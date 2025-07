Comme l’an dernier, Peugeot a rapidement dégainé ses offres liées au leasing social. Même s’il est moins avantageux qu’en 2024, l’aide étatique prévue pour cette année va permettre d’avoir certaines voitures électriques entre 135 et 200 euros par mois. Des offres très alléchantes, mais valent-elles le coup ?

Peugeot e-2008 // Source : Peugeot

Fort du succès rencontré lors de son lancement début 2024, le gouvernement a décidé de reconduire le dispositif de leasing social pour véhicules électriques en 2025. L’objectif reste ambitieux : proposer au moins 50 000 véhicules en location à tarif réduit pour les ménages à revenus modestes.

Entre janvier et février 2024, près de 50 000 personnes avaient déjà bénéficié de cette mesure, qui permettait de louer une voiture électrique à prix avantageux. Face à cet engouement, les pouvoirs publics ont choisi de poursuivre l’opération en 2025, en l’intégrant cette fois au dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE).

Conditions d’éligibilité pour 2025

Les demandes pourront être déposées à partir du 30 septembre 2025. Pour être éligibles, les candidats devront remplir deux conditions :

Avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur à 15 400 euros ;

Utiliser leur véhicule personnel pour se rendre au travail ou exercer leur activité professionnelle.

Les offres proposées par les loueurs devront afficher un loyer mensuel inférieur à 200 euros. Les entreprises qui proposeront des loyers en dessous de 140 euros par mois seront prioritaires dans l’attribution des véhicules.

L’enveloppe budgétaire pour cette nouvelle édition est estimée à 370 millions d’euros. Chaque contrat pourra bénéficier d’une aide allant jusqu’à 7 000 euros, non cumulable avec d’autres dispositifs d’aide à l’achat.

Par ailleurs, au moins 5 000 véhicules seront réservés aux personnes résidant ou travaillant dans des zones à faibles émissions (ZFE), bien que ces zones soient vouées à évoluer, voire disparaître, dans les années à venir.

Zoom sur les offres de financement

Le dispositif de Peugeot repose sur une formule de location longue durée (LDD) de 36 mois avec un kilométrage total de 36 000 km. C’est 1 500 km de moins que les offres de leasing social chez Renault qui sont plafonnées à 37 500 km. Toutes les offres sont sans apport.

À noter : il ne s’agit pas d’une location avec option d’achat (LOA). Le véhicule devra obligatoirement être restitué à la fin du contrat, et des frais de remise en état peuvent s’appliquer à ce moment-là. Enfin, les coûts d’entretien et d’assurance ne sont pas inclus dans les loyers.

Peugeot e-208 : 135 euros par mois

Si Renault propose plusieurs versions de sa R5 E-Tech éligibles au leasing social, ce n’est pas le cas de Peugeot qui ne propose qu’une version et qu’une seule finition. Un bon moyen de simplifier le processus pour le client, même s’il manquera un peu de choix. Cela dit, en dehors des finitions, le choix reste relativement restreint sur la e-208. Il n’y a que deux batteries et deux motorisations disponibles, et celles-ci sont relativement proches.

La première est une batterie d’une capacité de 50 kWh et de conception assez « ancienne » puisque c’était la première disponible à la sortie de l’auto en 2019. Elle permet 362 km d’autonomie selon le cycle WLTP et elle est associée à un moteur de 136 ch. L’autre batterie, plus récente, fait 54 kWh de capacité pour 432 km d’autonomie, le tout jumelé à un moteur de 156 ch.

Pour l’offre de leasing social à 135 euros par mois, c’est évidemment le petit moteur et la petite batterie qui sont concernés. Bonne nouvelle en revanche, Peugeot a sélectionné la finition de milieu de gamme Allure pour le leasing social et non l’entrée de gamme Style. De ce fait, la voiture est plutôt correctement équipée.

La Peugeot e-208 en finition Allure // Source : Peugeot

De série, la voiture a le droit à l’aide graphique et sonore au stationnement avant & arrière, le Peugeot i-Cockpit avec combiné tête haute de 10 pouces numérique, la climatisation automatique, les jantes de 16 pouces ou encore l’écran central 10 pouces compatible Android Auto/Apple CarPlay.

La voiture fait en revanche l’impasse sur la pompe à chaleur, en option à 400 euros, ou encore le chargeur embarqué AC de 11 kW en option au même tarif. La puissance maximale de la recharge rapide est fixée à 100 kW. De fait, passer de 20 à 80 % demande 27 minutes selon la marque.

Peugeot e-2008 : 150 euros par mois

Pour le Peugeot e-2008, on prend la même chose que la e-208… et on inverse tout ! Pour son SUV, Peugeot a fait le choix de proposer la version d’entrée de gamme Style pour le leasing social, mais avec la grosse batterie de 54 kWh et le moteur de 156 ch.

