Comment transformer un vélo mécanique en vélo électrique ? Voici les principales solutions à connaître

L’achat d’un vélo électrique n’est pas la solution ultime pour profiter d’un cycle électrifié. Des kits de conversion existent sur le marché, pour tous les budgets et des usages différents. Frandroid fait le point sur les principales solutions qui existent.

Un vélo électrique – Image d’illustration // Source : © Yamaha

La transformation d’un vélo musculaire en un vélo à assistance électrique (VAE) consiste à installer un système d’électrification sur un cycle mécanique. Cette démarche s’inscrit dans un cadre de contribution à la durabilité environnementale puisqu’elle évite la production d’un nouveau vélo de toutes pièces.

Si plusieurs systèmes de motorisation existent, ils n’affichent pas tous la même commodité à l’usage, ni les mêmes tarifs d’acquisition. Frandroid vous propose de dresser le panorama des solutions existantes pour transformer un vélo classique en vélo électrique.

Choisir un kit complet de conversion pour transformer un vélo en VAE est certainement une solution durable. Ces kits se composent d’un moteur, d’une batterie, d’un contrôleur, d’un capteur de pédalage et d’un écran de contrôle.

Moteur pédalier d’un VAE – Image d’illustration // Source : © Bosch

Choisir un kit de conversion complet pour obtenir un vélo à assistance électrique présente des points positifs, mais pareillement négatifs.

Points positifs d’un kit VAE :

L’installation est prévue pour une durabilité sur le long terme ou le court terme pour répondre à un besoin précis. Selon le kit et les usages, le moteur est intégré dans la roue avant, arrière ou au niveau du pédalier, en fonction du modèle choisi.

Installer un kit d’électrification d’un vélo apporte une flexibilité sur le choix des composants, notamment en regard de la puissance du moteur et de la capacité de la batterie. Rappelons que ces paramètres influencent directement l’autonomie du vélo électrique.

Points négatifs d’un kit VAE :

Installer un kit complet nécessite, parfois, certaines compétences techniques. Il sera nécessaire de démonter de nombreuses pièces du vélo afin d’y ajouter les éléments du kit. L’installation s’en voit donc plus complexe que d’autres solutions d’électrification. Dans la même lignée, le démontage de certains kits VAE représentent la même pénibilité.

Coût de la conversion avec un kit VAE

Convertir un vélo musculaire en VAE avec un kit complet représente une solution soit durable dans le temps, soit éphémère selon la nature du kit. Dans tous les cas, les coûts peuvent varier de plusieurs centaines d’euros selon la complexité du kit.

On compte un tarif compris de 400 à 1 000 euros, voire un peu plus, concernant des kits qu’on peut installer soit même. Dans le cas d’une installation par un professionnel, le budget s’élève généralement plus de 600 euros — au strict minimum — et peut grimper à plus de 1 500 euros. Évidemment, ces tarifs sont flexibles et s’ajustent en fonction des performances du matériel choisi par le cycliste.

Certaines solutions définitives offrent en revanche un vrai confort en matière de service client : c’est le cas de Virvolt, – nous en parlons plus bas – qui travaille avec des magasins partenaires dont la mission est de réceptionner votre vélo mécanique – en clair, vous l’apportez sur place – puis d’installer eux-mêmes le kit d’électrification.

Installer une roue électrique

La roue électrique représente une méthode simple pour électrifier un vélo. Concrètement, le moteur et la batterie sont déjà intégrés dans cette roue. L’installation s’en voit des plus simples puisque seule la roue avant (ou arrière) sera à changer sur le vélo. Il sera toutefois nécessaire d’ajouter un capteur de pédalage sans fil afin de se conformer à la législation en vigueur.

Roue électrique Reebike // Source : © Reebike

Si la roue électrique paraît être l’une des solutions les plus simples pour électrifier un vélo musculaire, elle ne présente pas que des aspects positifs.

Points positifs d’une roue électrique :

Installation simple : il suffit de remplacer la roue du vélo et de positionner le capteur de pédalage. Le démontage est d’ailleurs rapide puisque le cycliste peut retrouver son vélo musculaire en remettant sa roue d’origine.

Toute la « technologie » embarquée est présente dans la roue. Cette dernière est capable de fonctionner de concert avec un smartphone qui agit en tant qu’écran de contrôle grâce à une connexion en Bluetooth. On peut également utiliser un écran de contrôle dédié, à fixer sur le guidon.

