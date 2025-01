Le nouveau Tesla Model Y arrive en France : voici son prix et toutes ses améliorations

Après 5 ans d’une carrière unique, décrochant l’exploit de devenir la première voiture électrique en tête des ventes mondiales en 2023 toutes énergies confondues, le Tesla Model Y passe par la case « amélioration ». Nouveau style, nouvelles fonctionnalités, autonomie en hausse : tout y passe. Voici ce qu’il faut en retenir.

Présenté en 2019, le Tesla Model Y fut la quatrième voiture électrique de la gamme – clôturant ainsi l’arc S3XY. Une voiture au succès dépassant toutes les espérances : avec plus de 3,5 millions d’exemplaires, le SUV électrique a même décroché l’exploit de devenir la voiture la plus vendue au monde en 2023, toutes énergies confondues.

Cinq ans plus tard, tout a changé. La concurrence devient féroce, et Tesla a même connu une (très légère) baisse de ses ventes en 2024 pour la première fois de son histoire. Il fallait donc réagir : voici donc la version mise à jour du Model Y européen, quelques jours après la présentation de la version chinoise.

Y pic.twitter.com/Dnr4IxVujb — Tesla (@Tesla) January 24, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Vidéo

Notre vidéo de découverte du Tesla Model Y est disponible à cette adresse.

https://youtu.be/ePbksLgUFNY

Une ligne au goût du jour, un aérodynamisme amélioré

Si Tesla communique sur un « Nouveau Model Y », nous n’avons en réalité affaire qu’à un profond restylage de la version actuelle. Cela se voit notamment à l’extérieur, où le SUV américain conserve sa ligne assez arrondie, à la ligne de toit plongeante.

Reste que la face avant évolue profondément. Le Model Y dit adieu à l’air de famille avec la Model 3 pour se rapprocher des derniers lancements de la marque : les Cybertruck et Cybercab.

Cela se voit particulièrement avec le jonc lumineux traversant, tandis que le bouclier évolue, laissant tomber le « bec de lièvre » pour un dessin bien plus horizontal. Sacrée nouveauté : l’apparition d’une caméra à l’avant, réclamée de longue date, de quoi bénéficier d’une vision dégagée lors des manœuvres.

À l’arrière, le dessin évolue aussi. Si un bandeau lumineux est également présent, la technologie n’a rien à voir : un peu à la manière de la calandre de feu l’Audi Q8 e-tron, il s’agit d’un éclairage indirect reflété dans un insert, où l’on retrouve le sigle Tesla. Si la forme des feux n’évolue guère, le bouclier devient plus massif, et reçoit l’emplacement de la plaque d’immatriculation.

Ces modifications rendent le Model Y encore un peu plus volumineux : avec 4,79 m de long, il grandit de 4 cm. La largeur (1,98 m) et la hauteur (1,62 m) n’évoluent qu’à la marge.

Ces évolutions stylistiques ont cependant un intérêt bien plus capital pour une voiture électrique : déjà très travaillé sur la précédente version, l’aérodynamisme s’améliore encore. Le capot plus bas, le spoiler arrière retravaillé, le diffuseur perfectionné, les roues redessinées et d’autres petits détails permettent de baisser la consommation – et donc d’augmenter l’autonomie.

Sur la version Grande Autonomie Transmission Intégrale, on passe ainsi de 16,9 à 15,3 kWh/100 km, de quoi afficher une autonomie de 568 km selon le cycle WLTP. Un gain de 33 km par rapport à la version actuelle.

Un habitacle plus cosy…

À l’intérieur, ce Model Y « 2.0 » évolue moins radicalement. L’esprit de la Model 3 restylée est bien présent avec cette nouvelle planche de bord, comprenant notamment un bandeau LED RGB enserrant l’ensemble.

Les matériaux évoluent également, laissant tomber le placage en bois pour un insert en tissu. Si l’écran reste de 15,4 pouces, ses bordures s’amincissent, rendant l’ensemble plus élégant. La connectivité s’améliore, de quoi fluidifier et accélérer le téléchargement des mises à jour, tandis que l’adoption de l’ultra wideband fiabilisera l’utilisation des clefs numériques stockées sur les smartphones et montres connectées des propriétaires.

Enfin, l’accent a été mis sur le confort. Les sièges avant, redessinés, sont désormais ventilés de série. Cette notion passe également par l’insonorisation, et Tesla assure avoir équipé l’ensemble des vitrages de verres acoustiques et renforcé les matériaux insonorisants. Ajoutons à cela une suspension revue et le Model Y devrait – enfin – proposer un confort appréciable.

À l’arrière, si les sièges ne demeurent « que » chauffants, d’autres nouveautés voient le jour. À l’instar du reste de la gamme, ce Model Y reçoit un écran 8 pouces, de quoi régler climatisation et médias, mais aussi regarder des vidéos ou jouer à des jeux en y connectant une manette Bluetooth.

…et plus pratique

Ça ne s’arrête pas là : le dossier de la banquette devient motorisé. Si l’inclinaison est réglable pour les passagers, un simple appui sur un bouton permettra de les rabattre depuis l’écran avant, la banquette ou le coffre.

Si Tesla continue de ne pas communiquer sur le volume de ce dernier, l’espace total de 2 138 litres perd 20 petits litres – une perte négligeable, vu la profondeur de l’ensemble. Le coffre à l’avant, le fameux frunk, reçoit en outre un drain. Utile pour le laver à grande eau, par exemple.

Mais là où ce Model Y prend ses distances par rapport à la Model 3, c’est au niveau du volant. Alors que la berline a dit adieu à tous ses commodos, disposant les clignotants sur le volant et le sélecteur de vitesse sur l’écran, le Model Y voit le retour de la manette de clignotants. Tesla a donc entendu les retours clients.

Une seule version au lancement, des tarifs en hausse

Fidèle à elle-même, Tesla ouvre dès aujourd’hui les commandes de ce Model Y revisité… mais une seule version est disponible : la Grande Autonomie Transmission Intégrale (comprenez : grande batterie et quatre roues motrices) dans une version de lancement Launch Edition.

Le tarif ? 60 990 euros. Un prix assez salé, et en hausse de 9 000 euros par rapport à la version actuelle – se creusant même à 13 000 euros si on prend en compte les promotions actuelles. Un surcoût que Tesla tente de justifier par les gains d’équipements et de confort, mais ce surcoût reste important.

La marque le promet : les autres versions arriveront un peu plus tard. Le Model Y restant assemblé à Berlin, la version Propulsion devrait continuer de bénéficier du bonus écologique, partant du principe que les 47 000 euros ne soient pas dépassés. Ce qu’on espère, puisqu’il débute à 44 490 euros actuellement.

En face de lui, il trouvera les Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Renault Scénic E-Tech, Peugeot E-3008, Xpeng G6 et autres BYD Sealion 7 ; bref, des concurrents redoutables qui ne laisseront pas une occasion de grappiller des parts de marché. Cette profonde mise à jour du Model Y sera-t-elle suffisante pour revenir au meilleur niveau ? Réponse dans quelques mois.