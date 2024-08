Attention à ce nouveau kit d’électrification pour vélo dont tout le monde parle

Le kit d’électrification Livall PikaBoost 2 a reçu un large écho médiatique en France et en Europe. Problème : cette nouvelle version actuellement en campagne de financement sur Indiegogo n’est pas adaptée à notre cadre législatif. Sa puissance peut en effet vous propulser à une vitesse maximale de 32 km/h, ce qui n’est pas légal.

Source : Livall

Les kits d’électrification pour vélo mécanique commencent doucement mais sûrement à occuper une plus large place dans le paysage du secteur du cycle. Nous avons d’ailleurs récemment testé la roue électrique Cosmopolit, et comptons poursuivre ce type d’essai pour vous conseiller du mieux possible.

Ces derniers jours, peut-être avez-vous entendu parler d’un tout nouveau kit d’électrification – ou tout du moins d’une nouvelle version – nommée PikaBoost 2 et lancée par l’entreprise américaine Livall au travers d’une campagne de financement participatif sur Indiegogo. Les relais médiatiques en France et en Europe ont été nombreux.

Un kit non conforme à nos lois

Problème : on vous déconseille fortement d’acheter ce kit de conversion. Pourquoi ? Car il ne respecte tout simplement pas le cadre régal du Vieux continent. En Europe, la règle est claire : les kits d’électrification – et plus largement les vélos électriques – ne doivent pas vous propulser à une allure supérieure à 25 km/h.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La page Indiegogo du PikaBoost 2, elle, est très claire : la vitesse maximale du kit peut atteindre les 32 km/h, et semble donc plus coller au cadre légal américain qu’européen. Le souci, c’est que Livall ne fait aucune mention d’une version européenne limitée à 25 km/h. Nous avons épluché la page : en vain.

Une campagne à succès

C’est dommage, car ce PikaBoost 2 a bénéficié de quelques améliorations notables par rapport à son prédécesseur : encore plus rapide à installer, toujours plus de compatibilité avec les pneus (14 à 29 pouces) ou la présence d’un détecteur de chute qui coupe le moteur automatiquement. Sans oublier un freinage régénératif, une batterie de 158 Wh (70 km d’autonomie), 4 modes d’assistance et une charge en 3h.

À l’heure d’écrire ces lignes, la campagne est déjà un succès : 140 000 euros récoltés auprès de 412 contributeurs (le pack minimum débute à 250 euros) La production en série débute fin août pour des premières livraisons mi-septembre. Étant donné que Livall livre en France, nous avons naturellement contacté la marque pour savoir si une version européenne existait bel et bien.