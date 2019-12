Comment transférer ses données d’un iPhone à Android : photos, contacts, SMS, applications, musiques…

Vous avez eu un appareil Android flambant neuf ? Ou peut-être avez-vous simplement récupéré un ancien smartphone, car votre iPhone est cassé ? Dans tous les cas, bienvenue sur Android ! Vous allez adorer. Mais par où commencer ? Suivez notre guide !

Passer d’un iPhone à un Android, ce n’est pas si compliqué, mais ça nécessite un peu d’effort. Notre guide est organisé par sections comprenant des recommandations sur les smartphones Android, de nombreux conseils pratiques, des outils pour transférer vos données, ou encore des choses pratiques à savoir sur l’OS de Google. Bonne lecture !

Pourquoi Android ?

C’est une question qui revient encore et toujours. Déjà, sachez que ce n’est pas parce que vous avez testé Android il y a 5 ans que vous connaissez ce système. Il a beaucoup évolué depuis, il est bien plus peaufiné et certains appareils ont un excellent rapport qualité-prix. Même un modèle à 200 euros propose une bonne expérience utilisateur.

La première justification pour migrer vers Android est l’envie de changement. Or, sur Android, on a le choix. Il suffit de regarder les guides d’achat dans la section suivante pour se rendre compte de la richesse du catalogue.

Mais c’est aussi de la personnalisation qui vous attend une fois votre téléphone en poche. Sur Android, vous pouvez tout changer, du lanceur d’applications, à l’écran de déverrouillage en passant par l’application de SMS, la galerie photo, le navigateur web par défaut ou l’application de téléphonie…

Enfin… Stop aux préjugés ! Android est désormais très stable, toujours plus sécurisé et accessible. Le système évolue constamment afin d’effacer les quelques erreurs de jeunesse dont il a effectivement pu souffrir.

Concernant la sécurité, ce que vous pouvez entendre n’est pas toujours rassurant… En suivant nos conseils, il ne vous arrivera rien et votre smartphone sera bien protégé.

Si vous n’avez pas encore acheté votre smartphone Android

Si vous cherchez à acheter votre premier téléphone Android (ou remplacer votre ancien), nous vous recommandons de lire les tests sur les modèles phares d’aujourd’hui de Samsung, Huawei, OnePlus, Xiaomi, Honor, Google…. mais le mieux est de consulter nos guides d’achat.

Vous trouverez également les guides d’achat par prix :

Maintenant que vous avez un smartphone Android, voici comment transférer vos données depuis un iPhone.

Les outils des constructeurs et de Google

Il existe de nombreux outils payants. Attention, dans ce guide nous avons choisi exclusivement des méthodes gratuites. Ces méthodes utilisent des services en ligne, mais nous avons également trouvé des alternatives qui vous évitent de passer par des serveurs externes. Enfin, avant de commencer, voici les outils proposés par les constructeurs ; ils sont assez complets et vous permettront de gagner du temps.

Notez que de nombreuses méthodes permettent de synchroniser et sauvegarder ses données sur Android.

Certains constructeurs comme Samsung ou Google proposent même, lors du premier démarrage du nouveau smartphone, de connecter celui-ci avec l’ancien via le port USB de l’appareil pour transférer directement les données.

L’outil de Google permet par exemple de transférer les applications, les contacts, les événements d’agenda, les photos – vidéos, la musique, les messages SMS, les iMessages, etc.

Transférer vos photos et vidéos

Passer de l’iPhone à Android ne signifie pas que vous devez laisser derrière vous toutes ces précieuses photos et vidéos. Ce serait horrible de les perdre en passant à Android, non ? Vous pourriez probablement faire les choses à l’ancienne et transférer manuellement les fichiers… ça fonctionne et ça évite de passer par un service en ligne. Branchez votre iPhone à votre ordinateur, transférez vos photos et vidéos… et faites la même chose dans l’autre sens avec votre Android.

