Le top des jeux de construction pour Android et l’iPhone

Vous aviez toujours une boite de LEGO quand vous étiez petit. Maintenant plus grand, laissez-vous tenter par la construction numérique à travers notre top 6 des jeux vidéo de construction.

Une pelle à la main, quelques ressources dans l’inventaire et vous voilà le maître d’un univers entier à construire, que ce soit pour laisser libre cours à votre imagination de bâtisseur, pour survivre dans un monde hostile ou pour mener à bien une quête…

Les jeux vidéo de construction ne se limitent pas à de simples constructions de structures, ils peuvent aborder de nombreuses thématiques et ainsi plaire à des millions de joueurs.

Minecraft, créer de nouveaux mondes

Quand on parle jeu vidéo de construction, on pense city builder ou Minecraft. Ce célèbre jeu sorti en 2011 n’a cessé de faire parler de lui… Certains détestent les graphismes cubiques et pixelisés, et d’autres adorent ce principe de tout construire avec tout ce qu’ils trouvent et minent.

On appelle ce type de jeu, un “bac à sable”, puisqu’il permet de construire tout ce que l’on veut, à condition de disposer des matériaux nécessaire pour le fabriquer. La créativité des joueurs est alors sans limites, puisqu’il est possible d’assembler et de détruire des blocs comme bon vous semble. De nombreux joueurs se sont illustrés en reproduisant de grands monuments, de grands lieux touristiques, des parcs d’attractions grandioses… surtout que dans Minecraft, on se soucie peu de la gravité et des lois de la physique… Vous pouvez détruire des blocs de bois d’un arbre à partir de sa base, sans que les branches tombent…

Dans Minecraft, vous pouvez aussi rencontrer des personnages, des animaux (fictifs ou réels), des insectes, des monstres, ramasser des plantes, du bois, du fer, des minéraux… mais aussi vivre des aventures, car Minecraft possède un mode Survie. Dans ce mode de jeu, vous êtes largué sans ressources dans la partie et il vous faudra collecter des ressources et fabriquer de quoi vous abriter, vous nourrir, vous fabriquer des armes, combattre… Bref, tout faire pour rester en vie !

Roblox, créer de nouveaux jeux

Dans la même lignée des jeux de type “bac à sable”, Roblox met aussi en avant la créativité des joueurs, mais ici, il ne s’agit pas de créer des mondes, mais bien d’inventer de nouveaux jeux vidéo. Les joueurs peuvent utiliser des éléments pré-programmés ou opter pour une création de A à Z, mais surtout proposer leurs créations aux autres membres de la communauté.

À partir de Roblox Studio, vous pouvez intégrer des environnements pré-programmés, choisir le type de jeu (course, jeu d’action, jeu de tir…) et vous laisser guider par l’assistant, si vous êtes débutant. Notez que pour créer un jeu, il vous faut télécharger et installer l’édition desktop pour Windows du jeu. Pour jouer, le Roblox Player est disponible sur mobiles (Android et iOS), desktop (Windows et service en ligne), mais aussi sur consoles.

Ainsi, si vous aimez découvrir de nouveaux univers et de nouvelles mécaniques de jeu, Roblox est la plateforme idéale. De plus, avec les outils de communication mis à disposition, vous pouvez discuter avec d’autres joueurs et faire des retours constructifs au créateur du jeu. Et cerise sur le gâteau, la plateforme est gratuite. Certains jeux nécessitent de payer des Robux (monnaie virtuelle du jeu). Et pour en gagner, vous pouvez créer des objets et les vendre sur la Marketplace de la plateforme ou faire payer l’accès à vos jeux.

Terraria, la construction en mode Survie

Alors que Minecraft est un jeu de construction en 3D dont la composante créative est omniprésente, Terraria se positionne davantage dans l’aventure et le combat sur un jeu de plateforme en 2D. Bien que Terraria ait été développé la même année que Minecraft, il n’a pas connu le même engouement de la part des joueurs. Disponible sur toutes les plateformes (ordinateurs, mobiles et consoles), le jeu ne propose pas d’abonnement, mais une licence unique, qui vous donne accès à toutes les mises à jour du jeu.

Terraria est un jeu vidéo disponible sur consoles, PC et téléphones. C’est un jeu d’action et d’aventure en 2D, dans un monde ouvert. Le joueur peut créer et personnaliser son personnage comme il veut, et explorer ou modifier son environnement. Il commence la partie avec peu de ressources ou d’armes et devra fabriquer des objets, combattre et se protéger des monstres, comme dans le mode Survie de Minecraft.

