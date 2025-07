Le leader néerlandais de la sacoche pour vélo dévoile sa nouvelle gamme ultra-pratique

La marque néerlandaise Basil révèle une toute nouvelle collection de sacoches vélo pour l’année 2025, aux prix et fonctions divers, ainsi qu’un panier vélo pratique au quotidien.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Lors des trajets quotidiens à vélo électrique, la sacoche est un accessoire indispensable. Dans ce domaine, Basil est une des marques les plus réputées, avec Ortlieb ou encore Vaude. La société néerlandaise a présenté une nouvelle collection complète lors du Salon Eurobike 2025 (Allemagne), qui a mérité notre attention. Les quatre nouvelles familles de sacoches sont imperméables (IPX3), avec quelques différences.

4 sacoches vélo hautes en couleur

Vive est une sacoche vélo légère en plastique recyclé, avec un traitement bicolore. Elle est disponible en trois versions : la simple de 15-20 litres avec sangle de transport, et en sacoches doubles 28-35 litres pour porte-bagages arrière dont une compatible MIK.

La famille de sacoches vélo Basil Vive. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Proposant une gamme similaire, la Basil Cove est de taille réduite, soit 14-16 litres ou 28-32 litres en version double. Plus abordable sans plastique recyclé, cette sacoche vélo affiche une base noire et une partie supérieure de couleur.

En revanche, la Basil Brooklyn joue la carte de la couleur unie – sable, bleu navy et vert – et de la praticité. Cette sacoche comporte un compartiment pour ordinateur jusqu’à 16 pouces. Elle propose aussi une variante simple de 17 litres, et double de capacité 41 litres.

Les sacoches Basil Brooklyn. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La sacoche vélo Basil Cove. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La Basil Rivo. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Enfin, la Basil Rivo est la plus sportive des nouveautés, visant autant la ville que le cyclotourisme sur un VTC électrique. Elle existe en unique version simple avec sangle d’épaule détachable. En trois coloris – noir, sable ou vert – elle possède deux tailles M (12-15 litres) et L (25-31 litres).

Un panier vélo en plastique recyclé

Voici un résumé de la nouvelle collection de sacoches Basil 2025 et leurs prix indicatifs :

Basil Vive : 79,99 euros, 94,99 euros en double

Basil Brooklyn : 99,99 euros, 139,99 euros en double

Basil Cove : 64,99 euros, 79,99 euros en double

Basil Rivo : 64,99 euros (M) ou 74,99 euros (L)

Dernière nouveauté de la marque batave, le Basil Cento Neo est un panier en plastique recyclé de 21 litres, à attacher sur un porte-bagages de vélo électrique, avec poignée de transport.

Le panier vélo Basil Cento Neo, avec sa grille optionnelle. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Il coûte 49,99 euros de base sans adaptateur “Multi NX”, 64,99 euros en version “WSL” avec attaches, ou 74,99 euros avec adaptateur MIK. Comme le montre notre photo, une grille supérieure est possible en supplément. Pratique pour transporter ses animaux de compagnie avec le petit coussin intégré et la sange pour accrocher au harnais ou collier.