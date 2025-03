Notre sélection des meilleurs jeux vidéo pour se relaxer

Voici plusieurs jeux vidéos idéals pour se relaxer et oublier le stress du quotidien.

Selon les chiffres présentés en 2024 par le SELL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, le jeu vidéo est le loisir numérique préféré des Français. 70 % de la population s’y adonne et il touche toutes les tranches d’âge avec 95 % des enfants (10-17 ans), 66 % des adultes (18 ans et plus) et 43 % des seniors (65 ans et plus).

Face à cette diversité de publics à atteindre, il existe une grande variété de jeux : RPG, jeux d’aventure, jeux de courses, jeux de réflexion et casse-tête, jeux à monde ouvert, jeux d’enquêtes, jeux de simulation de vie, jeux de cuisine, jeux de combats, jeux de gestion, jeux de sport, et la liste est encore longue. De quoi plaire à tout le monde.

Longtemps considéré comme un loisir addictif accusé d’encourager la violence et d’abêtir votre cerveau, de récentes études ont montré que les jeux vidéo pouvaient avoir des effets positifs. Parmi eux, on distingue particulièrement les jeux calmes et poétiques qui amènent à la réflexion et à la relaxation.

Les jeux d’aventure

Infinity Nikki

Infinity Nikki est un jeu vidéo gratuit qui repose sur une aventure pleine de magie et de féerie. Avec des graphismes colorés et enchanteurs qui rappellent Genshin Impact, Infinity Nikki repose son gameplay sur la collecte d’accessoires et de tissus pour confectionner des tenues.

Chaque robe lui confère alors des compétences et des pouvoirs qui lui permettent d’interagir avec son environnement. Amoureux de la mode et du style manga, ce jeu est fait pour vous !

Infinity Nikki Télécharger gratuitement

Sky – Enfants de la Lumière

Sky – Enfants de la Lumière est un jeu d’aventure à forte charge émotionnelle. Esthétiquement travaillé, le jeu invite les joueurs à voyager dans un monde onirique à l’aide d’une cape volante. Votre mission consiste à traverser les 7 royaumes, qui représentent les étapes importantes de la vie, en résolvant les différentes énigmes qui se présenteront devant vous.

Pour y parvenir, il vous faudra non seulement interagir avec votre environnement, mais aussi vous lier avec d’autres joueurs, offrant ainsi une expérience sociale indiscutable.

Sky – Enfants de la Lumière Télécharger gratuitement

Alto’s Odyssey

Le succès d’Alto’s Odyssey repose non seulement sur un gameplay simple (runner) où votre personnage avance tout seul, avec des niveaux de difficulté croissante et ses 180 missions, mais surtout sur une direction artistique exceptionnelle associée à des mélodies captivantes. Les décors sont somptueux et plongent le joueur dans une contemplation sans fin.

Par ailleurs, le jeu comporte un mode Zen permettant de s’évader et de profiter des paysages. Il s’agit là d’une expérience immersive relaxante accentuée par la beauté du design, à mettre entre toutes les mains.

Alto’s Odyssey Télécharger gratuitement

Gris

Comme son nom le laisse supposer, Gris est un jeu vidéo dans des nuances de gris, qui offre la possibilité au joueur de passer de l’état de vide émotionnel dans laquelle l’avatar se trouve en début de partie, à une forme de reconquête de son moi intérieur en retrouvant petit à petit des couleurs.

Au niveau du gameplay, le joueur devra résoudre différents puzzles pour traverser des plateformes et évoluer dans ce monde onirique. Bouleversant en termes de symboliques de la détresse, du deuil et de la guérison, Gris est une claque visuelle qui repose sur une mise en scène immersive, émouvante et forte.

GRIS Télécharger gratuitement

Les jeux de simulation de vie

Animal Crossing : Pocket Camp

Dans un cadre beaucoup plus joyeux, Animal Crossing : Pocket Camp vous propose de retrouver les petits animaux humanisés de la série Animal Crossing, mais cette fois-ci au camping. Vous vous retrouvez à la tête d’un camping qu’il vous faudra gérer, personnaliser et aménager de manière à attirer le plus de créatures possibles.

De nombreuses quêtes vous permettront d’avancer dans l’aventure et d’accéder à de nombreux éléments pour progresser. Aller à la pêche, partir à la chasse aux insectes, aménager votre camping-car et aider les personnages à jardiner seront vos missions. De quoi passer des heures avec des petites créatures toutes mignonnes pour oublier votre stress.

Animal Crossing: Pocket Camp Télécharger gratuitement

Stardew Valley

Mix astucieux entre RPG, jeu de gestion et jeu de simulation de vie, Stardew Valley vous propose de partir à la campagne afin d’y créer votre ferme et d’y élever des animaux. Il plonge le joueur dans un univers poétique et coloré, et lui propose de prendre le contrôle d’une ferme virtuelle pour la faire évoluer et prospérer au fil des saisons. Loin du rythme effréné d’un jeu de gestion classique dans le monde agricole où il faut cultiver pour être productif et améliorer le rendement, Stardew Valley se présente comme un jeu plus posé et zen. En effet, le joueur sera contraint, du fait des saisons, de trouver d’autres activités et de nouer des relations avec d’autres villageois, voire de fonder une famille.

