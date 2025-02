Vous voulez activer Windows 11 sans payer ? Copilot, l’IA de Microsoft, vous donne la recette… et c’est un peu trop facile.

Il aurait du répondre… « désolé, je ne peux pas faire ça ». Mais Copilot, l’intelligence artificielle de Microsoft, a distribué des scripts pour activer illégalement Windows 11.

L’IA censée vous faciliter la vie vous guide gentiment vers un piratage, et sans même transpirer. Laptop Mag a enquêté, et ça fonctionne bien.

Pour comprendre cette histoire, retour en 2006. Microsoft et le piratage, c’est une vieille saga. L’entreprise perdait des milliards à cause des copies illégales de ses logiciels. Pourtant, plutôt que de taper du poing sur la table, Microsoft a souvent joué la carte de la patience. Bill Gates, lui-même, l’avait dit en 1998 : si les gens piratent Windows, tant mieux, ils s’habitueront, et un jour, ils paieront. Une stratégie maligne, presque un pari sur l’avenir. Mais là, avec Copilot, on passe à un autre niveau : l’IA ne se contente pas de fermer les yeux, elle vous donne carrément le mode d’emploi.

Alors, comment ça se passe, concrètement ? C’est simple comme bonjour. Un utilisateur pose une question banale à Copilot : « Y a-t-il un script pour activer Windows 11 ? » Et hop, sans hésiter, l’IA balance une ligne de code PowerShell – un outil intégré à Windows pour exécuter des commandes avancées.

Cette ligne, toute bête en apparence, renvoie vers un script tiers qui active votre système d’exploitation sans passer par la caisse. Pas besoin d’être un génie du hacking ou de bidouiller pendant des heures : Copilot vous mâche le travail.

Mais attention, ce n’est pas juste une histoire de gratuité. Ces scripts tiers, souvent hébergés sur des serveurs obscurs, peuvent être des nids à problèmes. Derrière l’activation gratuite de Windows 11, il y a un risque de télécharger des malwares – des petits programmes malveillants qui peuvent espionner vos mots de passe, voler vos données ou transformer votre PC en zombie pour hackers, comme des keyloggers (qui enregistrent tout ce que vous tapez) ou des trojans qui ouvrent des portes dérobées dans votre système.

Microsoft, de son côté, n’a pas encore réagi officiellement. D’ailleurs, nous avions déjà tenté de générer des clés Windows 10 Pro et Windows 11 Pro avec ChatGPT, et les clés générées n’étaient pas valides.