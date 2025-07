Microsoft « s’engage à améliorer les performances de Windows 11 » avec la prochaine mise à jour

Pour la future mise à jour 25H2, Windows 11 pourrait corriger de nombreux soucis de performances grâce aux tests actuellement en cours dans le programme Windows Insiders.

Le sujet des performances dans Windows 11 est épineux. L’OS de Microsoft a eu mauvaise réputation depuis son lancement en 2021 avec de nombreux utilisateurs lui préférant Windows 10.

Malgré les tests internes de Microsoft qui affirme que Windows 11 est bien le plus rapide de ses OS, le scepticisme règne auprès d’une frange d’utilisateurs qui n’avait de toute manière pas adhéré au reste de la proposition de Microsoft.

Les choses sont améliorées ces dernières années alors que Microsoft a corrigé les soucis de performances de processeurs hybrides chez Intel, mais aussi les derniers modèles de chez AMD qui ont connu un lancement pour ainsi dire houleux.

-200 € sur le Samsung Galaxy Book3 360 Passez au 2-en-1 tactile ultra polyvalent : le Samsung Galaxy Book3 360 et son écran AMOLED avec S Pen inclus tombe à 799,99 € chez Fnac.

Microsoft semble vouloir prendre à bras-le-corps les soucis de performances de Windows 11, et ce, grâce aux retours des utilisateurs.

Pour aller plus loin

Windows 11 est plus rapide que Windows 10 et c’est Microsoft qui le dit

Des soucis de performances détectés automatiquement

Au sein des dernières versions Dev et Beta de Windows 11 à destination des membres Windows Insiders, Microsoft détaille un tout nouveau système pour signaler les soucis de performances rencontrés.

Selon Microsoft, « des journaux sont désormais collectés lorsque votre PC présente des performances lentes« . Ces journaux devront être envoyés par les membres Windows Insiders en détaillant le contexte des soucis de performances rencontrés. Ces signalements seront précieux pour Microsoft, ils aideront la firme « à trouver plus rapidement la cause des problèmes« .

Cette initiative s’inscrit dans le futur déploiement de Windows 11 25H2, la prochaine mise à jour « majeure » du système. Si les membres Windows Insiders jouent le jeu, cet « engagement à améliorer les performances de Windows » pourrait n’apporter que du bon.

La mise à jour 25H2 est prévue pour le second semestre 2025 et ne devrait pas être aussi conséquente que 24H2. Cette dernière, qui signait l’arrivée de Copilot sur les PC compatibles, avait apporté son lot de bug et dysfonctionnements étranges au fil des mois.

Microsoft prend donc la voie de la précaution avec cette nouvelle version, qui devrait donc être déployée avec le minimum de soucis de performances. Enfin, on l’espère.

Pour aller plus loin

Windows 11 vs Windows 10 : quel OS est plus performant en gaming ?