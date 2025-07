Volvo abandonne son ancien système d’infodivertissement pour Android Automotive. Google gère maintenant tout dans la voiture : navigation, assistant vocal… J’ai testé cette nouvelle interface Volvo Car UX.

Volvo XC60 2026 // Crédits : Thomas Antoine

Lors de notre récent essai de la Volvo XC60 2026 en Suède, avec le facelift, nous avons pu découvrir en détail la nouvelle interface d’infodivertissement de la marque. Volvo a complètement repensé son système d’infodivertissement avec Android Automotive OS.

Basée sur Android Automotive OS de Google, cette plateforme avec la nouvelle interface est désormais par défaut sur l’ensemble de la gamme Volvo, alors qu’elle était initialement conçue pour le Volvo EX30 et le Volvo EX90.

La bonne nouvelle, c’est que cette mise à jour arrive à distance pour toutes les voitures déjà en circulation depuis 2020, à condition qu’elle intègre déjà Android Automotive (C40, XC40, EX40, EC40, S60, V60, V60 Cross Country, XC60, S90, V90, V90 Cross Country et XC90 avec système d’exploitation Android.

Pour être clair : on ne parle pas d’Android Auto qu’on branche avec son téléphone, mais d’un vrai Android 13 intégré directement dans la voiture, avec tous les services Google. C’est comme avoir un smartphone géant dans le tableau de bord.

Précisons que Renault fait la même chose avec ses nouvelles voitures électriques, que ce soit la R5, la R4 ainsi que les autres voitures thermiques comme on avait pu essayer dans l’Espace.

Exit l’ancienne interface austère : désormais, c’est la nouvelle interface qui gère tout. D’ailleurs, on avait également publié un papier sur l’interface de Renault sous Google Automotive aussi.

Plutôt que de développer leur propre système, Volvo a choisi Google et Android Automotive OS. Malin : ça garantit une évolution constante, tous les services Google intégrés, et une compatibilité totale avec nos habitudes smartphone. D’autres constructeurs créent leurs interfaces maison, mais Volvo préfère s’appuyer sur un géant du numérique.

Voici ce que ça donne vraiment sur la route.

Google Maps et Assistant vocal : enfin intégrés nativement

Première surprise : Google Maps est maintenant l’appli de navigation par défaut. Plus besoin de brancher son téléphone, tout est déjà là. On a un vrai Android 13 qui tourne dans la voiture, avec accès direct aux services Google.

L’écran de 11,2 pouces affiche une interface claire, avec des widgets qu’on peut personnaliser selon ses habitudes. Cartes, musique, téléphone : on place ce qu’on veut sur l’écran d’accueil. Ici, c’est l’interface Volvo, beaucoup plus agréable que l’interface par défaut d’Android Automotive.

Volvo XC60 2026 Volvo EX30

L’Assistant Google fonctionne super bien. Un simple « Dis Google, mets la clim à 20 degrés » et c’est fait. Pareil pour la navigation : « Emmène-moi à la maison » lance directement l’itinéraire. Le système comprend même les questions générales, genre « Quelle est la météo demain ? ». Dans quelques semaines, Google Assistant va d’ailleurs évoluer vers Gemini, encore plus intelligent.

Volvo XC60 2026 // Crédits : Ulrich Rozier pour Frandroid

Cela permettra peut-être de mieux gérer les erreurs, comme « Mets-moi l’itinéraire pour aller à Quiberon, le « Mets-moi » est pour la musique pour Google Assistant. Quand on parle de « langage humain », on peut être étonné par ce que le système vocal comprend réellement. Gemini améliorera sans doute ce point.

Volvo XC60 2026 // Crédits : Ulrich Rozier pour Frandroid

Vous pouvez par exemple placer sur l’écran d’accueil les applications et fonctionnalités que vous utilisez le plus souvent, telles que les cartes, les médias et le téléphone, afin d’y accéder plus rapidement.

L’interface Google Maps est aussi disponible devant le conducteur

La barre contextuelle en bas change selon ce qu’on fait. En navigation, elle affiche les commandes audio. Sur les hybrides, on a accès aux modes de conduite. C’est pratique, on n’a pas besoin de chercher dans les menus.

Comme vous pouvez le constater, l’interface est découpée en plusieurs zones. Cela signifie aussi qu’une application ne prendra jamais entièrement l’espace de l’écran.

Le Play Store débarque dans l’habitacle

C’est là qu’on réalise qu’on a vraiment un Android complet sous les yeux. Le Play Store fonctionne exactement comme sur un téléphone. On peut télécharger des applis directement dans la voiture, se connecter avec son compte Google, et tout synchroniser. Waze s’installe sans problème, en complément de Google Maps. Pratique quand on veut les infos trafic de la communauté.

Volvo XC60 2026 // Crédits : Ulrich Rozier pour Frandroid

Côté divertissement, ça devient intéressant. Prime Video, Disney+, même des jeux sont disponibles. Évidemment, c’est surtout utile à l’arrêt, pendant qu’on charge la voiture électrique par exemple. Mais avoir un peu de SVoD dans sa Volvo, c’est quand même pratique.

Chrome fonctionne aussi. Navigation web complète, YouTube, tout y passe. L’écran devient un vrai ordinateur de bord.

Les performances : du mieux, mais pas parfait

Volvo promet un système « deux fois plus rapide » grâce à la puce Snapdragon de Qualcomm. Dans l’ensemble, c’est vrai. Mais j’ai quand même noté quelques lenteurs, surtout quand on enchaîne les commandes rapidement. Rien de dramatique, mais on sent que ce n’est pas encore aussi fluide qu’un smartphone récent.

Le gros plus, c’est les mises à jour automatiques. Volvo peut maintenant améliorer le système à distance, comme Tesla. La marque va d’ailleurs déployer cette nouvelle interface sur 2,5 millions de voitures déjà vendues depuis 2020. Pas mal pour les propriétaires actuels.

Par contre, quelques fonctions m’ont embêté. Apple CarPlay est bien présent, mais seulement en filaire sur la plupart des anciens modèles – pas de sans-fil comme chez la concurrence. Étonnant quand on sait que l’EX90 électrique ou encore l’EX30 l’ont déjà. Par contre, pas d’Android Auto… ce qui est étrange.

Et tout régler via l’écran tactile, y compris la clim, cela peut agacer. Certains préfèrent encore les bons vieux boutons physiques pour ajuster rapidement la température. Mais bon, avoir Android natif compense largement ces petits défauts.

Parmi les autres points négatifs, on peut souligner le manque d’apps du Play Store. Aujourd’hui, elles doivent être validées une par une par les développeurs sur chaque « appareil », mais cela devrait changer. En tout cas, vous comprenez pourquoi le catalogue peut différer entre Renault et Volvo, par exemple.

Cette interface Volvo Car UX est donc native à toute la gamme Volvo désormais, y compris sur les thermiques.