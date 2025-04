Windows 11 : plus de personnes vont pouvoir profiter des dernières fonctions Copilot+

Les propriétaires d’ordinateurs Windows 11 flambant neuf vont pouvoir profiter de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle jusque là réservée à un petit nombre de machines.

Alors que Windows 11 a du mal à se faire une place face à la domination sans pareille de Windows 10, le programme Copilot+ est encore plus mal connu du grand public. La faute à une stratégie de communication brouillonne.

Il semblerait cependant que Microsoft soit enfin prête à faire des efforts et à déployer certaines des fonctionnalités d’IA lié au programme sur de nouvelles machines, annonce Windows Central.

Les citoyens IA de seconde zone

Lors de la présentation des nouveaux PC « Copilot+ » (c’est-à-dire ceux taillés pour l’intelligence artificielle générative en langage Microsoft), la firme a mis l’accent sur les tout nouveaux processeurs Snapdragon X Elite. Pensés pour concurrencer les puces Apple Silicon, ces processeurs ARM ne sont pourtant pas les seuls à être éligibles au programme Copilot+. Des bons vieux processeurs x86, comme les Intel Lunar Lake ou les AMD Zen 5, étaient aussi annoncés comme pouvant profiter des outils d’IA de Windows 11.

Cela dit, les appareils dépourvus de puce Qualcomm étaient jusque là traités comme des citoyens de seconde zone dans le nouveau monde de Microsoft. De nombreuses fonctionnalités labellisées « Copilot+ » n’étaient pas disponibles sur ces générations de processeurs. L’erreur est désormais corrigée.

La fonctionnalité de sous-titrage en direct, la création d’images et l’outil « Restyle Image » viennent d’être rendus disponibles dans les dernières mises à jour facultatives de Windows 11. Elles devraient arriver sur tous les ordinateurs éligibles d’ici à quelques semaines, mais les plus pressés peuvent forcer la mise à jour via Windows Update.

La jungle Copilot

Attention tout de même. Seuls les ordinateurs équipés de processeurs estampillés « Copilot+ » ont le droit à ces nouveautés. Ne forcez pas la mise à jour si vous avez un ordinateur avec un processeur plus ancien, vous ne pourrez pas profiter de ces outils. Il s’agit juste là d’un rééquilibrage entre les puces Copilot+ sur x86 et celles sur ARM.

Ce que souligne cette annonce de Microsoft c’est surtout le flou artistique qui règne autour de sa stratégie IA. Entre l’application Copilot utilisable partout, les PC Copilot+ qui n’ont pas tous les mêmes fonctionnalités, Copilot Pro qui donne accès à des modèles d’IA plus performants et la touche Copilot qui arrive sur tous les nouveaux PC, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver.

Au moins, l’annonce de la démocratisation des fonctionnalités d’IA sur les quelques PC x86 compatibles va dans la bonne direction.