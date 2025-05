Windows 11 est-il moins performant que Windows 10 en jeu ? Pas si sûr

Pour beaucoup de joueurs, Windows 10 reste le système à privilégier pour les performances en jeu. Mais ces derniers temps, Windows 11 semble avoir rattrapé son retard dans de nombreux titres.

Alors que Windows 11 rattrape progressivement son retard par rapport à Windows 10, dont le support cessera officiellement le 14 octobre 2025, bon nombre d’utilisateurs fuient encore la dernière version de l’OS de Microsoft.

Au fil des ans, de nombreux tests ont comparé les performances de Windows 10 et Windows 11, aussi bien au niveau de la vitesse du système (délai de lancement, décompression, copie de fichiers) que de leurs performances en jeu. Windows 10 se retrouvait généralement devant d’une poignée de pourcents, donnant du grain à moudre aux utilisateurs réticents à passer sur Windows 11.

Si Windows 11 est vivement critiqué depuis sa sortie pour ses choix d’interface, mais aussi ses performances, les choses se sont considérablement améliorées depuis. De nombreuses mises à jour se sont focalisées sur l’expérience utilisateur ces derniers mois, mais aussi sur la vitesse du système.

Mais un a priori subsiste : Windows 10 restera plus performant que Windows 11, notamment dans les jeux vidéo. Si cette affirmation pouvait s’avérer il y a encore quelques mois, elle est désormais discutable sur la toute dernière version du système.

L’éternel duel entre Windows 10 et Windows 11

Le créateur de contenu Ancient Gameplays, qui se spécialise dans les tests matériels et logiciels en tout genre, a testé les performances des deux systèmes dans près d’une vingtaine de jeux. Chaque test a été effectué après une installation propre de l’OS, sans qu’aucune modification ou « optimisation » n’ait été effectuée.

En moyenne, sur une machine avec un processeur AMD Ryzen 7 7800X3D et une carte graphique AMD Radeon RX 9070, les performances de Windows 11 24H2 sont équivalentes ou légèrement supérieures à celles de Windows 10 22H2. Certains jeux comme Assetto Corsa ou Counter Strike 2 peuvent atteindre de plus hautes fréquences d’images, notamment en 1080p. Mais l’avantage reste du côté de Windows 11, notamment sur des jeux comme Fortnite (+7% en 1440p), The Last of Us Part II (+11% en 4K).

L’écart est encore plus marqué sur les GPU Nvidia, notamment au niveau des 1% Low, qui démontre sur Windows 11 est aussi un système plus stable que Windows 10 en jeu, notamment sur les derniers processeurs Intel et AMD.

Mais c’est un autre son de cloche que nous donne cette fois le youtube Tech YES City qui a testé une poignée de jeux sur les derniers processeurs AMD, 9800X3D et 9950X3D.

Dans ses tests, il observe une avance encore considérable de Windows 10, notamment dans Counter-Strike 2 et Fortnite, mais aussi dans Baldur’s Gate III. Un jeu comme Marvel Rivals se comporte de manière quasiment identique peu important le système.

Ici, l’écart reste important dans les scénarios dits « CPU Limited » en 1080p, mais plus minime en 4K, qui déporte davantage la charge sur la carte graphique. Le nombre de jeux testés peut cependant être insuffisant pour dégager une vraie tendance dans ce cas précis.

Un écart qui se creusera au fil du temps

Il semble encore subsister des cas où Windows 10 reste plus performant que Windows 11 dans certaines configurations. Mais la situation tend à s’inverser au fur et à mesure des mises à jour du système, mais aussi des mises à jour de BIOS. Les processeurs AMD notamment ont bénéficié de gains de performances substantiels sur Windows 11 ces derniers mois après un lancement chaotique.

Alors que Windows 11 grappille progressivement des parts de marché, les jeux et applications vont sans surprise mieux tourner sur le système. Les moteurs de jeux sont désormais optimisés pour les dernières versions des API DirectX 12 Ultimate et Vulkan, qui sont elles-mêmes optimisés pour le noyau de Windows 11.

De plus certains titres exploitent la technologie DirectStorage pour des temps de chargement réduits. Les joueurs auront donc tout intérêt à faire la transition.

