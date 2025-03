Volvo peut-il détrôner Tesla ? On compare la Volvo ES90 électrique face à la Tesla Model S

La Volvo ES90 défie la Tesla Model S avec plus d’autonomie et une recharge express. Prêt pour le match ? On les compare.

La Volvo ES90 vient tout juste d’être annoncée.

Avec son look de « fastback » – un mélange audacieux entre une berline élégante et un SUV pratique grâce à sa garde au sol surélevée. Volvo la décrit comme un ovni stylé, et on comprend pourquoi : elle mesure 5 mètres de long, offre un hayon (pratique pour charger des gros objets) et une hauteur qui la rapproche des SUV.

Face à elle, la Tesla Model S garde une allure plus classique de berline basse, taillée pour fendre l’air avec son design aérodynamique ultra-efficace.

Tableaux de caractéristiques

Caractéristique Volvo ES90 (Twin Motor Performance) Tesla Model S (Transmission Intégrale) Tesla Model S Plaid Autonomie (WLTP) 650 – 700 km 723 km (avec les petites jantes) 695 km (avec les petites jantes) Puissance 680 ch 670 ch Plus de 1 000 ch Accélération (0-100 km/h) 4 s 3,2 s 2,1 s (avec le mode Plaid) Recharge rapide 290 km en 10 min (350 kW) Env. 200-250 km en 15 min (250 kW) Env. 200-250 km en 15 min Capacité batterie 88 – 102 kWh Non précisé (env. 100 kWh) Non précisé (env. 100 kWh) Volume coffre 495 L + 22 L frunk 709 L + 89 L frunk 709 L + 89 L frunk Prix de base 86 490 € avec les équipements (71 990 € sans) 109 990 € 119 990 € Garde au sol Élevée (style SUV) Standard (berline) Standard (berline)

Autonomie, recharge rapide et puissance : ça va vite, très vite

Côté autonomie, la Volvo ES90 devrait faire mieux que Tesla. Avec une batterie pouvant aller jusqu’à 106 kWh, elle promet jusqu’à 700 km en une seule charge selon le test WLTP. La Tesla Model S, même dans sa version transmission intégrale avec les petites jantes, atteint 723 km, et sa variante Plaid à 695 km. Avantage Tesla, donc, mais c’est très proche. On compare ici les autonomies en cycle WLTP, il faut ensuite mesurer sur le terrain les « vraies » consommations.

Et de ce côté, Volvo annonce 16,1 kWh / 100 km pour la « petite » batterie de 88 kWh contre 17,1 kWh / 100 km pour la grande batterie de 102 kWh. Chez Tesla, c’est 17,5 kWh / 100 km pour la Model S Grande Autonomie avec les grandes jantes de 21 pouces.

Passons à la recharge, un point clé pour les électriques. La Volvo ES90 joue dans la cour des grands avec sa plateforme 800 volts – contre 400 volts pour beaucoup de concurrents, y compris l’EX90, son grand frère SUV. En gros, ça veut dire qu’elle peut encaisser plus de puissance d’un coup.

Résultat ? Sur une borne rapide de 350 kW, elle récupère 290 km en seulement 10 minutes, soit 10 à 80 % en 20 minutes. La Tesla Model S, elle, est connue pour son réseau de Superchargeurs au top (jusqu’à 250 kW), mais elle met un peu plus de temps pour atteindre ce niveau de recharge express. Elle passe de 10 à 80 % en 25 minutes.

Victoire ES90, si vous avez des bornes 800 volts évidemment. Il faudra vérifier la courbe de charge, et surtout comment la Volvo ES90 se comporte sur une borne 400 volts.

Et sous le capot ? La Volvo ES90 Dual Motor Performance affiche 680 chevaux et passe de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes – impressionnant pour une berline familiale. La Tesla Model S Transmission Intégrale fait mieux avec 3,2 secondes, et la Plaid pulvérise tout avec 2,1 secondes (mais attention, ça nécessite un petit « lancement » spécifique). Tesla reste donc la reine de l’accélération brute, mais Volvo n’est pas loin derrière.

Confort et pratique : l’art de voyager bien

À l’intérieur, les deux voitures misent sur le luxe, mais avec des vibes différentes. La Volvo ES90 promet un silence royal – Volvo parle même de l’un de ses habitacles les plus silencieux jamais conçus. Ajoutez à ça un système audio Bowers & Wilkins avec jusqu’à 25 haut-parleurs, un empattement de 3,1 mètres (la distance entre les roues avant et arrière, qui garantit de l’espace pour les jambes), et un toit panoramique qui change de teinte selon le soleil. Côté bagages, elle offre 733 litres avec les sièges rabattus, plus un petit coffre avant (le « frunk ») de 22 litres. Seulement 495 litres avec les sièges arrière relevés, ce qui est peu.

La Tesla Model S, elle, joue la carte tech avec son écran central gigantesque de 17 pouces et un système audio à 22 haut-parleurs avec réduction de bruit.

Elle propose un coffre plus grand, mais sans hayon, et un frunk très large. Côté confort, elle chauffe et ventile les sièges, et son système de filtration HEPA rend l’air ultra-pur. Mais sa garde au sol plus basse la rend moins adaptée aux routes un peu cabossées, contrairement à l’ES90 qui surélève le jeu. Volvo est connu pour le confort de ses véhicules, on a une berline, ici, conçue pour plaire au marché chinois : moins d’espace de stockage, et beaucoup de confort.

Et côté logiciel, ça donne quoi ? La Volvo ES90 embarque Android Automotive, un système made in Google qui transforme l’écran central en une sorte de tablette géante. Vous avez Google Maps, l’assistant vocal, des applis téléchargeables, une connexion cellulaire 5G pour rester connecté partout, et des mises à jour à distance pour garder la voiture au goût du jour. Bonus : la clé sur smartphone pour déverrouiller sans contact.

La Tesla Model S, elle, roule avec Tesla OS, son propre système maison. Là aussi, connexion 4G, mises à jour OTA (over-the-air, comme pour votre téléphone), et clé sur smartphone. Mais Tesla va plus loin : jeux vidéo, mode Sentinelle pour surveiller la voiture, et même des easter eggs rigolos. Tesla a clairement un avantage en termes de fonctions logicielles, mais Volvo offre une interface fluide et intuitive qui plaira à ceux qui aiment la simplicité, même pour les technophiles.

Pour le prix, la Volvo ES90 démarre à 71 990 euros, et à 86 490 euros pour la version Performance bien équipée. Chez Volvo, il y a beaucoup d’options et de variantes.

La Tesla Model S Transmission Intégrale, elle, tape à 109 990 euros, et la Plaid va encore plus loin. Chez Tesla, tout est de série par contre.

On peut aussi citer l’Audi A6 E-Tron électrique qui existe aussi bien en version berline sportback qu’en version break dénommée Avant. Elle dispose de la charge ultra-rapide 800 volts, et annonce 750 km d’autonomie théorique.