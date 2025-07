En optant pour une suspension arrière en plus de la fourche avant, le Winora Sinus FS est davantage un vélo électrique à tout faire qu’un VAE urbain traditionnel, tout en embarquant des composants haut de gamme.

Source : Winora

La pratique du vélo électrique évolue sans cesse avec l’arrivée de nouveaux cyclistes en quête de polyvalence. Beaucoup cherchent le modèle parfait, capable de relayer domicile et bureau, ainsi que d’être le compagnon des randonnées. De nombreux VAE tentent de marier le tout, comme le nouveau Winora Sinus FS.

Double suspension pour double usage ?

La marque allemande avait déjà lancé le Sinus AS au printemps 2025, un vélo électrique urbain haut de gamme doté du moteur Pinion MGU à boîte automatique. Le nouveau Winora Sinus FS est son cousin tout-suspendu, FS signifiant “full suspension”.

Fourche, tige de selle et triangle arrière sont suspendus. // Source : Winora

Le VAE affiche un cadre ouvert svelte et bicolore, offrant un beau dégradé, dans l’esprit de l’iRide Pure. Il est juché sur une fourche avant hydraulique SR Suntour de 100 mm de débattement et au triangle arrière via un amortisseur Rockshox de 80 mm. La tige de selle suspendue au débattement de 100 mm s’ajoute au duo pour peaufiner le confort.

Assistance et équipement haut de gamme

Différence de taille avec le Sinus AS, le Sinus FS revient à un moteur central Bosch comme la quasi-totalité de la gamme Winora.

Le moteur Bosch CX peut passer de 85 à 100 Nm via l’application Flow. // Source : Winora

Le choix est celui du Performance Line CX de dernière génération, dont le couple est de 85 Nm, ne profitant pas d’office de la mise à jour à 100 Nm (possible via l’application Flow). La batterie est aussi au firmament du catalogue, avec une capacité de 800 Wh, de quoi tenir 80 km en mode maximal.

Tout est ainsi premium sur ce vélo électrique, à l’image des roues 27,5 pouces aux pneus tout-chemin Schwalbe AL Grounder Performance, larges de 60 mm pour le tout-chemin. Il en va de même pour les freins hydrauliques puissants Magura MT-C, aux étriers 4 pistons et aux disques de 203 mm.

L’équipement intègre même ce porte- bagages avant amovible Klickfix. // Source : Winora

Et que dire de l’éclairage avant avec un vrai feu de route d’intensité 210 lux ! Le Winora Sinus FS complète l’équipement avec des garde-boue, une béquille, un porte-bagages arrière 15 kg, et même un porte-bagages avant supportant 3 kg.

Un Winora Sinus FS en deux versions

Disponible en 4 tailles, le Winora Sinus FS décline sa gamme en deux versions.

La transmission par dérailleur SRAM 12 vitesses. // Source : Winora La transmission par courroie et moyeu Nexus 5 vitesses. // Source : Winora

Le X12 est plus typé VTC avec son dérailleur, l’autre davantage urbain via son moyeu Nexus :

X12 : dérailleur 12 vitesses SRAM SX Eagle, écran Kiox 300, bleu-chrome, 5 499 euros

R5f : moyeu Nexus 5 vitesses avec courroie, écran Kiox 500, sable-rouge, 5 999 euros