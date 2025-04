Une grande majorité de Peugeot 208 électrique vendue avec 400 ou 410 km d’autonomie possède en fait une autonomie supérieure d’environ 6 %. On vous explique pourquoi et comment savoir à quelle version vous avez affaire.

Usine de batterie Peugeot

Vous pensiez que votre Peugeot e-208 (ou celle que vous voulez acheter d’occasion) avait une autonomie de 400 ou 410 km ? Il est possible qu’elle cache bien son jeu.

Selon nos informations, confirmées par la marque, une batterie plus grosse de 54 kWh brut (51 kWh nets) est en réalité installée depuis plusieurs mois sur la majorité des Peugeot 208 électriques… sans que Peugeot n’ait jugé bon d’en informer ses clients. De quoi ajouter 23 km d’autonomie “gratuitement”.

Trois batteries, une voiture électrique

Depuis son lancement, la Peugeot e-208 a connu trois types de batteries différentes. D’abord une 50 kWh brut (46,3 kWh net) associée au moteur 136 ch avec 340 à 360 km d’autonomie sur le cycle mixte WLTP selon la présence du nouveau réducteur, ou non.

Puis une 51 kWh brut (48,1 kWh net) associé au moteur de 156 ch, avec 410 km d’autonomie pour la finition Style (400 km en finition GT).

Et désormais, une 54 kWh brut (51 kWh net) pour monter à 433 km d’autonomie en Style, et 423 km en GT. Rien de choquant jusque-là : les évolutions techniques sont normales dans une carrière.

Années Capacité brute Capacité nette Puissance moteur Autonomie WLTP 2019 – 2022 50 kWh 46,3 kWh 100 kW (136 ch) 340 km 2022 – en cours 50 kWh 46,3 kWh 100 kW (136 ch) 363 km 2023 – ? 51 kWh 48,1 kWh 115 kW (156 ch) 410 km Style

400 km GT ? – en cours 54 kWh 51 kWh 115 kW (156 ch) 433 km Style

423 km GT

Mais le problème, c’est que la dernière évolution est restée invisible. Officiellement, Peugeot communique depuis 2023 sur la batterie de 51 kWh brut avec le moteur de 156 ch, associée à 410 km d’autonomie WLTP. Or, la fiche technique actualisée fait désormais état de 433 km d’autonomie WLTP.

Selon nos informations, la grande majorité des e-208 156 ch vendues embarqueraient cette nouvelle batterie d’une capacité de 54 kWh brut alors que leur fiche technique indiquait une batterie de plus petite capacité, et une autonomie inférieure.

Peugeot E-208 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Le média Automobile Propre avait déjà mis le doigt sur cette évolution en avril 2024, à travers un Supertest terrain révélant une capacité réelle supérieure à la fiche technique officielle. À l’époque, cela avait soulevé des interrogations… sans réponse formelle du constructeur.

Des clients mieux servis que prévu… mais pas informés

Peugeot nous confirme aujourd’hui cette information, tout en indiquant qu’il n’est pas possible de savoir quelle batterie est installée dans le véhicule. Avec un peu de bidouille, on peut tout de même récupérer l’information. Il faut un adaptateur OBD qui est capable de lire la capacité réelle de la batterie. Et cela change tout, notamment à la revente.

Un acheteur d’occasion qui consulte la fiche technique ou une annonce verra probablement “410 km d’autonomie”… alors qu’il s’agit en réalité de plus de 430 km, soit un gain appréciable de 6 %. Cela peut avoir un impact sur la valeur résiduelle et la satisfaction client lors de la comparaison de la fiche technique avec d’autres voitures concurrentes avant une décision d’achat.

Pourquoi Peugeot n’a rien dit plus tôt ?

Ce qui interroge surtout, c’est le choix de ne pas avoir officialisé cette amélioration pourtant significative plus tôt. Alors que Peugeot aurait pu légitimement s’en vanter depuis des mois, pour bomber le torse face à la Renault 5 E-Tech électrique, qui annonce quant à elle 410 km d’autonomie WLTP avec sa batterie d’une capacité de 52 kWh nette.

À ce stade, Peugeot ne nous a pas encore communiqué la date de production précise à partir de laquelle la batterie de 54 kWh a été généralisée. Mais si la majorité des modèles 156 ch en sont équipés, c’est probablement depuis de nombreux mois, et au moins depuis plus d’un an.