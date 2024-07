Cyclotourisme : voici 10 itinéraires incontournables à faire à vélo en France

Partez à l'aventure cet été, au printemps et même en automne ou en hiver, avec les 10 meilleurs itinéraires cyclables de France.

Le printemps et les vacances d’été sont bien souvent une très belle occasion de partir en escapade en vélo, autrement dit faire du cyclotourisme. Pour rappel, le cyclotourisme repose sur des voyages dont le vélo est le mode de transport principal. Nous avons écrit un dossier complet à ce sujet.

Pour aller plus loin

J’ai relié Paris à la mer en vélo électrique sur 2 jours : récit d’un périple de 200 km pas comme les autres

En France et Europe, diverses véloroutes existent : voici donc une sélection des 10 meilleurs itinéraires pour partir à l’assaut des routes à vélo, en nous basant sur le site officiel d’EuroVélo.

Échappée Atlantique : des côtes Basques aux terres armoricaines

Ce premier trajet emprunte les pistes cyclables de l’EuroVélo 1, le réseau comprenant 17 itinéraires cyclables à travers l’Europe. Aussi surnommée « La Velodyssey », sa partie française s’étend d’Hendaye (Pays basque côté France) à Roscoff (situé dans le Finistère). Embarquez pour un périple de 1 300 km de long et composé de près de 1 000 km de pistes cyclables. L’itinéraire longe la côte Atlantique, permettant au cycliste de profiter de paysages variés, bien que côtiers pour une bonne partie d’entre eux.

Par son caractère plutôt avare en matière de dénivelé, la majeure partie de cet itinéraire est adaptée aux débutants en cyclotourisme. On note toutefois quelques difficultés à la fin comme à l’arrivée — surmontables en fonction de votre capacité physique — du côté du Massif armoricain et aux alentours des corniches à Biarritz. Pour les moins téméraires, le trajet longe certaines lignes TER, empruntables avec un vélo. Pour plus d’informations à ce sujet, voici tout ce que vous devez savoir pour emporter votre vélo dans le train avec vous.

Pour les plus courageux, l’EuroVélo 1 s’aventure aussi du côté de la Norvège, du Royaume-Uni, de l’Irlande, de l’Espagne et enfin du Portugal.

Du Finistère à l’est de l’Europe

Cet itinéraire relie Roscoff (Finistère) à Kiev (Ukraine). Dans sa portion française, on délimite son point final à Dunkerque (Nord). La particularité de ce trajet réside en le fait qu’il traverse plusieurs points d’intérêt classés à l’UNESCO : le Mont-Saint-Michel, la côte d’Opale ou encore les falaises d’Étretat qui procurent une vue à couper le souffle. Composé de 568 km de pistes cyclables pour 933 km de routes partagées, évadez-vous en territoires culturels et naturels en suivant les traces de l’EuroVélo 4 sur une portion de 1 518 km.

Si la récompense permet d’admirer certains des plus beaux sites naturels, l’effort devra être au rendez-vous. En effet, certains passages de cet itinéraire accusent des montées comme celles proches du Mont d’Eron, entre Saint-Malo et Saint-Lô en Normandie. On devra également s’efforcer à grimper de nouveau du côté de Cherbourg. Au-delà du dénivelé, c’est la proportion importante de voies partagées qui demandera une certaine rigueur au cyclotouriste ; un itinéraire que nous ne recommanderons pas aux familles pour ces deux raisons.

Aventure Scandibérique : du grand Nord aux massifs pyrénéens

L’EuroVélo 3, également connue sous le nom de « La Scandibérique », traverse la France du nord au sud sur près de 1 700 km. Partant de Norvège (à Trondheim plus précisément), elle s’étend jusqu’en Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Cet itinéraire offre une diversité de paysages impressionnante, allant des forêts denses du nord aux vallées verdoyantes et vignobles du sud-ouest.

L’EuroVélo 3, en France, suit une grande partie des voies vertes et des pistes cyclables, ce qui en fait un parcours agréable pour les cyclistes de tous niveaux. Cependant, il y a quelques sections plus exigeantes, notamment en traversant les massifs du Morvan et du Périgord. Les cyclistes pourront également apprécier le riche patrimoine culturel et historique des régions traversées, avec des arrêts possibles à Paris, Orléans, Tours et Bordeaux.