Ou vous pouvez simplement profiter des services de stockage dans le cloud qui sont très pratiques. Comme sur les appareils Apple avec iCloud Photos, Google et Amazon proposent d’ailleurs leurs propres services équivalents.

Google Photos et Amazon Photos

Nous vous conseillons principalement Google Photos.

Ce service vous permet d’uploader et de télécharger un nombre illimité d’images de haute qualité et de les synchroniser sur les smartphones. En plus, il est disponible pour Android et iOS.

Téléchargez l’application Google Photos pour iOS.

Pendant l’installation, l’application vous demandera si vous voulez sauvegarder vos photos, activez la fonction. Préférez une connexion Wi-Fi si possible pour économiser des données et soyez patient, ça peut prendre du temps.

Lorsque toutes les images sont téléchargées sur Google Photos, sortez votre téléphone Android et téléchargez l’application Photos depuis le Google Play Store.

Passez par le processus d’installation. Vos photos et vidéos seront là.

Et pour une alternative à Google, Amazon Photos propose un système similaire et illimité pour les membres Prime.

Android File Transfer

Pour transférer ses fichiers d’un Mac à un Android, et vice versa, il est souvent nécessaire d’utiliser Android File Transfer (depuis Honeycomb). MacOS n’étant pas compatible nativement avec les smartphones Android branchés via USB. Simple et efficace, il vous permettra d’utiliser votre appareil Android comme périphérique de stockage externe pour récupérer vos photographies ou stocker des fichiers comme sur un PC.

Le téléchargement est disponible à cette adresse sur le site officiel de Google. Si vous trouvez l’interface d’Android File Transfer trop austère ou trop « vieillotte », vous trouverez deux alternatives dans cet article ainsi que de nombreux outils pratiques pour les utilisateurs Mac.

Transférer votre musique iTunes vers Android

Lorsque vous passez d’un iPhone à un smartphone Android, vous pouvez toujours transférer votre musique à l’ancienne en déplaçant manuellement les fichiers d’un téléphone à l’autre. Cela dit, pour certains d’entre vous, il est probablement plus facile de charger vos morceaux sur Google Play Musique pour y accéder facilement depuis le cloud.

Supposons que vous utilisez iTunes. Assurez-vous d’aller sur iTunes et de télécharger tous les titres que achetés sur votre téléphone. C’est assez simple, vous devez le faire depuis iTunes sur PC ou Mac.

Comme Apple l’indique sur son site, il faut consolider sa bibliothèque et localiser les fichiers.

Ouvrez iTunes et dans la barre de menus située en haut de l’écran de votre ordinateur ou en haut de la fenêtre iTunes, choisissez Fichier > Bibliothèque > Organiser la bibliothèque. Sélectionnez « Consolider les fichiers ».

L’étape suivante est de trouver le dossier iTunes Media :

Mac : ouvrez une fenêtre du Finder, puis cliquez sur votre nom d’utilisateur dans la barre latérale gauche et recherchez le dossier Musique.

ouvrez une fenêtre du Finder, puis cliquez sur votre nom d’utilisateur dans la barre latérale gauche et recherchez le dossier Musique. Windows 7 ou version ultérieure : accédez à \Utilisateurs

om d’utilisateur\Musique\ .

accédez à . Windows XP : accédez à \Documents and Settings

om d’utilisateur\Mes documents\Ma musique\ .

Ensuite, utilisez simplement Google Music Manager pour télécharger toute votre musique sur Google Play Musique. Elle se synchronisera sur tous les appareils Android liés à votre compte. Notez que si le fichier n’est pas téléchargé, vous allez utiliser des données mobiles pendant la lecture. Assurez-vous d’épingler ou de télécharger les chansons que vous voulez écouter hors ligne.

Téléchargez Google Music Manager sur votre PC.

Installez le programme et exécutez-le.

