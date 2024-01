Ce géant européen du vélo va mal : beaucoup d’emplois bientôt supprimés

Propriétaire d’une dizaine de marques de vélos, le groupe Accell a décidé de délocaliser une grande partie de sa production en Hongrie et Turquie, où la main-d’œuvre est moins chère. En conséquence, entre 100 et 150 emplois du site de Heerenveen, aux Pays-Bas, sont menacés.

La crise du vélo n’épargne vraiment personne, comme Frandroid a déjà pu l’écrire à plusieurs reprises. Même les géants du secteur sont contraints de revoir en profondeur leur organisation, à l’image du fabricant de pneus Schwalbe ou d’Internetstores, propriétaire des plus grandes plateformes de ventes dédiées au vélo (Bikester, Probikeshop, entre autres).

Cette fois-ci, c’est au tour du groupe Accell de prendre des décisions fortes pour affronter la crise. Comme nous l’apprend RTL Nieuws, l’entreprise néerlandaise transfère une grande partie de sa production en Hongrie et Turquie, où le coût de la main-d’œuvre est plus abordable. En conséquence, entre 100 et 150 emplois sont menacés aux Pays-Bas, et plus précisément sur le site de Heerenveen, qui compterait environ 320 salariés.

La crainte règne

Pour rappel, Accell Group est le propriétaire d’une dizaine de marques spécialisées dans le vélo et le vélo électrique. Parmi les plus connues, citons Lapierre, Winora, Haibike et bien évidemment Babboe, célèbre pour ses vélos cargo. Parmi les filiales touchées par cette restructuration, RTL Nieuws cite tout particulièrement Batacus.

Plus précisément, les modèles et marques dont les volumes de production sont élevés subissent cette délocalisation. Les filiales plus « luxueuses » et dont la quantité d’unités produites est plus faible, restent à Heerenveen. C’est par exemple le cas de Babboe. Il n’empêche, une grande partie de la production quitte définitivement les Pays-Bas, pays natal d’Accell Group.

Le site industriel de Heerenveen était censé recevoir d’importants investissements pour être transformé en une usine haut de gamme, comme l’avait exprimé le nouveau propriétaire d’Accell Group, qui a repris la société en janvier 2022. Le syndicat FNV Metaal craint de son côté que la production de vélos dans ce site ne soit complètement stoppée sans ces nouveaux investissements. Le temps semble pressé.

La crise du vélo plane au-dessus de tout le monde

Pour Accell Group, ce choix stratégique devrait l’aider à renforcer sa position concurrentielle sur le marché. On imagine surtout qu’elle subit de plein fouet la crise du vélo qui touche le secteur depuis l’été 2023, où les faillites et difficultés financières importantes se sont enchaînées pour des dizaines de fabricants (VanMoof, Flyers, Kiffy, Reine Bike, Larrun, QWIC, Orange Bikes, ES Master, Hövding, etc.).

Nous vous expliquons dans cet article les tenants et les aboutissants de cette crise majeure. Dans les grandes lignes, il faut surtout mettre en exergue l’inflation, la baisse de la demande et un phénomène de surstockage généralisé dont les coûts importants plombent les finances de certains constructeurs.