Pour ceux qui préfèrent éviter les sections les plus difficiles, il est possible de rejoindre l’une des gares SNCF longeant le parcours, un point qui offre une flexibilité bienvenue. Et pour les cyclistes plus chevronnés, vous pouvez aussi expérimenter l’EuroVélo 3 européenne, qui traverse les pays scandinaves, l’Allemagne, la Belgique pour termine en Espagne.

Via Francigena : de la Belgique aux côtes Méditerranéennes

L’EuroVélo 5, pareillement connue sous le nom de « Via Romea Francigena », n’est pas la plus représentée en France, mais elle permet de traverser une belle partie de la Belgique, avant de rebifurquer vers Strasbourg, puis d’emprunter une piste cyclable le long de l’Ill. La Route des Vins est à moment-là l’une des principales activités touristiques et culturelles à faire : une centaine de villages vignerons se trouvent sur ce chemin, qui offre parmi les plus belles vues de toute l’Alsace.

Cet EuroVélo s’engouffre ensuite dans les Alpes suisses, mais aussi le magnifique lac de Côme dans le nord de l’Italie. Des collines de la Toscane à Rome en passant par la campagne du Latium méridional, la « Via Romea Francigena » comblera les amoureux de l’Italie, aussi bien réputée pour sa gastronomie que ses terrains vallonnés.

Vallée du Rhin : Des vignobles alsaciens aux portes de l’Allemagne

L’EuroVélo 15, également connue sous le nom de « Véloroute Rhin », suit le cours du Rhin depuis sa source dans les Alpes suisses jusqu’à son embouchure à la mer du Nord. En France, cet itinéraire traverse la région Grand est, reliant Bâle à Lauterbourg sur environ 180 km. Ce parcours permet aux cyclistes de découvrir les magnifiques paysages rhénans, avec leurs vignobles en terrasses, leurs villages pittoresques et leurs cités historiques.

L’EuroVélo 15 est en grande partie constituée de pistes cyclables et de voies vertes bien aménagées, ce qui la rend idéale pour les cyclistes de tous niveaux. Le relief est relativement plat, offrant une expérience de cyclotourisme accessible et agréable. En chemin, des arrêts incontournables comme Strasbourg, capitale européenne et joyau de l’Alsace, permettent de savourer la culture locale et la gastronomie régionale.

ViaRhôna : Des Alpes du Nord à la Méditerranée

L’EuroVélo 17, aussi connue sous le nom de « ViaRhôna », propose un voyage depuis les montagnes suisses jusqu’aux plages de la Méditerranée. En France, cet itinéraire commence à la frontière franco-suisse près de Genève et s’étend jusqu’à la ville ensoleillée de Port-Saint-Louis-du-Rhône, couvrant environ 815 km. Les cyclistes sont invités à suivre le cours du Rhône, traversant des paysages variés, des vignobles des Côtes du Rhône aux vastes plaines de Camargue.

La ViaRhôna est composée principalement de pistes cyclables et de voies vertes, garantissant un parcours sûr et agréable pour les cyclistes de tous niveaux. Le relief est généralement doux, mais certaines sections peuvent présenter des pentes légères, surtout dans les régions plus vallonnées. En chemin, les cyclistes peuvent explorer des villes historiques comme Lyon, connues pour sa gastronomie et son patrimoine architectural, ainsi qu’Avignon, célèbre pour son palais des papes et son pont emblématique.

Meuse à Vélo : Des plateaux jurassiens aux berges du Léman

L’EuroVélo 19, également connue sous le nom de « Meuse à Vélo », suit le cours de la Meuse depuis sa source en France jusqu’à son embouchure aux Pays-Bas. En France, cet itinéraire commence à la source du fleuve, située à Pouilly-en-Bassigny, et se dirige vers la frontière belge en parcourant des paysages variés sur environ 300 km.

