Le Google Play Store est hégémonique sur Android, mais n’est pas toujours la solution idéale. Voici notre sélection des meilleures boutiques d’applications alternatives au Google Play Store que nous recommandons.

Pour installer des applications sur un smartphone Android, l’écrasante majorité des utilisateurs passe par le Google Play Store. Pourtant, la boutique de Google n’est pas la seule à proposer des applications et des jeux sur Android et de vraies alternatives existent. Elles permettent de ne pas transmettre plus de données personnelles à Google, de mieux rémunérer les développeurs ou encore de trouver des applications introuvables sur le Play Store. Elles sont également essentielles pour des appareils sous Android qui n’ont pas accès à la boutique de Google et pourraient s’avérer essentielles si une marque perd sa licence Android et que ses smartphones perdent l’accès au Google Play Store.

Il est cependant important de se tourner vers des sources de confiance pour éviter les mauvaises surprises. Heureusement, les alternatives solides existent :

Amazon Appstore

F-Droid

XDA Labs

Humble Bundle

APK Mirror

Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery…

Il existe d’autres alternatives encore dont vous avez certainement entendu parlé : Aptoide, APKPure ou encore UpToDown. Nous déconseillons néanmoins leur utilisation. Tout d’abord, certains proposent des applications illégales, qui ne rémunèrent pas les développeurs, mais on peut également y trouver des applications ou des mods qui peuvent représenter un danger pour votre smartphone ou votre tablette. Cela ne veut pas dire que TOUTES les applications de ces boutiques sont illégales ou dangereuses, mais la plus-value n’est pas suffisante pour justifier le risque.

Voyons un peu plus en détail notre sélection des meilleures alternatives au Google Play Store.

Amazon Appstore : l’autre géant

Lancé en 2011, l’Amazon Appstore est la première des alternatives au Google Play Store. Cette boutique est installée par défaut sur les appareils Kindle d’Amazon, mais est également disponible pour n’importe quel appareil sous Android. Comme Google, le géant rend 70 % des revenus générés par les paiements sur sa boutique aux développeurs et garde donc 30 %. L’utilisation de cette boutique demande un compte Amazon, notamment pour gérer la synchronisation des applications achetées. Notez qu’Amazon propose sa propre monnaie virtuelle, les Amazon Coins, qu’il est possible d’utiliser pour des achats dans les applications et les jeux, souvent avec des ristournes intéressantes.

L’approche de cette boutique est en somme la même que Google, et c’est finalement ce qu’on pourrait reprocher à l’Amazon Appstore. Il se place certes en alternative la mieux fournie en applications, et sans aucun doute l’alternative la plus populaire, mais il s’agit comme Google d’une boutique classique qui récupère 30 % de commission et appartient à un géant de la tech, que l’on sait aimer tout autant que Google, récupérer des informations sur ses clients.

Les plus :

une marque connue et rassurante

un large choix d’applications et de jeux

Les moins :

pas de vrais avantages par rapport au Play Store de Google

Télécharger Amazon AppStore

F-Droid : la boutique des applications libres et Open Source

F-Droid est un autre catalogue d’applications assez populaire, bien que peu connu du grand public. Ce projet héberge exclusivement des applications libres et open sources. Sa philosophie se rapproche par ailleurs de celui des repository sous Linux, avec une gestion des dépôts comme sources de provenance des applications. Cela signifie qu’il est possible d’ajouter des sources d’applications différentes de F-Droid et qui ne respecteront donc pas les mêmes règles. F-Droid permet également d’échanger des applications avec des personnes autour de vous sans passer par une connexion Internet, ce qui peut être pratique à l’étranger notamment.

En ne proposant que des applications libres et open sources sur son dépôt officiel, F-Droid n’a évidemment pas le plus grand catalogue possible. En revanche, on y retrouve certaines applications interdites par Google sur son Play Store, comme NewPipe.

Les plus :

des applications libres et open source

une interface simple qui va à l’essentiel

l’accès à des applications bannies du Play Store

pas besoin de s’enregistrer avec un compte

Les moins :

une ligne éditoriale qui restreint le catalogue

Télécharger F-Droid

XDA Labs : l’ami des développeurs indépendants

Si vous avez déjà personnalisé la ROM de votre smartphone, ou que vous l’avez rooté, vous êtes sans doute tombé à un moment ou un autre sur les forums de XDA-Developers. Il s’agit tout simplement de la plus grande communauté mondiale de développeurs et de bidouilleurs, spécialisés en particulier dans les appareils Android. Le site a lancé une application XDA Labs qui permet en premier lieu d’accéder à ses forums, mais aussi à un catalogue d’applications.

XDA met en avant le fait de reverser 100 % des revenus aux développeurs et n’applique donc pas la commission de 30 % pratiquée par Apple et Google. La boutique prend en charge la possibilité de déployer des applications en versions beta pour les plus impatients qui souhaitent tester en premier les changements. XDA oblige, on retrouve surtout des applications permettant de personnaliser ou bidouiller les paramètres de son smartphone. La boutique met en avant le fait d’autoriser tout type d’applications, même celles qui sont refusées par Google.

