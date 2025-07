« C’est une énigme » : même le patron de Microsoft ne sait pas dire pourquoi il a viré 9000 personnes

Quasiement un mois après l’annonce d’une vague de licenciement majeurs, Satya Nadella sort du silence et publie une note aux salariés.

Satya Nadella, le patron de Microsoft // Source : Microsoft

Comment justifier le licenciement de 9000 personnes quand « Microsoft est en plein essor – nos performances boursières, notre positionnement stratégique et notre croissance sont tous à la hausse » ? Plus précisément, le licenciement de 28 000 personnes en deux ans, quand la société a récolté 200 milliards de dollars de bénéfice ?

Même Satya Nadella, le patron de Microsoft toujours très doué avec les mots, semble botter en touche. Plus de trois semaines après l’annonce des licenciements, le patron a envoyé une note aux salariés du groupe, publiée également sur le site officiel de Microsoft. Il tente de rationaliser la stratégie du groupe.

« une industrie qui n’a aucune valeur de franchise »

Dans sa note, Satya Nadella reconnait en effet que les licenciements peuvent paraitre incongrus alors que l’entreprise est au meilleure de sa forme et n’a jamais autant rayonné financièrement.

Il l’explique en partie par « le mystère du succès dans un secteur qui n’a aucune valeur de franchise », c’est à dire une industrie instable « pleine d’imprévus », imprévisible et « dynamique » où l’on ne peut pas se reposer sur les acquis.

Mais une chose est sûr pour Satya, les salariés qui échapent aux vagues de licenciements pourront trouver « la détermination, le courage et la lucidité nécessaires pour mener à bien notre mission ».

Une mission que Satya Nadella estime en pleine transformation.

« D’une usine à logicielle vers un moteur à intelligence »

Evidemment, la nouvelle mission de Microsoft tourne autour de l’IA. D’après le patron de la firme, Microsoft a toujours développé des outils pour les personnes et les entreprises leurs pertant de réaliser leurs missions dans les meilleures conditions.

Désormais, à l’ère de l’IA, Microsoft doit se transformer pour « créer des outils qui permettent à chacun de créer ses propres outils ».

Imaginez si les 8 milliards de personnes pouvaient disposer d’un chercheur, d’un analyste ou d’un agent de codage à portée de main, non seulement pour obtenir des informations, mais aussi pour utiliser leur expertise afin de réaliser des choses qui leur sont bénéfiques.

La sécurité, l’IA et la qualité

Pour atteindre l’objectif de cette nouvelle mission, Satya Nadella dessine trois axes de priorités pour Microsoft : la qualité, la transformation de l’IA et la sécurité.

Microsoft a en effet pointé du doigt ces derniers mois pour des failles de sécurité très importante dans ses produits. On pense évidemment à la panne mondial CrowdStrike, mais aussi plus récemment au piratage massif de Microsoft Sharepoint.

La question piquante de la culture

Enfin, Satya Nadella aborde la question de la culture d’entreprise au sein de Microsoft.

C’est un sujet particulièrement crucial au sein du groupe tant l’ambiance a changé ces dernières années, comme une enquête de Frandroid le révélait en début de mois.

Le patron estime que Microsoft doit conserver son « Growth Mindset », le nom donné à la stratégie mise en place par Satya Nadela il y a une dizaine d’année et qui doit, en principe, pousser chaque salarié à toujours apprendre et s’améliorer, pour aider les autres.

La pratique quotidienne d’être un apprenant, pas un sachant. Il a remodelé notre culture et nous a aidés à diriger avec plus d’humilité et d’empathie. Nous devons conserver cela.

Mais là aussi, il souhaite que la culture du groupe s’adapte à l’IA : « ce changement de plateforme est en train de remodeler […] la façon dont nous sommes structurés et dont nous travaillons ensemble chaque jour ».

Pour Satya Nadella, la révolution technologique est proche de celle des années 90 : « lorsque les PC et les logiciels de productivité sont devenus la norme dans chaque foyer et sur chaque bureau ! C’est exactement là où nous en sommes maintenant avec l’IA ».

Ce que nous avons appris au cours des cinq dernières décennies, c’est que le succès n’est pas une question de longévité. C’est une question de pertinence. Notre avenir ne sera pas défini par ce que nous avons construit auparavant, mais par ce que nous permettons aux autres de construire maintenant.

On peut tout de même remarqué qu’il n’adresse pas un mot à l’activité jeu vidéo du groupe qui a énormément grandi avec le rachat d’Activision Blizzard et de Bethesda. C’est pourtant cette activité qui a été le plus lourdement touchée par les vagues de licenciements successives.