Touchés par un rappel historique, les vélos cargo électriques de Babboe reprennent du service

Après plusieurs mois d’interruption, Babboe relance discrètement la vente de ses vélos cargos dans trois pays européens. Une étape importante pour la marque, encore marquée par un rappel massif qui a mis à mal sa réputation.

Source : Babboe

Les vélos cargos Babboe font leur grand retour. Après plusieurs mois d’interruption, la marque néerlandaise a repris ses ventes en Allemagne, en France et au Danemark.

« Pendant que nous finalisons le rappel des produits Babboe, nous continuons d’accompagner les clients concernés et nous préparons au lancement de nouveaux modèles. Les ventes de vélos Babboe ont repris en Allemagne, en France et au Danemark, l’accent étant mis sur la poursuite de notre expansion sur le segment milieu de gamme », indique Jonas Nilsson, PDG du groupe Accell, via Nieuwsfiets.

Un rappel historique

Ce retour progressif à la normale intervient après une crise sans précédent pour la marque. En février 2024, Babboe a été contraint de rappeler plus de 22 000 vélos cargos en raison d’un « risque majeur de rupture de cadre » détecté sur une large partie de ses modèles. Cette procédure, d’une ampleur rarement vue dans le secteur, a forcément écorné l’image de l’entreprise et lui a coûté plus de 50 millions d’euros.

Le rappel n’a pas été de tout repos. Certains clients ont pointé du doigt un processus trop lent et une communication jugée insuffisante. Malgré ces difficultés, Babboe, filiale du groupe Accell — leader européen du cycle —, s’est depuis restructuré pour rationaliser les coûts et son organisation interne.

Des projections optimistes

« Le premier semestre 2025 montre que nous sommes sur la bonne voie vers une reprise durable, même s’il reste encore beaucoup à faire », estime Jonas Nilsson.

Et de poursuivre : « Notre chiffre d’affaires et nos résultats opérationnels pour 2024 ont été impactés par des éléments exceptionnels et reflètent les conditions de marché difficiles. Nous avons fait preuve de résilience et commençons à récolter les fruits de notre intégration : nous devenons moins complexes et plus efficaces. »