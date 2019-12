Que ce soit pour mieux protéger sa vie privée, ou pour des fonctions bien précises, il peut être intéressant d’installer un navigateur alternatif à Google Chrome sur Android. Il existe sur le Google Play Store de très bonnes alternatives, en voici une sélection.

L’une des principales utilités de nos smartphones aujourd’hui est de surfer sur le web que ce soit occasionnellement ou à longueur de journée. Alors autant faire en sorte de profiter de la meilleure expérience possible ! C’est pourquoi nous vous soumettons dans cet article, notre sélection des meilleurs navigateurs Internet sur Android.

Google Chrome, pour la synchronisation

On commence par l’incontournable Google Chrome qui a l’avantage d’être développé par Google et donc de parfaitement s’intégrer à Android.

Le navigateur est rapide et performant, il bénéficie de mises à jour régulières — qui améliorent, par exemple, la vitesse de téléchargement ou le confort de l’utilisateur — et on peut facilement synchroniser tout un tas de données comme les favoris ou les mots de passe avec les autres appareils comme le PC ou le Mac.

L'un des plus rapides et simples

Brave, rapide et sans pub

Voici une alternative à Chrome, mais toujours basée sur Chromium, le projet open source à l’origine du navigateur de Google. Brave est rapidement devenu un navigateur très populaire sur Android et iOS et jouit d’une certaine sympathie de la part de la communauté puisqu’il a été créé par l’ancien patron de Mozilla.

Parmi ses avantages, citons une grande rapidité d’exécution et l’intégration native d’un bloqueur de publicité et de traceurs. L’interface ressemble à s’y méprendre à celle de Google Chrome, les nouveaux utilisateurs ne seront donc pas dépaysés, à l’exception du logo de Brave dans la barre d’adresse. Ce bouton permet de connaitre d’un clic la quantité de publicités et de traceurs bloqués et de configurer plusieurs options sur le blocage.

Mozilla Firefox, l’indémodable et modulable

On ne peut pas ne pas mentionner l’indémodable Mozilla Firefox. Alternative historique à Internet Explorer et Safari sur ordinateur, le navigateur au panda roux a rapidement été porté sur les plateformes mobiles.

Comme Google Chrome, Mozilla Firefox est régulièrement mis à jour avec les derniers correctifs de sécurité et le sérieux de son éditeur n’est plus à démontrer. Il est bien sûr possible de synchroniser ses informations avec les autres installations de Firefox sur d’autres appareils.

L’avantage historique de Firefox est toujours présent, son impressionnante bibliothèque d’extensions : uBlock, Pocket, Bitwarden, etc. Elles sont toutes là, prêtes à être téléchargées et installées.

Privacy Browser : le navigateur centré sur la vie privée

Il y a des applications qui sont directement nommées d’après ce qu’elle font. C’est le cas de Privacy Browser qui propose de naviguer sur le web en respectant votre vie privée. Pour cela, l’application propose de stocker le moins possible d’information sur le téléphone en supprimant régulièrement cookies et cache de navigation. Privacy Browser met également en avant le moteur de recherche alternatif Startpage qui ne collecte aucune donnée, et intègre un bloqueur de publicité.

Depuis la version 3, ce navigateur open source utilise la Web View installée par défaut sur Android par Google. A terme, Privacy Browser utilisera une version dérivée de la Web View garantissant encore plus de vie privée.

Notez que ce navigateur n’est pas proposé uniquement sur le Play Store, mais aussi sur F-Droid, XDA Labs et Amazon. Il s’agit de boutiques d’applications alternatives pour Android.

Samsung Internet : le nouveau concurrent de Chrome

Samsung Internet s’est déployé sur tous les smartphones Android (Android 5.0 Lollipop ou au-dessus). Le navigateur du constructeur sud-coréen vient ainsi marcher sur les plates-bandes de Google Chrome et propose de nouvelles fonctionnalités comme les modes Nuit ou Contraste Élevé qui améliorent le confort de lecture. Par ailleurs, l’application offre une interface dédiée au téléchargement et à la gestion des bloqueurs de contenus. Elle offre également un module intégré pour bloquer les traqueurs.

Enfin, vous pouvez synchroniser vos favoris avec le client bureau de Chrome et grâce au Samsung Cloud, vous pourrez aussi les sauvegarder sur tous vos appareils Android.

À noter qu’il existe également une version bêta du navigateur sur le Play Store pour tester les nouveautés.

Microsoft Edge : pour les utilisateurs de Windows 10

Encore un navigateur basé sur Chromium. En octobre 2017, Microsoft s’est décidé à lancer son navigateur Edge sur Android (et iOS aussi au passage). Ce dernier fonctionne bien sur mobile et propose une interface assez simple à prendre en main. Celle-ci repose en grande partie sur une barre de navigation qui permet d’accéder rapidement à la page précédente ou suivante, d’aller dans les paramètres ou d’envoyer un lien vers son ordinateur sous Windows 10.

Edge offre aussi un mode lecture qui n’affiche que le texte, sans les éléments graphiques qui l’entourent ainsi qu’un système de marque-page pour pouvoir continuer de lire un article plus tard. Le navigateur est synchronisé au compte Microsoft.

Kiwi : un thème sombre des plus agréables

Kiwi est un navigateur qui repose sur le même code source que Google Chrome. Ainsi, vous ne serez pas déboussolé sur l’interface. Mais la grande force de cette application est de proposer un excellent thème sombre qui permet de préserver vos yeux et d’économiser de la batterie si votre smartphone est équipé d’une dalle OLED.

Le mode nuit de Kiwi force carrément le thème sombre sur les pages web visitées. Ainsi, si vous vous rendez sur notre site par exemple, vous profiterez de nos articles sur un fond noir parfaitement idoine si vous avez l’habitude d’utiliser votre smartphone dans des environnements faiblement éclairés (au moment d’aller vous coucher par exemple).

Opera : pour économiser de la data

Opera n’est pas le navigateur le plus connu, mais il satisfait bon nombre d’utilisateurs. L’interface est légère et très simple à prendre en main. La page d’accueil nous propose un flux d’actualités pouvant nous intéresser et regroupe nos pages favorites.

L’atout incontestable de ce navigateur reste son bloqueur de pubs intégré. Le navigateur offre d’autres fonctionnalités assez intéressantes. Par exemple, lorsque vous zoomez sur une page, il adaptera intelligemment le texte à votre écran. Il est aussi possible de choisir le moteur de recherche.

Un mode nuit et un mode économie de données sont aussi de la partie, mais si vous avez vraiment besoin d’économiser votre forfait, on vous conseille son petit frère Opera Mini.