Stardew Valley Télécharger gratuitement

Disney Dreamlight Valley

Si vous aimez les jeux de simulation de vie où vous devez faire la cuisine, aller à la pêche, décorer votre intérieur, et que vous aimez l’univers Disney, alors Disney Dreamlight Valley est fait pour vous. Votre mission consiste à réaliser toutes ces actions du quotidien pour aider les personnages Disney à supprimer les épines malfaisantes dans les différents univers que votre avatar traverse.

Ce jeu associe donc simulation de vie et aventure, avec tous les personnages de la franchise. Si le but des activités est de progresser en passant d’un biome à un autre, et par la même occasion d’éloigner la menace du royaume, le joueur peut tout à fait passer son temps à explorer l’univers qui s’offre à lui.

Disney Dreamlight Valley Télécharger gratuitement

Lily’s Garden

Lily’s Garden est à la jonction entre jeu de gestion et puzzles. Vous devrez aider Lily à rénover le grand jardin de la maison de sa grand-tante en résolvant des puzzles. Vous trouverez des mini-jeux classiques du style Candy Crush (ou plutôt Pet Rescue saga) dans lesquels il vous faut associer des cubes de même couleur en un nombre de coups limités pour les faire disparaitre et des jeux de logique et casse-tête.

Réussir ces mini-jeux vous octroiera des pièces et des étoiles que vous pourrez utiliser pour rénover chaque parcelle du jardin. Des personnages pourront venir vous aider ou vous mettre des bâtons dans les roues, de manière à donner plus de consistance à l’histoire.

Lily’s Garden Télécharger gratuitement

Les jeux de réflexion

I Love Hue

I Love Hue est un jeu de réflexion esthétique et relaxant constitué de centaines de puzzles colorés. Votre mission consiste à déplacer les formes de manière à obtenir le dégradé de couleurs le plus harmonieux. Si les premiers chapitres arborent des couleurs flashy et facilement identifiables, les niveaux suivants proposeront des dégradés de plus en plus fins.

Pour jouer, c’est très simple, sélectionnez la tuile de couleur que vous souhaitez déplacer et glissez-la jusqu’à l’emplacement désiré. Les tuiles vont s’interchanger.

I Love Hue Télécharger gratuitement

Infinity Loop

Dans la même veine que I Love Hue, Infinity Loop vous invite au calme et à la relaxation tout en faisant travailler vos méninges. Faites pivoter les différentes formes de manière à créer des figures aux boucles harmonieuses.

Les premiers niveaux seront rapidement franchis pour laisser place à des tableaux plus difficiles qui demanderont de la patience et de la réflexion. Notez qu’il vous sera aussi possible de créer vos propres puzzles et les soumettre aux autres joueurs.

Infinity Loop Télécharger gratuitement

Les jeux de rapidité

Piano Tiles 2 et Magic Tiles 3

Le but des jeux de rapidité n’est pas vraiment de vous détendre, mais plutôt de focaliser votre attention sur quelque chose de simple et de répétitif. Placez votre cerveau en mode automatique et concentrez-vous sur les touches qui défilent au rythme de la musique. Piano Tiles 2 et Magic Tiles 3 sont des jeux similaires. Vous pouvez même télécharger et installer les deux jeux sur votre smartphone ou votre tablette pour profiter de musiques différentes.

Ils nécessitent d’être précis pour appuyer sur les bonnes touches, mais aussi d’avoir une bonne oreille et une bonne synchronisation pour suivre le rythme de la mélodie, qui deviendra de plus en plus rapide au fil des niveaux.

Piano Tiles 2 Télécharger gratuitement

Magic Tiles 3 Télécharger gratuitement

Les jeux de construction et de gestion

SimCity BuildIt

Les jeux de construction procurent une sensation de bien-être dans la mesure où vous bâtissez une ville, une maison, un jardin et que vous le voyez se développer sous vos yeux. Ce sentiment de satisfaction s’apparente aussi à la symbolique de la reconstruction de soi, et au fait que vous soyez responsable de cette ville luxuriante, de ce jardin magnifique ou de cette maison bien propre et bien décorée.

Grâce à SimCity BuildIt, vous aurez le plaisir de construire votre ville idéale avec ses commerces, ses quartiers résidentiels, ses parcs, ses écoles, ses monuments et tout le nécessaire pour qu’elle prospère. Bien entendu, il est possible que des catastrophes naturelles viennent perturber votre quiétude, mais c’est pour mieux rebondir et faire preuve de résilience.

SimCity BuildIt Télécharger gratuitement

Mon Petit Paradis

Créée par le studio coréen BucketPlay, Mon Petit Paradis est un jeu de gestion de complexe de vacances dans un environnement tropical. Rien de mieux pour se relaxer que de s’imaginer dans ce cadre idyllique où votre seule préoccupation est de vous sentir bien.

Mais pour profiter de ce lieu majestueux, il vous faudra le personnaliser : construire de nouvelles installations, les améliorer et les décorer. Pour cela, vous disposerez de plusieurs milliers d’objets, et ce qui plait encore plus que de sentir en vacances, c’est de découvrir la touche cartoon de ce jeu de gestion particulièrement satisfaisant.

Mon Petit Paradis: Village Sim Télécharger gratuitement

