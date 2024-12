Windows 11 : pourquoi la nouvelle version « native » de Copilot est plus gourmande qu’avant ?

À peine lancée, La nouvelle version native de l’assistant de Microsoft semble loin des promesses faites.

Microsoft avait annoncé plus tôt l’arrivée d’une application « native » pour son assistant Copilot. Cette nouvelle version est désormais disponible auprès d’un grand nombre de personnes, comme l’ont confirmé des responsables de Microsoft à Windows Latest. Cependant, cette version ne semble pas être exempte de défauts.

Un assistant gourmand en ressources

La nouvelle version de Copilot semble mieux intégrée à l’écosystème, s’affichant dans la barre d’état système une fois exécutée. Cependant, elle est moins performante que ses versions précédentes, rapporte Windows Latest. Ce Copilot « natif » consomme plus de 1 Go de RAM et utilise en moyenne entre 500 et 600 Mo de RAM, et il existe une explication logique à cela.

Toujours pas une application native

En effet, cette nouvelle version de Copilot, bien qu’elle apparaisse comme étant « native » avec son nouvel affichage, serait en réalité une nouvelle forme de Progressive Web App (PWA), soit un site web proposé sous la forme d’une application Windows. À la différence des précédentes versions qui accédaient à Edge lors du lancement, ici, on se retrouve avec une version qui lance sa propre fenêtre reliée à Edge.

En résumé, c’est comme ci, vous ouvrirez deux fenêtres Edge séparée dont une uniquement dédiée à Copilot, ce qui pourrait expliquer en partie l’importante consommation de ressources.

À noter, Microsoft indique sur son blog que cette mise à jour de l’application Copilot (version 1.24112.123.0 et versions ultérieures) est progressive. Il n’est donc pas étonnant qu’elle ne soit pas encore disponible sur votre store.