Points négatifs d’une roue électrique :

La recharge : la batterie étant intégrée dans la roue, il sera nécessaire de brancher la roue à une prise de courant domestique afin de la recharger. De ce fait, on conseille de disposer d’une prise électrique proche de l’emplacement du stockage du vélo ou bien d’être en mesure de le rentrer dans le logement.

Vol : on conseille fortement d’utiliser plusieurs antivols pour cette méthode de conversion. En cas de vol de la roue, cette dernière pourra facilement être installée sur un autre vélo par le voleur.

Coût de la conversion avec une roue électrique

Convertir un vélo en VAE avec une roue électrique dispose à son avantage de bénéficier d’un prix fixe. Le fabricant le plus connu de ces systèmes en France est l’entreprise Reebike (anciennement Teebike). Commercialisée pour 650 euros, la roue de Teebike – que nous avons testé peut aussi être louée à partir de 25 euros par mois.

Installer un moteur à friction (moteur galet)

Le moteur à friction pour vélo, aussi communément dénommé de « moteur galet » se positionne contre le pneu du vélo et l’entraîne par friction. Moins définitif que le kit d’électrification, il représente une solide alternative à la roue électrique.

Moteur galet Zipforce Slim // Source : © Zipforce

Le moteur galet dispose de certains bénéfices, notamment en regard de son installation démontable, mais affiche également quelques points négatifs.

Points positifs d’un moteur galet :

L’installation est simple grâce au système de fixation sur le cadre du vélo.

La batterie se veut démontable pour une recharge en toutes circonstances.

Le système est compatible et interchangeable avec de nombreux cycles.

Points négatifs d’un moteur galet :

Usure : le pneu peut s’user prématurément en raison du frottement du galet.

Bruyant : par son fonctionnement, la friction peut engendrer un bruit plus important.

Source : Clip

Coût de la conversion avec un moteur galet

La conversion d’un vélo traditionnel en un VAE en recourant à un moteur à friction voit son prix varier en fonction du modèle choisi. Au-delà de la puissance du moteur, le choix de la batterie peut rapidement faire s’envoler le prix du système ; notamment si l’on achète deux batteries pour bénéficier d’une autonomie sans faille. On compte au minimum 600 euros pour un kit galet de la marque Zipforce par exemple, ou autour de 300 euros pour le PikaBoost 2. Le kit Clip coûte quant à lui autour des 500 euros.

Installer un kit d’électrification avancé

À l’image des sensations procurées par les « vrais » vélos électriques montés d’usine, certains kits proposent une transformation complète d’un vélo, au plus proche de ces VAE.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Souvent installés par un professionnel en atelier, ces kits sont commercialisés par des constructeurs comme Virvolt et son modèle 750 ou Ozo Electric et son moteur central Bafang.

Points positifs d’un kit d’électrification avancé :

Sensations plus proches d’un « vrai » VAE.

Intégration plus transparente dans le vélo.

Points négatifs d’un kit d’électrification avancé :

Installation parfois définitive, ne peut pas être retiré et remis à convenance par l’utilisateur.

Un prix souvent plus élevé.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Coût de la conversion avec un kit d’électrification avancé

Convertir son vélo musculaire avec un kit de type Virevolt ou Ozo Electric peut engendrer des dépenses plus importantes que pour l’achat d’un vélo électrique monté d’usine. Pour Virvolt par exemple, le prix d’entrée est de 600 euros pour le Virvolt 500, puis 890 euros pour le Virvolt 750 et 1250 euros pour le Virvolt 900.

Quel système de conversion choisir ?

Si le choix du système pour convertir le vélo musculaire en un vélo à assistance électrique est personnel, plusieurs facteurs peuvent l’orienter. Si le prix d’achat représente un frein, on recommandera la roue électrifiée ou le moteur à friction, généralement moins onéreux qu’un kit définitif et plus avancé.

Il est aussi important de considérer l’accès au point de chargement électrique dans le cas du choix de la roue motorisée. Pour une personnalisation accrue du vélo et de meilleures performances, nous recommanderions plutôt d’installer – ou de faire installer – un kit complet d’électrification, dont le comportement se rapproche davantage de celui d’un VAE. À l’image des kits de Virvolt susmentionnés.