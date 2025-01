On compare les prix de la nouvelle Tesla Model Y face à 4 voitures électriques concurrentes

Annoncée à un prix de 60 990 euros, la nouvelle Tesla Model Y s’affiche comme une option très haut de gamme dans l’ensemble des versions du SUV électrique de la firme. En face, la concurrence est toujours là, comme avant. Tesla n’aurait-il pas mis son prix de départ trop haut ?

L’annonce de la nouvelle Tesla Model Y n’est pas passée inaperçue, tant elle était attendue. Si les éléments de design et les caractéristiques techniques étaient déjà connus grâce à la sortie en avance de phase en région Asie-Pacifique, ce n’était pas le cas du prix. Pour rappel, les Tesla Model Y s’échangeaient contre 42 990 à 53 990 euros (de Propulsion à Performance) en France, c’est pourquoi la sortie de l’édition limitée Launch Series à 60 990 euros fait beaucoup parler d’elle.

Dans cet article, nous allons revenir sur cette nouvelle Model Y dans un premier temps, et tentant de comprendre ce qui la rend si onéreuse. Ensuite, nous verrons ce que la concurrence propose, et si de meilleurs choix sont possibles en attendant d’éventuelles autres versions de la Tesla Model Y 2025.

Une nouvelle Model Y qui est plus chère qu’avant

Nous n’allons pas tergiverser : oui, la nouvelle Tesla Model Y est chère. Elle est sensiblement plus chère qu’avant, dans son édition limitée Launch Series, proposée en configuration Grande Autonomie à Transmission Intégrale. Cette version que l’on connaissait jusqu’à présent à 47 990 euros est rafraîchie à l’intérieur comme à l’extérieur, et la mise à jour en profite pour s’afficher 13 000 euros plus chère.

Bien entendu, Tesla tente de justifier cet écart de prix en montrant les particularités de cette Launch Series. Mais force est de constater que les quelques particularités ne valent pas grand chose, à l’exception de l’Acceleration Boost, une option facturée peu ou prou 2 000 euros pour les Model Y Grande Autonomie à Transmission Intégrale.

Pour le reste, la Launch Series se voit parée d’un badge au niveau du coffre, d’un éclairage de courtoisie avec un motif exclusif, d’un seuil de porte et d’une console de recharge avec le badge Launch Series, de tapis de sol en textile et d’une planche de bord en daim vegan. Sans faire la mauvaise langue, nous pouvons considérer que ce sont des options à quelques centaines d’euros au total tout au plus, bien loin des 11 000 euros qu’il reste à justifier.

À part pour les plus impatients inconditionnels de la marque ayant de l’argent qui leur brûle les poches, cette Model Y Launch Series est donc plutôt à regarder passer, en attendant des versions plus abordables. Après tout, le cœur de marché de la Tesla Model Y en France est plus proche des 40 000 euros que des 60 000 euros, et comme la marque doit en vendre en grande quantité, elle n’aura pas le choix que de répondre à la demande.

D’autres versions, plus abordables, arriveront dans les prochaines semaines, sans que nous ayons plus d’informations sur les caractéristiques, les prix ou une éventuelle date.

Mais en attendant, si l’on imagine une Tesla Model Y restylée à 60 990 euros au minimum, que propose la concurrence ? Est-elle bien moins chère pour des prestations équivalentes ?

La concurrence est-elle plus compétitive ?

Renault Scenic E-Tech

La première concurrente de la Tesla Model Y en France est sans doute la Renault Scenic E-Tech, qui affiche un prix de départ plus doux : 39 990 euros. À ce tarif, il faut ôter un bonus écologique de 2 000 euros, plaçant donc l’entrée de gamme bien loin — 23 000 euros en-dessous — de la Model Y Launch Series.

Renault Scénic E-Tech // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Mais pour comparer des propositions équivalentes, il faut monter en gamme chez Renault, en choisissant la motorisation 220 ch grande autonomie, en version techno – option iconic. Et là, l’addition s’affiche déjà à 52 490 euros (2 000 euros de bonus écologique à déduire), pour une batterie de 87 kWh et une autonomie WLTP de 606 kilomètres.

