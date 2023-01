Windows 8.1 c’est fini : il est temps de remplacer le système

Comme prévu, Microsoft a mis fin au support de Windows 8.1. L'éditeur ne gère désormais plus que Windows 10 et Windows 11.

Un de moins et ils n’étaient plus que deux. Microsoft a confirmé la fin du support de Windows 8.1 ce mardi 10 janvier 2023. L’éditeur ne proposera donc plus aucune mise à jour ni mise à jour de sécurité pour le système. Contrairement à Windows XP ou Windows 7, il ne s’agit pas d’une version très populaire de Windows et cela ne devrait donc pas toucher beaucoup de consommateurs.

C’est la raison pour laquelle Microsoft a confirmé que la firme n’allait pas proposer de support étendu payant pour les entreprises comme elle a pu le proposer pour Windows XP ou Windows 7. C’est donc vraiment la fin pour Windows 8.1.

Un système important, mais mal aimé

Windows 8.1 est la dernière version majeure pour Windows 8, le système d’exploitation mal aimé de Microsoft qui a tenté d’adapter Windows 7 aux machines modernes comme les tablettes. Souvenez-vous, c’est avec Windows 8 que Microsoft proposait un écran Démarrer adapté au tactile plutôt que son classique menu Démarrer.

Le menu sera d’ailleurs de retour avec une mise à jour de Windows 8.1 avant d’être intégré par défaut à Windows 10. C’est aussi avec Windows 8 que Microsoft propose pour la première fois son propre système de distributions de logiciels : le Windows Store, devenu Microsoft Store depuis. En avance sur son temps, le système proposait aussi une synchronisation des SMS, de la musique ou des mails avec son smartphone.

C’est avec Windows 8 que Microsoft met en place plusieurs mesures de sécurité qui seront renforcées par la suite avec d’autres versions du système comme le chiffrement du stockage ou secure boot. C’est aussi l’une des premières versions à proposer une compatibilité avec ARM à travers Windows RT.

Windows 8 n’a pas totalement disparu aujourd’hui. Comme chaque version de Windows, il en subsiste des traces dans Windows 11. Quelques éléments d’interfaces n’ont, en effet, jamais été mis à jour par Microsoft depuis.

Remplacer le système

Désormais, Microsoft ne prend en charge plus que deux systèmes d’exploitation : Windows 10 et Windows 11. Si vous avez une machine sous Windows 8.1, il convient de la mettre à jour vers l’un de ces deux systèmes ou d’installer une alternative. On pense par exemple à une distribution basée sur GNU/Linux. À défaut, il reste l’option de remplacer son PC.