Bon, n’y voyez pas un cadeau de la part de la firme au lion, la batterie de 50 kWh et le moteur de 136 ch ne sont tout simplement plus disponibles au catalogue du e-2008.

En termes d’autonomie, Peugeot annonce 406 km WLTP, tandis que la puissance de charge est la même que la e-208. Le tarif est légèrement supérieur à sa petite sœur : 150 euros par mois.

Le revers de la médaille, c’est le niveau de finition, un peu plus chiche par rapport à la 208. Toutefois, il y a l’essentiel, avec notamment la climatisation automatique, le tableau de bord numérique de 3,5 pouces, l’écran central tactile de 10 pouces, les radars de recul, le régulateur de vitesse, l’aide au maintien dans la voie et tous les feux à LED.

Le Peugeot e-2008 en finition Style // Source : Peugeot

Là encore, pas de pompe à chaleur (en option à 400 euros ou de série sur la finition « GT Exclusive ») ni de chargeur embarqué de 11 kW indexé à la fonction V2L (charge bidirectionnelle).

Peugeot e-308 : 200 euros par mois

Surprise, comme la Renault Mégane E-Tech, la Peugeot e-308 est de justesse concernée par le leasing social à 200 euros par mois. Si la Renault est proposée 5 euros moins cher, pas sûr que cela fasse la différence face à la Peugeot, un peu plus racée et mieux dessinée à nos yeux.

La batterie et le moteur, nous les connaissons, puisqu’il s’agit de l’accumulateur de 54 kWh et du bloc de 156 ch. L’autonomie est annoncée à 416 km WLTP. Par rapport à la Mégane, Peugeot fait beaucoup mieux puisque la Renault propose une batterie de 40 kWh et une autonomie de 320 km WLTP avec un moteur de 130 ch.

Peugeot e-308 en finition Style // Source : Peugeot

La finition concernée est l’entrée de gamme Style, mais même si elle porte le même nom que pour les e-208 et e-3008, la e-308 se veut plus haut de gamme et intègre une dotation d’équipements plus fournie.

On retrouve ainsi l’écran central tactile de 10 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto, deux prises USB-C avant, la climatisation automatique, les jantes de 18 pouces, l’aide au stationnement arrière ou encore le Pack Drive Assist (régulateur de vitesse adaptatif et Pack Safety Plus, Active Safety Brake piloté par caméra et radar).

En revanche, toujours pas de pompe à chaleur, mais la recharge AC en 11 kW est de série. Comme pour le 2008 électrique, la charge rapide demande 27 minutes pour passer de 20 à 80 % de la batterie.

Peugeot e-Rifter : 155 euros par mois

Chez Peugeot, il y en aura pour tous les goûts au niveau du leasing social cette année, puisqu’un ludospace électrique est aussi de la partie. À 155 euros par mois, vous pourrez vous offre un e-Rifter avec sa batterie de 50 kWh et son moteur de 136 ch pour une autonomie de 343 km WLTP.

Peugeot e-Rifter en finition Allure // Source : Peugeot

La finition de base Style n’existant pas sur ce modèle, vous aurez le droit d’emblée au milieu de gamme Allure avec une dotation plutôt convenable.

Le Peugeot e-Rifter reçoit de série le système multimédia avec écran tactile de 10 pouces, Android Auto et Apple CarPlay sans fil, l’instrumentation numérique de 10 pouces, l’aide au stationnement arrière, la climatisation manuelle, le volant en cuir chauffant, l’alerte de franchissement de ligne avec correction, la lecture des panneaux de vitesse ou encore un câble de recharge Wallbox 7,4 kWh Mode 3.

Les éléments à retenir

Comme pour les Renault en leasing social, les Peugeot sont évidemment de très bonnes affaires à ce prix, surtout sans apport. Même si elles ne bénéficient pas forcément d’une batterie et d’une motorisation électrique de dernière génération au vu de leur âge qui, dans le monde de l’électrique, commence déjà à être avancée, force est de constater qu’à ce tarif, nous sommes loin de la mauvaise affaire.

À l’heure où les offres de financement pour les voitures électriques se multiplient alors que les aides publiques diminuent et que le marché de l’occasion reste morose, des propositions à des tarifs similaires à ceux de ces Peugeot sont tout simplement introuvables en dehors du leasing social.

Peugeot E-208 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Certes, quelques modèles présentent de légers compromis, comme c’est parfois le cas pour l’e-208 ou l’e-2008, dont les équipements de série varient selon les finitions.

Mais pour ce qui est de la nouvelle e-308, la dotation de série est très intéressante et le champ d’action avec la batterie de 54 kWh permet de faire mieux que la Renault Mégane E-Tech pour seulement 5 euros de plus par mois. 200 euros par mois sans apport pour un véhicule affiché en prix de façade à partir de 39 750 euros par mois, c’est presque cadeau !