Volvo abandonne son objectif du 100 % de voitures électriques pour 2030

L’électrique, c’était le grand pari de Volvo pour 2030. Mais voilà que le constructeur revoit sa copie.

Volvo XC90 2025 // Source : Volvo

Volvo, le constructeur automobile suédo-chinois, avait fait une promesse : ne vendre que des voitures 100 % électriques ou hybrides rechargeables d’ici 2030. Un objectif qui semblait s’inscrire parfaitement dans la tendance du marché et les attentes environnementales.

Mais voilà, le 4 septembre 2024, l’entreprise a fait volte-face, annonçant un « ajustement stratégique » de sa politique.

Volvo n’abandonne pas complètement son ambition électrique, loin de là. L’entreprise vise toujours à réaliser entre 90 % et 100 % de ses ventes avec des véhicules entièrement électriques ou hybrides rechargeables d’ici la fin de la décennie. Mais — et c’est là que le bât blesse — les 10 % restants pourraient être comblés par des modèles hybrides légers. En d’autres termes, Volvo se laisse une porte de sortie, un filet de sécurité face aux incertitudes du marché.

Volvo XC90 2025 // Source : Volvo

D’ailleurs, ce mercredi 4 septembre 2024, Volvo a annoncé sa nouvelle XC90 revue et corrigée. Un modèle hybride rechargeable qui dispose d’une autonomie électrique de plus de 70 km pour les trajets quotidiens selon les normes WLTP. Le groupe motopropulseur hybride du XC90 s’associe à un moteur à essence pour porter l’autonomie totale à plus de 800 kilomètres (selon Volvo, c’est sur la base d’une consommation préliminaire WLTP de 8,6 l/km une fois la batterie haute tension épuisée, avec un réservoir de carburant plein).

Les raisons d’un revirement : quand la réalité rattrape l’ambition

Mais qu’est-ce qui a poussé Volvo à revoir sa copie ? L’entreprise avance plusieurs raisons, toutes liées aux défis concrets de la transition électrique :

Une infrastructure de recharge insuffisante La fin des incitations gouvernementales : sur certains marchés, les aides à l’achat de véhicules électriques ont été réduites ou supprimées. Sans ces coups de pouce financiers, les voitures électriques restent encore chères pour beaucoup de consommateurs. Les incertitudes liées aux tarifs douaniers : les voitures électriques fabriquées en Chine font face à des tarifs douaniers incertains. C’est un vrai casse-tête pour Volvo, qui appartient au groupe chinois Geely.

Notons aussi, Volvo ne l’admet pas ouvertement, que la marque suédo-chinois fait face à défis techniques persistants : Volvo fait face à des retards et des bugs sur certains de ses modèles électriques, notamment l’EX30 et l’EX90.

Face à ces obstacles, Volvo appelle à des « politiques gouvernementales plus fortes et plus stables pour soutenir la transition vers l’électrification« .

L’avenir de Volvo : entre électrique et pragmatisme

Malgré ce recul, Volvo reste convaincu que l’avenir est électrique. Jim Rowan, le PDG de l’entreprise, l’affirme haut et fort : « Nous croyons fermement que notre avenir est électrique. » Et il a de bonnes raisons de le penser. Les voitures électriques offrent une expérience de conduite différente et ouvrent la voie à des technologies avancées qui améliorent l’expérience globale du conducteur.

Volvo EX30 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Volvo n’est pas inactif sur le front de l’électrique, loin de là. L’entreprise propose déjà quatre modèles 100 % électriques : le C40 (EC40), le XC40 (EX40), l’EX30 et l’EX90. Un cinquième modèle, l’EM90, est déjà dans les starting-blocks. Et les chiffres sont encourageants.

Mais Volvo a compris une chose essentielle : la transition vers l’électrique ne sera pas linéaire. Chaque marché, chaque client évolue à son propre rythme. En se laissant la possibilité de continuer à proposer des modèles hybrides légers au-delà de 2030, Volvo fait preuve de pragmatisme. C’est une façon de s’adapter aux réalités du marché tout en poursuivant son objectif de long terme.