Pendant l’installation, il y aura une option pour « Uploader des chansons sur Google Play »

Sélectionnez « iTunes » et terminez la configuration initiale

Détendez-vous et laissez le programme télécharger toutes vos chansons sur Google Play Musique

Vous pouvez également en profiter pour passer à un service en ligne comme Spotify, Deezer, YouTube Music… ou Apple Music qui fonctionnent tous sur Android.

Le cas des sonneries

Les sonneries que vous avez achetées sur iTunes peuvent être récupérées aussi facilement que de la musique. Il suffit d’aller dans la section Sonneries dans le programme iTunes. Vous remarquerez que l’extension de fichier d’une sonnerie sur iOS est .m4r alors que sur un appareil Android… l’extension est .m4a.

C’est la raison principale pour laquelle il faut changer l’extension lorsque des fichiers de sonneries doivent être transférés de l’iPhone vers Android et vice versa. Il vous suffit alors d’utiliser n’importe quel convertisseur compatible, bonne nouvelle : Internet en regorge ! Avec une simple recherche « m4r vers m4a » sur Google, vous trouverez votre bonheur.

Transférer vos contacts et votre calendrier iPhone vers Android

Contacts

La simplicité de ce processus dépendra fortement de vos pratiques antérieures de synchronisation des contacts. Synchronisez-vous vos contacts avec votre compte Gmail ? Si vous utilisez déjà Google, transférer vos contacts iPhone vers Android est un jeu d’enfant ! Tout ce que vous avez à faire est d’entrer votre compte Google. Tous vos numéros enregistrés seront automatiquement téléchargés.

Si vous ne synchronisez pas vos contacts avec Gmail, cependant, vous allez devoir suivre ces conseils. La façon la plus simple de transférer votre carnet d’adresses iPhone vers Android serait probablement d’utiliser iCloud pour obtenir un fichier.vcf et ensuite l’importer sur votre téléphone (ou Google Contacts).

Sur votre iPhone, allez dans Paramètres > Mots de passe comptes > iCloud et activez Contacts . Vos contacts seront téléchargés vers les services cloud d’Apple sous peu.

et activez . Vos contacts seront téléchargés vers les services cloud d’Apple sous peu. Utilisez un navigateur pour aller sur iCloud.com et connectez-vous avec votre Apple ID. Sélectionnez « Contacts « , puis cliquez sur l’icône de l’engrenage dans le coin inférieur gauche. Cliquez sur Tout sélectionner . Cliquez à nouveau sur l’icône et sélectionnez Exporter en vCard .

et connectez-vous avec votre Apple ID. Sélectionnez « « , puis cliquez sur l’icône de l’engrenage dans le coin inférieur gauche. Cliquez sur . Cliquez à nouveau sur l’icône et sélectionnez . Lorsque le fichier.vcf est téléchargé, vous pouvez soit importer ce fichier soit via le cloud soit directement dans la mémoire du smartphone Si vous souhaitez utiliser Google Contacts, rendez-vous sur contacts.google.com et cliquez sur Importer , puis sur Aller aux anciens contacts . Cliquez sur le bouton Plus et sélectionnez Importer . Sélectionnez le fichier et vous avez terminé. Pour importer le fichier directement sur votre nouveau smartphone, il vous suffit de transférer le fichier dans votre téléphone en utilisant n’importe quelle méthode, comme le transfert via une carte microSD ou en connectant votre téléphone à votre PC, vous pouvez aussi vous l’envoyer par e-mail. Une fois le fichier sur votre appareil, il vous suffit d’ ouvrir votre application Téléphone et de toucher le bouton menu. Il devrait y avoir une option pour Importer/exporter . Sélectionnez le fichier et c’est parti !

est téléchargé, vous pouvez soit importer ce fichier soit via le cloud soit directement dans la mémoire du smartphone

Si les outils de Google ne vous font pas peur, vous pouvez également utiliser l’application Google Drive — nous avons déjà cité cette méthode à de nombreuses reprises, mais elle fonctionne vraiment bien.

