPhone est désormais prêt à l’usage et vous pouvez consulter nos astuces et nos tutos pour apprendre à en maitriser tous les rouages.