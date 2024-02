Ventes suspendues et rappel massif : pour votre sécurité, n’utilisez plus les vélos de ce fabricant historique

Le fabricant néerlandais Babboe, qui fabrique des vélos cargo électriques depuis plus de 15 ans et que l’on considère comme l’un des leaders du secteur, est contraint de cesser immédiatement la vente de ses cycles. Un rappel global est aussi prévu. En cause : un risque important que le cadre de ses vélos se brise.

C’est la débandade dans le groupe néerlandais Accell. Le propriétaire des marques Batavus, Haibike, Lapierre, Raleigh ou encore Winora, pour ne citer qu’elles, traverse actuellement une période délicate et charnière. Récemment, il a été question de délocaliser une grande partie de sa production en Hongrie et Turquie, où la main-d’œuvre est moins chère.

En conséquence, entre 100 et 150 emplois du site de Heerenveen, aux Pays-Bas, sont menacés. Cette décision a été prise en raison des difficultés économiques de l’entreprise, la faute à la crise du vélo que nous observons depuis mi-2023. À cela, s’ajoute une nouvelle déconvenue relative, cette fois-ci, à sa marque Babboe.

Les cadres peuvent se briser

Babboe fabrique depuis plus de 15 ans des vélos cargo biporteurs et triporteurs. C’est tout simplement l’un des leaders du secteur sur ce segment très en vogue depuis 2 ans. Problème : le constructeur s’est fait épingler par l’Autorité néerlandaise de sécurité des produits alimentaires et de consommation (NVWA), qui lui somme de stopper ses ventes immédiatement.

En cause : un risque accru que le cadre de ses vélos électriques se brise, après plusieurs signalements ces derniers mois et un certain nombre de rapports à ce sujet ces dernières années. Lancée fin 2023, l’enquête de la NVWA démontre ainsi que la sécurité des utilisateurs et utilisatrices est clairement menacée. D’autant plus que Babboe se positionne sur des vélos familiaux, destinés à transporter des enfants.

Par ailleurs, Babboe n’aurait mené aucune enquête interne pour déterminer les causes de ces graves dysfonctionnements. La NVWA n’a donc reçu aucun rapport à ce sujet. Pour que Babboe reprenne les ventes, il est impératif qu’il prouve à l’organisme la sûreté de ses véhicules, au travers notamment d’une documentation technique complète.

La liste des vélos concernés

En outre, un rappel massif a été demandé par la NVWA : il concerne une très grande partie du catalogue de Babboe. Voici la liste complète des modèles en question :

Babboe City/City-E/City Mountain

Courbe Babboe/Courbe-E/Courbe Montagne

Babboe Big/Big-E

Babboe Chien/Chien-E

Babboe Max-E

Babboe Mini-E/Mini Montagne

Babboe Pro Trike/Trike-E/Trike XL

Babboe Carve-E/Carve Mountain

Selon le média Bright, l’entreprise va incessamment sous peu débuter cette campagne de rappel. « Nous en informerons les propriétaires de Babboe dans les plus brefs délais », a-t-elle indiqué.

Dans son rapport, l’organisme néerlandais explique avoir l’intention d’informer « ses collègues superviseurs des autres États membres de l’UE via le système de signalisation européen Safety Gate ». À l’heure actuelle, aucun message informatif n’a été publié sur le site français. Nous vous conseillons en revanche de suivre les directives de la NVWA si vous possédez l’un des modèles Babboe concernés.