Les cyclistes empruntant la « Meuse à Vélo » découvriront une alternance de voies vertes et de petites routes calmes, garantissant une expérience agréable et paisible. Le parcours est relativement plat, rendant cette route accessible aux cyclistes de tous niveaux. En chemin, des villes historiques comme Verdun garantissent un patrimoine culturel présent et des monuments commémoratifs qui rappellent les événements marquants de la Première Guerre mondiale.

Cette route longe par ailleurs bon nombre de villages d’antan, ce qui permettra aux sportifs de se relaxer dans un gîte d’étape, par exemple.

EuroVélo des Fleuves : en avant vers le Danube

L’EuroVélo 6, également appelée « EuroVelo des Fleuves », est l’une des routes cyclables les plus emblématiques d’Europe, reliant l’océan Atlantique à la mer Noire. En France, cet itinéraire traverse le pays d’ouest en est, de Nantes à la frontière suisse, sur environ 1 300 km. Les cyclistes suivent les cours de la Loire, du Doubs et du Rhône, offrant une incroyable diversité de paysages et de patrimoines culturels.

La majeure partie de l’EuroVélo 6 en France est constituée de voies vertes et de pistes cyclables bien entretenues, ce qui en fait une route accessible aux cyclistes de tous niveaux. Le parcours est plutôt plat dans l’ensemble, avec quelques sections plus techniques, notamment en Bourgogne et dans le Jura. En chemin, certains arrêts s’avèrent incontournables : citons Orléans, Tours et Besançon. Architecture, châteaux de la Loire et fortifications de Vauban sont au programme de cette épopée à vélo !

Pour les plus motivés, l’Eurovélo 6 poursuit sa route en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Slovaquie, en Hongrie, en Croatie, en Serbie, en Roumanie puis en Bulgarie.

Riviera Méditerranéenne : Des plages du Languedoc à la Riviera

L’EuroVélo 8, également connue sous le nom de « Véloroute de la Méditerranée », traverse la France le long de la côte méditerranéenne et offre des paysages à couper le souffle. Cet itinéraire commence à la frontière italienne à Menton et s’étend jusqu’à la frontière espagnole à Portbou, pour un total qui avoisine les 700 km. Les cyclistes y découvriront la diversité des paysages méditerranéens, des plages de sable fin aux criques isolées, et ce, sans oublier les vignobles et les iconiques champs de lavandes de la Provence.

L’EuroVélo 8 en France suit principalement des pistes cyclables et des routes côtières peu fréquentées, rendant ce parcours agréable et sûr pour les cyclistes de tous niveaux. Le relief est plat en majorité bien que l’on puisse rencontrer quelques montées modérées, notamment dans le Var (l’Estérel et les Albères). Nice, Cannes et Monaco se trouvent d’ailleurs sur cet itinéraire, avec un bon bol de soleil à prévoir.

L’EuroVélo 8 prend ensuite son envol vers l’Italie, la Slovénie, la Croatie, le Monténégro, l’Albanie, la Grèce, la Turquie, puis Chypre.

Véloroute de la mer du Nord : des plages normandes aux dunes flamandes

L’EuroVélo 12, connue sous le nom de « Véloroute de la mer du Nord », traverse la France le long de sa côte nord. Cet itinéraire commence à la frontière belge près de Dunkerque et se dirige vers la frontière néerlandaise, couvrant environ 150 km de paysages maritimes. Les cyclotouristes y longent les plages de sable, les falaises et les dunes, tout en découvrant la riche histoire que renferme cette région.

La Véloroute de la mer du Nord en France est composée de pistes cyclables bien aménagées et de routes peu fréquentées, ce qui en fait un itinéraire agréable pour les cyclistes de tous niveaux. Le relief est bien plus plat que sur les traces du Sud, ce qui permet une certaine tranquillité, notamment pour les familles. En chemin, des villes historiques comme Calais et Dunkerque seront des étapes enrichissantes en termes de points d’intérêts à visiter.

L’EuroVélo 12 traverse également toute la côte est du Royaume-Uni, et remonte même vers les pays scandinaves, du Danemark à la Suède en passant par la Norvège.