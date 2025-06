Ce qui se cache derrière ces centaines de Tesla qui s’empilent sur des parkings vides

Depuis quelque semaines, des parkings entiers sont remplis de Tesla qui attendent d’être livrées. À tel point que des centres commerciaux sont même réquisitionnés. On vous explique la raison derrière ce curieux phénomène.

L’histoire de Tesla est jalonnée de succès et de difficultés. Après avoir été au bord de la faillite quelques années plus tôt, la marque américaine avait été sauvée par la Model 3. Elle avait ensuite fait connaissance avec la rentabilité, puis avait atteint des sommets grâce au succès de la Model Y. Le SUV avait même été la voiture la plus vendue au monde, toutes motorisations confondues.

Des stocks qui à vue d’oeil

Mais voilà que la firme d’Elon Musk traverse en ce moment une période très difficile. Et cela en partie à cause du comportement de ce dernier et de ses prises de position polémique. Mais ce n’est pas la seule raison. Quoi qu’il en soit, les voitures électriques de la marque américaine peinent désormais à séduire. Elle n’a même pas figuré dans le top 10 en France au mois de mai, pour la 2ème fois consécutive. Même si cela devrait changer en juin. Et dans le monde entier, les immatriculations de Tesla ont chuté de 13 % au 1er trimestre 2025.

Sauf que la firme produit toujours des autos à tour de bras, mais il n’y a plus personne pour les acheter. C’est ainsi que des centaines de véhicules prennent désormais la poussière sur des parkings aux Etats-Unis. C’est ce qu’explique le site InsideEVs, qui indique toute l’ampleur que prend ce phénomène plutôt inquiétant. Puisqu’en plus de remplir les parkings de stockage des usines, les autos envahissent aussi certains centre commerciaux. Et cela faute de place suffisante, car la marque n’en vend plus suffisamment.

Crédit : Tesla

C’est ainsi qu’elle réquisitionne désormais des parkings de centre commerciaux, comme ceux de Saint Louis dans le Missouri, de Chesterfield ou encore de Lawrenceville dans le New Jersey. A chaque fois, ce sont plusieurs centaines de voitures qui sont stationnées, attendant d’être vendues. Le site américain explique même que le parking d’un complexe d’appartements abandonné est utilisé pour stocker les autos de la marque. Et contre toute attente, les Etats-Unis ne sont pas les seuls à être concernés par cette situation.

C’est aussi le cas en Allemagne, comme le révèle le site BZ Berlin. Ce dernier explique qu’un ancien aérodrome situé à 60 kilomètres de l’usine de Grunheide et est utilisé pour stocker des Tesla invendues. Ce dernier peut accueillir jusqu’à 5 000 véhicules et semble déjà bien rempli. Le média cite un habitant qui indique voir passer environ 40 camions par heure. Ce qui équivaut à environ 300 à 400 trajets chaque jour, ce qui est tout simplement énorme. Et il semblerait que ça ne soit pas terminé.

Une situation très tendue

Dans le Michigan, ce sont plus de 100 Tesla Cybetruck qui sont en attente, alors que les ventes du pick-up électrique sont en chute libre. Le problème, c’est que le constructeur n’a pas eu l’autorisation de stocker ses voitures dans certains parkings. Ce qui lui a valu quelques rappels à l’ordre de la part de certaines municipalités. Mais la marque ne semble pas avoir trouvé de solution pour le moment, tandis que cette situation dure depuis un bout de temps. C’ est ce que nous avions expliqué dans un précédent article à ce sujet.

En conséquence, la firme a pris la décision de mettre sur pause la production de sa Gigafactory située au Texas, faute de demande. Même si Tesla annonce que cette interruption servira à réaliser des travaux de maintenance. Pour mémoire, cette usine produit notamment le Cybertruck et la Model Y, qui est désormais éligible au bonus écologique en France. Cette bonne nouvelle va t-elle faire repartir les ventes du SUV électrique ? Rien n’est encore sûr. Car le constructeur se refuse dans tous les cas à baisser le tarif de ce dernier.

Source : Tesla

Une stratégie surprenante de la part de celui qui avait pourtant lancé la guerre des prix en début d’année 2023. Et ce alors que la concurrence chinoise est de plus en plus forte, notamment de la part de BYD. Ce dernier est devenu le numéro 1 mondial de la voiture électrique devant Tesla, et continue de casser ses prix. Et les prix pourraient être tirés encore plus vers le bas au cours des prochaines années, comme nous l’avions expliqué dans un précédent article.