Calendrier

Comme c’était le cas avec les contacts, votre agenda peut également être synchronisé avec votre compte Google, mais cela ne sera pratique que si vous l’avez fait dès le début. Vous ne souhaitez pas modifier manuellement toutes vos entrées de calendrier, il y a une autre méthode pour transférer tous vos événements. Et pour changer… nous utiliserons iCloud une fois de plus.

Vous allez devoir autoriser iCloud à synchroniser vos événements. Cela se passe sur votre iPhone, comme pour les contacts.

Une fois la synchronisation activée, vous pouvez aller sur le site iCloud. Pour l’agenda que vous préférez, cochez Calendrier public dans les options proposées. Copiez l’URL de partage qui apparaît en dessous.

Dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre de navigateur Web, collez l’URL copiée. Vous pouvez le faire depuis le navigateur de votre PC et récupérer le fichier calendar.ics qui sera à transférer sur votre nouveau smartphone Android. Vous pouvez également transférer l’URL sur votre smartphone Android et l’ouvrir depuis le navigateur, ça fonctionne également.

Transférer vos SMS d’un iPhone vers Android

Contrairement à ce que l’on a vu précédemment, cette étape peut être bien plus laborieuse… Mais vous voulez peut-être garder vos précieuses conversations et les récupérer sur votre nouveau smartphone Android. Heureusement, c’est possible.

Une des méthodes les plus simples est d’utiliser l’application gratuite iSMS2droid, mais elle n’est pas fonctionnelle pour tout le monde. Il faut également sauvegarder vos SMS sur iTunes et aller chercher le bon fichier.

iSMS2droid - iPhone SMS Import Télécharger gratuitement

Réalisez une sauvegarde de votre iPhone depuis un Mac ou un PC. Ensuite, vous allez devoir localiser la sauvegarde iOS sur votre ordinateur pour y trouver le fichier correspondant à la base de données des SMS d’iOS.

Sur PC, ouvrez le dossier utilisateur C:\Users\VotreNomdUtilisateur\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup\ et ouvrez le dossier de sauvegarde le plus récent.

Sur Mac, depuis Finder, utilisez le raccourci clavier Shift+Command+G ou cliquez sur Fichier puis Aller au dossier… et entrez le chemin suivant : Users/VotreNomdUtilisateur/Library/Application Support/MobileSync/Backup .

Vous devez ensuite localiser le fichier 3d0d7e5fb2ce288813306e4d4636395e047a3d28 dans le répertoire. Nous vous conseillons d’utiliser la recherche intégrée à l’OS.

Il n’y a plus qu’à transférer ce fichier sur votre nouveau smartphone avec l’explorateur de fichiers sur Windows et Android File Transfer sur Mac, télécharger l’application iSMS2droid sur votre Android et importer les messages.

Quelle que soit la méthode que vous utilisez, n’oubliez pas de désactiver iMessage avant d’effectuer le changement. Si vous le laissez allumé, les messages SMS et MMS pourraient continuer à être envoyés sur votre ancien iPhone. Apple envoie un iMessage au lieu d’un SMS ou MMS lorsqu’il détecte que vous utilisez iOS. C’est un problème qui arrive bien plus souvent que l’on y pense pour les utilisateurs qui migrent de l’OS d’Apple à celui de Google.

Pour l’éteindre, allez dans Paramètres > Messages et désactivez iMessage. Vous devriez également aller dans Paramètres > Facetime et le désactiver. Si vous n’avez plus le téléphone, vous pouvez demander à Apple de supprimer votre iPhone sur iMessage ici.

Transférer ses applications

Pour transférer ses applications… ce n’est pas aussi simple. Vous pouvez retrouver la quasi-totalité des apps et jeux iOS sur Android. Il suffit de les chercher sur le Play Store, mais il faudra repasser à la caisse pour les apps payantes. Nous vous conseillons de lire notre guide des meilleures apps Android.