Les plus :

une redistribution complète des revenus vers les développeurs

l’accès à des applications bannies du Play Store

Les moins :

un catalogue assez léger

Télécharger XDA Labs

Humble Bundle : la boutique de jeux caritative

Humble Bundle est une plateforme de distribution de jeux vidéo qui tient son nom du fait que les jeux sont vendus sous forme de packs temporaires, les bundles, et que les joueurs peuvent redistribuer une partie de l’argent vers des actions caritatives. Plus de 130 millions de dollars ont été ainsi redistribués depuis la création de la plateforme. Le site est surtout connu pour laisser les utilisateurs choisir eux-mêmes leurs prix d’achat, en sachant que les packs sont souvent découpés en plusieurs paliers. Si la plateforme concernait surtout des jeux PC à l’origine, Humble Bundle propose depuis assez régulièrement des packs de jeux pour Android.

La plateforme propose une application sous Android assez simple qui permet de retrouver ses achats, liés à un compte obligatoirement, mais aussi d’être notifié lors de la sortie de nouveaux bundles. Notez que Humble Bundle propose de plus en plus de musiques et de livres numériques, souvent liés avec le jeu vidéo, ou les métiers du numérique. Ce contenu est également accessible depuis l’application.

Les plus :

achats de jeux à un prix fixé par l’utilisateur

la redistribution à des œuvres caritatives

Les moins :

passage obligatoire par le site web pour commander des bundles

application assez sommaire

Visiter Humble Bundle

APK Mirror

Pour télécharger des applications sans passer par le Play Store, il existe une autre solution, le sideloading. Il s’agit tout simplement d’installer des applications en téléchargeant directement leur paquet au format APK sans passer par une boutique d’applications. Pour trouver des paquets d’application gratuitement légalement et en étant assuré qu’ils ne contiendront pas de malwares, la meilleure solution est le site APKMirror.

Il s’agit d’un bon moyen pour avoir accès à des applications déclarées comme incompatibles pour votre appareil par le Play Store, ou qui sont disponibles uniquement dans certains pays. APKMirror ne répertorie que les applications gratuites. Enfin, notez qu’une application installée par cette méthode peut très bien être mise à jour par le Play Store.

Les plus :

l’accès aux applications disponibles exclusivement à l’étranger

l’accès à des applications bannies du Play Store

le téléchargement de nouvelles versions dès le début de leur déploiement

pas besoin de s’enregistrer avec un compte

Les moins :

réservé à des utilisateurs un peu plus expérimentés

Visiter APK Mirror

Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery, etc.

Certaines marques comme Samsung, Huawei ou Xiaomi proposent leur propre boutique d’applications directement sur leurs smartphones aux côtés du Google Play Store. En général, ces stores ne présentent que peu d’intérêt, il faut l’avouer, mais ils peuvent présenter de bonnes alternatives pour ceux qui souhaitent absolument éviter de donner des informations à Google.

En dehors de cela, ces boutiques ont le mérite d’être plutôt ordonnées, d’être un minimum sécurisées et de rémunérer les développeurs. Par ailleurs, avec la volonté des constructeurs de se libérer du joug de Google, on devrait voir de plus en plus de compétitivité de leur part dans les années à venir. On l’a déjà vu par exemple avec Samsung qui a négocié une exclusivité temporaire sur son store au lancement de Fortnite.

Les plus :

L’application est déjà installée sur votre smartphone

Les applications sont vérifiées

Il peut y avoir des exclusivités

Les moins :

L’intérêt souvent limité

Les sélections médiocres

L’un n’empêche pas l’autre

Comme on peut le voir, il existe plusieurs alternatives au Google Play Store. Il faut toutefois garder en tête que l’utilisation de l’une de ces alternatives n’implique pas la désactivation ou la désinstallation du Play Store. Android permet à plusieurs boutiques de cohabiter sur un appareil et il n’y a donc aucune raison de se limiter à une ou deux solutions.

On peut très bien imaginer installer des applications gratuites avec F-Droid et acheter des jeux grâce à Humble Bundle tout en continuant à mettre à jour les applications Google via le Play Store.

Comment installer une boutique alternative

Les boutiques d’applications ne sont pas disponibles sur le Google Play Store, c’est d’ailleurs le principal frein à leur adoption. Leurs éditeurs proposent de les télécharger sous forme de paquets APK sur leur site officiel. Il faut ensuite installer le ficher APK sur l’appareil pour accéder à la boutique. Pour apprendre à installer un fichier APK, le plus simple est de suivre notre guide complet sur le sujet.

En quelques mots, il faut autoriser l’installation d’application depuis des sources inconnues (c’est-à-dire, pas depuis le Play Store) dans les paramètres de l’appareil, puis ouvrir le ficher depuis explorateur de fichier qui lancera alors l’installation.