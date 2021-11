Peugeot e-208 et e-2008 (2022) : l’autonomie va légèrement augmenter mais vous ne pourrez pas en bénéficier

Peugeot va apporter de nombreuses modifications mineures à ses voitures électriques pour améliorer leur autonomie.

Si vous vous intéressez aux voitures électriques, vous savez sans doute que l’on peut améliorer leur autonomie avec une simple mise à jour logicielle. Dernièrement, Audi a pu proposer 20 kilomètres d’autonomie grâce à quelques optimisations, il faudra néanmoins passer en concessions pour faire la mise à jour.

Tesla a déjà augmenté l’autonomie sur la Model S et la Model 3 vient une simple mise à jour OTA que vous pouviez faire en connectant votre voiture en Wi-Fi. Enfin, certains changements nécessitent de nouvelles batteries, comme la nouvelle Model 3 entrée de gamme qui bénéficie d’une plus grosse batterie dès 2022.

Chez Peugeot, on a également l’objectif d’améliorer l’autonomie des e-208 et e-2008. Faisons le point sur les changements prévus.

Plusieurs optimisations

Avec des capacités utiles de 46,5 kWh, les Peugeot e-208 et e-2008 ne brillent pas pour leur autonomie. Sur la e-5008 par exemple, en termes d’autonomie, il faut s’attendre à 320 km selon le cycle d’homologation WLTP. Pour la e-208, il faut compter sur 340 kilomètres (WLTP).

Peugeot ne va pas révolutionner ces autonomies, mais le constructeur français a prévu de les optimiser en 2022. Dès la production de décembre, plusieurs améliorations techniques sont prévues. La capacité de la batterie ne changera pas. Selon l’Argus, le rapport de démultiplication du réducteur, un organe qui se substitue à la boîte de vitesses des modèles thermiques, a été remplacé. De plus, Peugeot va utiliser des pneus à très faible résistance au roulement. Enfin, la gestion thermique de l’habitacle sera plus efficace grâce à l’ajout d’un capteur d’hygrométrie, le logiciel qui pilote le chauffage et la climatisation.

Malheureusement, ces nouveautés ne concernent que les nouveaux modèles vendus en 2022. La e-208 devrait gagner entre 15 et 22 km d’autonomie sur le cycle WLTP, alors que le e-2008 progresse de 10 à 25 km. L’autonomie sera encore meilleure lorsqu’il fait froid d’après Peugeot. C’est tout ça de pris.

