Volvo affûte sa prochaine berline électrique dotée d’une généreuse autonomie : sa date de lancement est même très proche

Si Volvo a annoncé revenir sur son objectif de ne plus vendre que des voitures électriques à partir de 2030, la firme va tout de même poursuivre son électrification massive. Elle prépare notamment sa future berline ES90, qui devrait chasser sur les terres de la Tesla Model S.

Volvo ES90

C’est officiel, à partir de 2035, toutes les voitures neuves vendues en Europe devront uniquement être 100 % électrique. Si on le savait déjà, l’Union européenne l’a à nouveau confirmé, et tant pis pour les constructeurs qui ne seraient pas prêts dans les temps.

Une nouvelle berline chez Volvo

Heureusement, ils ne devraient pas être très nombreux, car beaucoup ont déjà commencé à électrifier massivement leur gamme. C’est notamment le cas de Volvo, qui avait annoncé qu’il ne vendrait plus que des autos électriques à partir de 2030. Si la firme suédoise est finalement revenue sur sa décision, elle ne va tout de même pas arrêter de lancer de nouveaux modèles zéro-émission (à l’échappement). Outre son nouvel EX90, la marque se prépare à lancer deux véhicules inédits.

Il s’agit de l’EX60, qui prendra la forme d’un SUV plus petit, et de l’ES90. Cette dernière sera une grande berline, sorte de descendante indirecte de la Volvo S90, qui verra le jour au mois de mars 2025. Mais que sait-on déjà à son sujet, elle qui avait seulement été dévoilée via une photo laissant seulement entrevoir une partie de sa silhouette ? Et bien voilà que les journalistes du site britannique Autocar nous en disent un peu plus.

Un rendu 3D de ce à quoi pourrait ressembler cette berline Volvo électrique // Source : Autohome

Selon les premières informations, l’ES90 devrait chasser sur les terres de la Tesla Model S, avec des dimensions assez généreuses. Elle devrait mesurer 5 mètres de long, tandis que son empattement est annoncé à 3,10 mètres. En ce qui concerne le style, ce dernier devrait s’inspirer très fortement de celui inauguré avec l’EX90. Nous devrions donc retrouver une face avant très épurée, ainsi que des feux à LED qui reprennent la signature lumineuse en forme du célèbre Marteau de Thor.

De profil, la voiture devrait afficher une silhouette très proche de celle de l’actuelle S90, comme l’a expliqué Kim Rowan, le patron de la firme, qui fait partie du groupe Geely. Les feux arrière seraient également repris de l’EX90, mais sans doute légèrement retravaillés pour mieux être adaptés à la berline. En revanche, le constructeur n’a pas encore lâché le moindre mot sur le poste de conduite. Mais là encore, il devrait se calquer sur celui du grand SUV haut de gamme.

Plus de 600 kilomètres d’autonomie

Cette nouvelle arrivante devrait également rivaliser frontalement avec la BMW i5 ainsi que la Mercedes EQE, entre autres. Elle reprendrait aussi la plateforme inaugurée sur l’EX90, connue sous le nom de SPA2. Et sans surprise, elle devrait hériter de caractéristiques techniques très proches, alors que certaines d’entre elle ont déjà été communiquées. On sait que des versions à deux et quatre roues motrices seront disponibles. Deux variantes dotées d’une transmission intégrale seront proposées, fortes de 407 et 508 chevaux.

On ne sait en revanche rien sur les déclinaisons avec un seul moteur, ni les performances des versions pré-citées. En ce qui concerne la batterie, la nouvelle Volvo ES90 devrait avoir droit à un gros accumulateur de 111 kWh, ce qui risque de faire grimper le poids et nuire à l’autonomie. Il faudra tabler sur une autonomie d’environ 600 kilomètres pour la version deux roues motrices. Mais rien n’a encore été dit sur la puissance de charge, qui devrait être identique à l’EX90, soit 250 kW.

Cette puissance permet de passer de 10 à 80 % en 30 minutes, tandis que la berline devrait aussi avoir le droit à une pompe à chaleur et à des aides à la conduite similaires à celles de son grand frère. Elle sera probablement produite en Chine, et ne devrait donc pas avoir droit au bonus écologique, et du fait de son prix annoncé à environ 120 000 euros selon le taux de change actuel. Elle devrait notamment se doter de la conduite autonome de niveau 2, grâce à un capteur LiDAR.