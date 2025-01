BMW booste l’autonomie de sa berline électrique sans augmenter la capacité de sa batterie : mais comment a-t-il fait ?

Cela vous a peut-être échappé, mais BMW est plutôt en forme sur le marché des véhicules électriques en Europe. En juillet 2024, le constructeur allemand a même surpassé les ventes de Tesla sur le Vieux Continent. Dans le but d’améliorer encore sa gamme de produits, BMW vient d’annoncer une augmentation d’autonomie pour la berline i5.

BMW i5 Touring eDrive40 // Source : BMW

L’autonomie reste l’un des éléments capitaux sur le marché des véhicules électriques, surtout pour les berlines à vocation routière comme la BMW i5. Cette dernière vient justement de voir son autonomie augmenter grâce à une efficience améliorée.

Une autonomie étendue de 47 km

BMW parvient à améliorer l’autonomie de la berline électrique i5, dérivée de la Série 5. Pour cela, le constructeur utilise pour la première fois des semi-conducteurs en carbure de silicium dans l’onduleur SiC, ainsi que des pneus à faible résistance au roulement et des jantes plus aérodynamiques.

BMW i5 eDrive 40 // Source : BMW

Le résultat est annoncé dans un communiqué de presse de la marque : l’autonomie est améliorée de 9 % pour la BMW i5 xDrive40 Touring et de 8 % pour la BMW i5 eDrive40. Cela se traduit par 47 km supplémentaires, portant l’autonomie WLTP de l’i5 à 627 km pour la BMW i5 eDrive40 Berline, la version offrant le plus d’autonomie dans la gamme avec une consommation de 17,9 kWh/100 km. Cette amélioration a été possible sans toucher à la capacité de la batterie, qui reste de 81,2 kWh.

BMW i5 eDrive 40 // Source : BMW

Avec cette autonomie, la BMW i5 fait aussi bien que la Tesla Model S Transmission Intégrale, qui propose 634 km d’autonomie. Elle s’approche de la Mercedes EQE 300, offrant 639 km, et surpasse l’Audi e-tron S GT, qui atteint 605 km.

Un équipement de série enrichi

L’équipement de série de la BMW i5 est amélioré. Elle comprend désormais le pack M Sport Pro. L’ensemble de la gamme Série 5 bénéficie également de l’éclairage d’ambiance avec la barre d’interaction BMW à surface cristalline, d’un soutien lombaire pour les deux sièges avant, ainsi que du système de haut-parleurs HiFi Harman Kardon. Les commandes de portes sont désormais peintes en noir brillant.

BMW i5 Touring eDrive40 // Source : BMW

À noter la présence au catalogue des options de la sellerie cuir Mérinos BMW Individual en noir/violet foncé.