La vérité sur la revente des Tesla : voici les chiffres en France sur Le Bon Coin

Contrairement à ce que l’on peut lire, les conducteurs de Tesla ne se ruent pas sur Le Bon Coin pour revendre leur voiture électrique. En revanche, un autre modèle est bien plus présent sur le site de vente aux particuliers.

La croissance des ventes de voitures électriques neuves a tendance à stagner depuis plusieurs mois. En cause, des prix trop élevés pour de nombreux automobilistes, entre autres. Et ce même si cela tend à changer, avec un écart qui se réduit avec les autos thermiques. Mais qu’en est-il du marché de l’occasion ? Car celui-ci est actuellement en pleine effervescence.

Pas de revente massive de Tesla

Il y a quelques jours, nous expliquions que les conducteurs de Tesla revendaient massivement leur voiture sur Le Bon Coin. Et ce alors que plus de 3 000 annonces de modèles de la marque sont actuellement en ligne.

Ce qui est un chiffre assez normal, qui correspond à seulement 1,6 % des Tesla immatriculées en France. Et voilà qu’un autre graphique vient confirmer ce propos. Ce dernier a été publié par Bertrand Moreau, spécialiste des voitures électriques. Certes, il confirme que Le Bon Coin a constaté une hausse de 50 % des annonces concernant des voitures de Tesla depuis un mois. Cependant, il n’y en a que 633 pour la Model Y à l’heure actuelle.

Crédit : Bertrand Moreaux via X

Le TV Xiaomi TV A Pro 55 2025 DÉJÀ en promotion La dernière génération de TV Xiaomi est déjà à son prix le plus bas. Qualité d’image exceptionnelle avec QLED 4K HDR, son Dolby Atmos, Google TV… Elle a tout d’une grande, sauf le prix.

Ce qui correspond à seulement 0,8 % du parc roulant du SUV électrique en France. Pour ce qui est de la Model 3, la proportion est légèrement plus élevée, mais pas alarmante non plus. En effet, actuellement 2 % des exemplaires immatriculés sur le territoire sont en vente sur le site. Ce qui reste un chiffre raisonnable. Mais les clients ont-ils vraiment voulu se débarrasser de leur voiture électrique ou est-ce un trompe-l’œil ? En fait, il y a deux hypothèses actuellement avancées, et qui n’ont pas encore été confirmées.

La première, est tout simplement que les propriétaires publient en réalité peu d’annonces. Tout simplement car ils ne revendent pas leur voiture en ligne. Ce qui est donc plutôt rassurant pour la marque. À moins qu’ils choisissent de la faire reprendre par un professionnel. La deuxième théorie est quant les véhicules se revendent rapidement. De ce fait, les autos partent très vite et ne restent pas sur le web. Ce qui met à mal les rumeurs qui affirment que les automobilistes boycottent Tesla.

Dans un communiqué de presse, le patron de Le Bon Coin précise que « nous observons une augmentation significative de 30 % des annonces par rapport au semestre précédent, avec même une accélération de 50 % sur le dernier mois. Bien que l’intérêt des acheteurs pour la marque ait légèrement fléchi, passant de 40 % à 37 % des vues dans la catégorie des véhicules électriques, les efforts tarifaires des concessionnaires maintiennent l’attractivité de ces véhicules« .

Un modèle inquiète encore plus

D’ailleurs, nous avions expliqué que si les ventes de voitures neuves pour la marque américaine étaient en forte baisse, Elon Musk n’y serait en fait pas pour grand-chose. Plusieurs facteurs expliqueraient cette tendance, tels que le lancement de la Model Y restylée, ou encore la baisse des immatriculations du Cybertruck. Sans oublier la concurrence des marques chinoises. Et ce alors que la Xiaomi SU7 est passée devant la Model 3 en Chine il y a quelques semaines seulement.

Pour aller plus loin

Une Porsche au prix d’une Tesla Model 3 : pourquoi les prix de la Porsche électrique s’effondrent autant en occasion

Cependant, il y a un modèle qui attire particulièrement l’attention. Il s’agit de la Porsche Taycan. C’est actuellement pas moins de 13,5 % du parc roulant qui est en vente sur Le Bon Coin. On compte 380 annonces pour 2812 véhicules immatriculés en France. Selon Bertrand Moreau, il s’agit majoritairement de retours de leasings, dont la revente serait compliquée. Il est vrai que la berline électrique a du mal à séduire, et ça se confirme aussi en occasion.

Comme nous l’avions expliqué dans un précédent article, toutes les voitures électriques ne sont pas logées à la même enseigne en ce qui concerne l’occasion. La Renaut Mégane E-Tech se revend par exemple très rapidement. C’est aussi le cas de la Tesla Model 3, ce qui expliquerait donc pourquoi les annonces sont assez peu nombreuses. En revanche, la DS 3 E-Tense, l’Opel Corsa et l’Audi e-tron rencontrent un succès très relatif…