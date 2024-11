Windows 7 et 8 ne sont plus taillées pour le gaming, Steam lâche l’affaire

Valve vient de franchir une étape décisive en arrêtant définitivement la prise en charge de Windows 7 et 8 dans sa dernière mise à jour du client Steam. Cette décision marque un tournant important pour les joueurs utilisant encore ces systèmes d’exploitation désormais obsolètes.

Clap de fin pour le gaming sous Windows 7 et 8 ? Selon la note de mise à jour du 5 novembre de Steam, « cette version du client Steam ne fonctionnera plus sous Windows 7 ou Windows 8 ». Les utilisateurs concernés ne recevront plus automatiquement les nouvelles mises à jour de la plateforme de jeux.

Cette évolution était prévisible, Microsoft ayant cessé le support de Windows 7 en janvier 2020 et celui de Windows 8 en janvier 2023. Valve avait d’ailleurs annoncé son intention d’arrêter les mises à jour pour ces systèmes à partir du 1er janvier 2024, tout en permettant une utilisation limitée sans support technique.

Steam abandonne Windows 7 et 8, l’occasion de passer à la version suivante ?

Bien que Windows 7, lancé en 2009, ne représente plus que 0,28% des utilisateurs de Steam selon les dernières statistiques d’octobre 2024, cela représente encore environ 350 000 joueurs sur les 132 millions d’utilisateurs actifs de la plateforme.

Pour les irréductibles qui refusent de passer à Windows 10 ou 11, plusieurs alternatives existent. Il est possible de migrer vers Linux, SteamOS, ou macOS. Steam prend en charge les distributions Linux basées sur Ubuntu 20.04 LTS ou plus récentes, ainsi que macOS 10.15 Catalina et versions ultérieures.

Les utilisateurs actuels de Windows 7 ou 8 peuvent théoriquement continuer à utiliser Steam sans forcer la mise à jour, mais cette solution n’est que temporaire. De plus, les failles de sécurité connues de Windows 7 rendent risquée son utilisation sur Internet.

Cette fin de support marque la conclusion d’une époque pour Windows 7, l’une des versions les plus appréciées du système d’exploitation de Microsoft. Pour les joueurs concernés, la migration vers Windows 11, devenu récemment le système d’exploitation le plus populaire sur Steam, apparaît comme la meilleure solution.

Alternativement, les joueurs peuvent se tourner vers le Steam Deck, la console portable de Valve fonctionnant sous SteamOS, une distribution Linux personnalisée permettant de jouer sans dépendre de Microsoft.