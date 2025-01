Tesla officialise le Model Y (2025) restylé : comparatif avec l’ancien Model Y

La nouvelle Tesla Model Y, la version 2025 dont le nom de code était « Juniper », est disponible en France. Prenons le temps de la comparer avec l’ancien modèle qui date de 2021.

Ce 24 janvier 2025, Tesla a officialisé la nouvelle version de son Model Y en France.

Après avoir dominé les ventes de voitures électriques sur le marché français en 2024, le constructeur américain dévoile une refonte majeure de son best-seller.

Les premières livraisons européennes sont annoncées pour mars 2025, avec dans un premier temps une édition Launch Series. D’autres versions du Model Y seront dévoilées ultérieurement par Tesla.

Vidéo

Notre vidéo de découverte du Tesla Model Y est disponible à cette adresse.

https://youtu.be/ePbksLgUFNY

Un design qui allie esthétique et performance

Le Model Y 2025 marque une rupture visuelle avec son prédécesseur et s’allonge de 4 cm pour atteindre 4,797 mètres. Le Model Y était un long véhicule, il est donc désormais encore plus long. Si vous êtes souvent en centre-ville, cela peut être gênant, surtout dans les parkings sous-terrains.

À l’avant, une nouvelle signature lumineuse inspirée du Cybertruck fait son apparition — certains y verront une ressemblance avec les modèles Xpeng — accompagnée d’un bouclier avant totalement repensé. L’arrière innove avec une impressionnante barre lumineuse à réflexion diffuse de 1,60 m, plus large que celle de la Model 3 restylée.

Les choix de teintes évoluent subtilement avec un nouveau gris foncé remplaçant le noir, aux côtés du blanc, gris, bleu et rouge traditionnels. L’aérodynamisme a été entièrement retravaillé pour « maximiser l’efficacité et utiliser chaque kilowattheure d’électricité plus efficacement », selon Tesla. Un point essentiel alors que les concurrents avaient progressivement rattrapé leur retard en matière d’efficience.

Le résultat est probant : le Model Y 2025 confirme sa position de SUV le plus efficient de sa catégorie. La version Grande Autonomie affiche une consommation remarquable de 15,3 kWh/100 km avec les jantes Helix 2.0 de 20 pouces, il arrive à améliorer significativement les performances de son prédécesseur.

Une révolution technique et structurelle

L’une des innovations majeures, moins visible, mais tout aussi importante, concerne la structure même du véhicule. Tesla a adopté la technique du « gigacasting » pour l’arrière du véhicule, permettant de remplacer un assemblage de 70 pièces par une seule. Ce changement contribue significativement à la réduction des bruits de roulement et améliorerait la rigidité globale du véhicule.

Les suspensions, les roues et les pneus ont également été repensés pour offrir une conduite plus douce et confortable. Tesla a mis l’accent sur la réduction des nuisances sonores avec des résultats impressionnants : -22 % pour les bruits de route, -20 % pour les bruits d’impact et autant pour les bruits aérodynamiques. On parle ici de l’utilisation systématique de verre acoustique et de nouveaux matériaux insonorisants.

Un intérieur totalement repensé

L’habitacle s’inspire largement de la Model 3 renouvelée en 2024, avec l’introduction d’un bandeau lumineux et de matériaux plus premium. Les commodos traditionnels disparaissent presque entièrement, à l’exception d’un petit levier pour les clignotants. L’ambiance intérieure fait un bond qualitatif important avec l’introduction d’aluminium et de textile acoustique.

Les sièges avant bénéficient désormais d’une ventilation, tandis que les passagers arrière profitent d’une nouveauté : un écran tactile de 8 pouces intégrant climatisation et divertissement. Pour l’instant, seule la version 5 places est annoncée, et contrairement aux rumeurs, le Model Y ne reprend pas le volant rectangulaire du Cybertruck.

La connectivité fait un bond en avant avec des améliorations significatives : vitesses de téléchargement cellulaire 50 % plus rapides, on parle ici certainement de la 4G-5G, et jusqu’à 300 % plus rapides en Wi-Fi avec certainement du Wi-Fi 6 ou 7. Tesla n’a pas précisé ces détails, et nous a juste communiqués des valeurs.

Tesla nous a également expliqué que les performances et la fiabilité des clés téléphoniques ont été multipliées par 10. Cela serait rendu possible grâce à l’intégration de la technologie à bande ultralarge, permet notamment l’ouverture automatique du coffre lorsque le téléphone est associé à l’application Tesla.

Une gamme qui va s’étoffer progressivement

Pour son lancement, Tesla propose uniquement une édition Launch Series en Grande Autonomie Transmission Intégrale. Cette version affiche une autonomie WLTP de 568 km et une accélération de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes, pour un poids total de 1 992 kg. Disponible en France à partir de 60 990 €, ce nouveau Model Y se positionne comme une mise à jour importante plutôt qu’un simple restylage.

Tesla a déjà annoncé que d’autres versions rejoindront la gamme ultérieurement, notamment une version Propulsion plus accessible et une déclinaison Performance. En Chine, où le modèle est déjà commercialisé, la version Propulsion affiche une accélération de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes et une capacité de recharge rapide jusqu’à 170 kW (contre 250 kW pour la Grande Autonomie) et une autonomie de 466 km WLTP.