Les 10 000 euros d’écart avec la nouvelle Tesla Model Y ne semblent pas justifiés, bien qu’il y ait quelques points sur la nouvelle Model Y sur lesquels la Scenic ne peut rivaliser. La puissance de charge, la consommation ou encore le volume utile sont tous largement en faveur du SUV électrique de Tesla.

Xpeng G6

La Xpeng G6 est disponible en trois versions différentes, de 42 990 à 50 990 euros. La première, la Propulsion Autonomie Standard, est en concurrence directe avec la Model Y Propulsion, puisqu’elle dispose d’une batterie LFP de 66 kWh, affichant une autonomie de 435 kilomètres.

Xpeng G6 // Source : Xpeng

Il faut plutôt considérer la version Trasnsmission Intégrale – Performance pour s’approcher des chiffres de la nouvelle Model Y : 550 kilomètres d’autonomie, batterie NMC de 87 kWh, et 0 à 100 km/h abattu en 4 secondes. En termes de charge rapide, la XPeng G6 bat même la Model Y, avec une puissance maximale de 280 kW et un 10 – 80 % réalisé en moins de 20 minutes.

À 10 000 euros de moins que la Model Y Launch Series, c’est une bonne alternative. Nous lui avions d’ailleurs donné l’excellente note de 9/10 dans notre test à l’été 2024.

Peugeot E-3008

Autre SUV électrique français, la Peugeot E-3008 qui est disponible avec deux tailles de batteries, 73 et 97 kWh. L’avantage de la Peugeot E-3008 sur la Tesla Model Y sera donc au niveau de l’autonomie WLTP. Pour 46 990 euros, la version Allure offre une autonomie de 701 kilomètres. C’est 14 000 euros de moins que la nouvelle Model Y Launch Series.

Peugeot E-3008 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Attention toutefois à ne pas donner trop d’importance à ces chiffres en oubliant les quelques points négatifs que nous avions soulevés dans notre essai : l’habitabilité réduite, le poids très important ou encore l’ergonomie à retravailler sont autant de contraintes avec lesquelles il faut composer si l’on choisit l’E-3008.

Hyundai Ioniq 5 N Line

S’il y a bien une métrique sur laquelle la Hyundai Ioniq 5 peut se vanter de battre la Tesla Model Y, c’est sur la charge rapide. Comptez seulement 18 minutes pour passer de 10 à 80 % de batterie en Ioniq 5, contre une trentaine de minutes en Model Y. Autant dire qu’en grands trajets, la messe semble dite.

De toutes les versions de Ioniq 5 au catalogue, la Ioniq 5 N Line disponible en quatre roues motrices à 64 300 euros est sans doute celle qui est le plus à même d’être comparée à la Tesla Model Y Launch Series. La dotation est complète, le 0 à 100 km/h est abattu en 5,3 secondes, et l’autonomie atteint 495 kilomètres.

Dans ce cas précis, nous pouvons constater que la Tesla Model Y Launch Series n’est pas forcément mal placée, puisqu’elle est plus de 3 000 euros moins chère.

Tesla conserve ses anciennes Model Y au catalogue pour le moment

Comme vous l’avez constaté, selon les concurrentes, Tesla est parfois beaucoup plus cher, tantôt mieux placé avec la Model Y Lauch Series. Mais le coup de grâce est que l’ancienne version du Model Y est toujours disponible à la commande, avec un tarif débutant à 42 990 euros pour la version Grande Autonomie Propulsion.

Certes, il s’agit pour l’instant de la Model Y première du nom, et non pas la version restylée, mais elle n’est pas devenue moins bonne en une nuit, il s’agit toujours de la voiture ayant l’un des rapports qualité prix les meilleurs du marché.

Dans quelques mois, Tesla étoffera son offre de Model Y restylée, et il y a fort à parier que les versions moins onéreuses seront de la partie. À ce moment-là, les Scenic, E-3008, Ioniq 5 et autre Xpeng G6 ne pourront que constater la puissance de Tesla, qui restera l’option privilégiée par de nombreux clients sans aucun doute.

Sans ajustement tarifaire d’ampleur pour la concurrence, nous pouvons nous imaginer à la fin de l’année 2025, constatant une fois encore que Tesla aura réussi à faire de la nouvelle Model Y le best-seller de l’année.