Ce qui est intéressant dans Terraria, c’est que les mondes sont générés aléatoirement. Les décors seront donc différents, mais surtout les items et les objets ne seront jamais dans le même coffre, ou la même cachette, ce qui renouvelle le jeu à chaque partie. On peut y jouer seul ou avec jusqu’à 8 personnes. Le jeu alterne entre le jour et la nuit. Attention : les monstres sortent surtout la nuit, donc il faut se protéger ou allumer des lumières pour mieux les voir.

LEGO Worlds, construire avec des briques LEGO

Qui dit construction, dit forcément briques LEGO, ces fameuses petites pièces en plastique qui occupent et développent l’imagination de nombreux enfants, petits et grands. Ainsi, LEGO Worlds reprend le principe du bac à sable, avec la possibilité de construire des objets dans un environnement en 3D, tout en proposant une composante aventure avec des quêtes à accomplir pour gagner des briques dorées et progresser dans l’aventure.

Le scénario est léger et fun, mais ne vous y trompez pas, le jeu n’est pas aussi simple qu’il n’y parait. Vous incarnez un astronaute à la recherche de planètes inconnues, qui se retrouve catapulté dans un monde nouveau, à cause d’une avarie de son vaisseau. Pour vous sortir de ce mauvais pas, il vous faudra explorer ce nouvel univers, collecter des ressources pour fabriquer de quoi survivre et continuer votre quête. Dans un monde semi-libre extrêmement riche en thématiques (Pirates, préhistoire, moyen-âge, Far West, monde sucré, futur), votre personnage évoluera en vue à la première ou la troisième personne, prêt à mener à bien sa quête de survie.

Le jeu est disponible sur consoles PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch et sur PC Windows.

Dragon Quest Builders 2, du hack’n slash en mode construction

Dragon Quest Builders 2 est un jeu de type hack’n slash se déroulant dans un univers inspiré de Minecraft, où il vous faudra construire des armes et des objets pour progresser dans l’aventure et mener à bien votre mission. Après une belle cinématique d’introduction dans le style unique d’Akira Toriyama (le créateur de Dragon Ball, et de Dragon Quest) et un tutoriel pour appréhender les commandes, le joueur commence l’aventure sur une plage suite au naufrage du bateau sur lequel il était captif.

Comme c’est un jeu de construction, les graphismes sont faits de cubes pour faciliter les interactions avec le décor. Vous pourrez ainsi casser des blocs et les assembler, collecter des ressources et vous en servir pour fabriquer des objets et des armes. Avec son style cartoon charmant et ses jolies musiques, Dragon Quest Builders 2 est un jeu agréable qui mélange construction et petits combats simples.

Les objectifs sont faciles à suivre grâce aux icônes sur la carte, et il suffit de suivre l’histoire pour avancer. Le joueur est libre de construire autant qu’il le souhaite et il existe même un mode multijoueur (en ligne) pour imaginer des constructions plus grandioses à créer à plusieurs. Plus riche et moins brouillon que Dragon Quest Builders premier du nom, ce jeu est disponible sur de nombreux supports. On peut y jouer sur PC Windows, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch. Il n’existe aucune version sur mobile pour le moment.

Tiny Glade, se relaxer en construisant des châteaux

Jeux de construction un peu à part, Tiny Glade vous invite à une expérience relaxante en construisant des châteaux… Si vous avez l’âme d’un décorateur d’intérieur, laissez-vous prendre au jeu et agencez les pièces de votre demeure grandiose comme bon vous semble. Dans Tiny Glade, chaque joueur devient un bâtisseur de châteaux de rêve. Avec une palette de matériaux et d’outils à portée de clic, il est possible d’ériger des palissades, accrocher des bannières, et donner vie à un petit monde paisible au cœur de la nature. Pas de combat, ni de mode survie, rien que la créativité et la poésie.



Ce qui rend l’aventure encore plus magique, c’est la possibilité de découvrir son œuvre aux différentes heures du jour et de la nuit. À l’aube, les murs dorés s’éveillent doucement. Au crépuscule, les ombres dansent. Et la nuit, les bâtisses prennent un air de mystère. Chaque moment offre une nouvelle couleur, une nouvelle émotion.

Tiny Glade a touché le cœur de millions de joueurs à travers le monde. Les créateurs débordent d’imagination et la partage aux autres membres de la communauté. Certains ont construit de vraies merveilles, comme des châteaux inspirés de Poudlard ou de Blancherive dans Skyrim. Le résultat est bluffant. Il montre que, même avec quelques blocs et un peu d’inspiration, on peut bâtir de véritables contes de pierre et de lumière.